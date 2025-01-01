Copy

Copie un fichier.

bool Copy(

const string src_name,

int src_flag,

const string dst_name,

int dst_flags

)

Paramètres

src_name

[in] Nom du fichier source à copier.

src_flag

[in] Flags du fichier à copier (seul FILE_COMMON est utilisé).

dst_name

[in] Nom du fichier de destination.

dst_flags

[in] Flags du fichier de destination (seuls FILE_REWRITE et FILE_COMMON sont utilisés).

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la copie a échoué.