Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBinReadFloatArray 

ReadFloatArray

Lit un tableau de variables de type float depuis le fichier.

bool  ReadFloatArray(
   float&  array[],            // Tableau destination
   int     start_item=0,       // Elément de départ
   int     items_count=-1      // Nombre d'éléments à lire
   )

Paramètres

array[]

[in]  Référence sur le tableau destination de type float.

start_item=0

[in]  Elément de départ.

items_count=-1

[in]  Nombre d'éléments à lire (-1 - lit jusqu'à la fin du fichier).

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.