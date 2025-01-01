DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileFileFindFirst 

FileFindFirst

Commence la recherche de fichier en utilisant le filtre spécifié.

int  FileFindFirst(
   const string  filter,        // Filtre de recherche
   string&       file_name      // Référence sur une chaîne de caractères
   )

Paramètres

filter

[in]  Filtre de recherche.

file_name

[out]  Référence sur une chaîne de caractères pour le premier fichier trouvé.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne le handle qui peut être utilisé pour continuer la recherche de fichier en utilisant FileFindNext, ou INVALID_HANDLE si aucun fichier ne correspond au filtre spécifié.

Note

Le répertoire de travail dépend du flag FILE_COMMON, défini par la méthode SetCommon().