- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteObject
Ecrit les données d'une instance de classe dérivant de la classe CObject dans le fichier.
bool WriteObject(
Paramètres
object
[in] Référence sur l'instance à écrire de la classe dérivant de la classe CObject.
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été écrite.