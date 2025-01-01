DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBinReadChar 

ReadChar

Lit une variable de type char ou uchar depuis le fichier.

bool  ReadChar(
   char&  value      // Variable destination
   )

Paramètres

value

[in]  Variable destination de type char.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.