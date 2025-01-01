FileFindFirst

Commence la recherche de fichier en utilisant le filtre spécifié.

int FileFindFirst(

const string filter,

string& file_name

)

Paramètres

filter

[in] Filtre de recherche.

file_name

[out] Référence sur une chaîne de caractères pour le premier fichier trouvé.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne le handle qui peut être utilisé pour continuer la recherche de fichier en utilisant FileFindNext, ou INVALID_HANDLE si aucun fichier ne correspond au filtre spécifié.

Note

Le répertoire de travail dépend du flag FILE_COMMON, défini par la méthode SetCommon().