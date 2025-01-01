DocumentationSections
Seek

Définit la position courante dans le fichier.

void  Seek(
   long                offset,     // Décalage
   ENUM_FILE_POSITION  origin      // Origine
   )

Paramètres

offset

[in]  Décalage dans le fichier en octets (peut être négatif).

origin

[in]  Origine du décalage.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la position dans le fichier n'a pas été changée.