Phoenix FX Medias Moviles

Descripción General

Phoenix MA Cross EA

Sistema de trading automatizado avanzado diseñado para XAU/USD (Oro) en temporalidad M5, combinando estrategias de cruce de Medias Móviles con gestión inteligente de grilla y controles de riesgo integrales.

Características Principales

Estrategia de Trading

Sistema de Doble Media Móvil : Señales de cruce EMA rápida (10) / EMA lenta (30)

: Señales de cruce EMA rápida (10) / EMA lenta (30) Gestión Inteligente de Grilla : Colocación dinámica de órdenes pendientes con controles de distancia configurables

: Colocación dinámica de órdenes pendientes con controles de distancia configurables Entrada de Precisión : Delta de 3 pips con distancia máxima de 15 pips del precio actual

: Delta de 3 pips con distancia máxima de 15 pips del precio actual Señales Visuales: Pintado automático de velas (Negro=Compra, Blanco=Venta)

Gestión de Riesgo

Protección Breakeven : Mueve automáticamente el stop-loss a BE+2 pips al alcanzar 15 pips de ganancia

: Mueve automáticamente el stop-loss a BE+2 pips al alcanzar 15 pips de ganancia Trailing Stop : Trailing conservador (inicia en 10 pips, pasos de 5 pips)

: Trailing conservador (inicia en 10 pips, pasos de 5 pips) Stop Loss : Protección fija de 20 pips en todas las operaciones

: Protección fija de 20 pips en todas las operaciones Filtro de Spread: Spread máximo permitido de 30 pips

Gestión Monetaria

Capital Mínimo : $1,000 USD

: $1,000 USD Lotaje Inicial : 0.20 (fijo o basado en riesgo)

: 0.20 (fijo o basado en riesgo) Escalabilidad : Incrementa el lotaje proporcionalmente al crecimiento del balance

: Incrementa el lotaje proporcionalmente al crecimiento del balance Seguridad de Margen: Verificación automática de margen antes de cada operación

Protecciones Adicionales

Filtro Horario : Horario de trading configurable (predeterminado 1:00-23:00)

: Horario de trading configurable (predeterminado 1:00-23:00) Espaciado de Señales : Mínimo 3 barras entre señales consecutivas

: Mínimo 3 barras entre señales consecutivas Prevención de Duplicados: Detección inteligente de señales para evitar sobreoperar

Configuración Recomendada

Tipo de Cuenta: Cuentas estándar y de fondeo (Prop Firms)

Temporalidad: M5 (gráfico de 5 minutos)

Símbolo: XAU/USD (Oro)

Balance Mínimo: $1,000

Lotaje Inicial: 0.20

Compatibilidad

Plataforma MetaTrader 5

Compatible con desafíos de prop firms

Funciona con cuentas de broker estándar

Requiere ejecución de baja latencia

Optimización de Rendimiento

Escala tu lotaje conforme crece tu cuenta:

$1,000 → 0.20 lotes

$2,000 → 0.40 lotes

$5,000 → 1.00 lotes

Worldinversor