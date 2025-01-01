Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileFileFindFirst
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindFirst
Commence la recherche de fichier en utilisant le filtre spécifié.
|
int FileFindFirst(
Paramètres
filter
[in] Filtre de recherche.
file_name
[out] Référence sur une chaîne de caractères pour le premier fichier trouvé.
Valeur de retour
En cas de succès, retourne le handle qui peut être utilisé pour continuer la recherche de fichier en utilisant FileFindNext, ou INVALID_HANDLE si aucun fichier ne correspond au filtre spécifié.
Note
Le répertoire de travail dépend du flag FILE_COMMON, défini par la méthode SetCommon().