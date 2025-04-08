Phoenix FX Medias Moviles
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
Phoenix MA Cross EA
Tipo de Cuenta: Cuentas estándar y de fondeo (Prop Firms)
Descripción General
Sistema de trading automatizado avanzado diseñado para XAU/USD (Oro) en temporalidad M5, combinando estrategias de cruce de Medias Móviles con gestión inteligente de grilla y controles de riesgo integrales.
Características Principales
Estrategia de Trading
- Sistema de Doble Media Móvil: Señales de cruce EMA rápida (10) / EMA lenta (30)
- Gestión Inteligente de Grilla: Colocación dinámica de órdenes pendientes con controles de distancia configurables
- Entrada de Precisión: Delta de 3 pips con distancia máxima de 15 pips del precio actual
- Señales Visuales: Pintado automático de velas (Negro=Compra, Blanco=Venta)
Gestión de Riesgo
- Protección Breakeven: Mueve automáticamente el stop-loss a BE+2 pips al alcanzar 15 pips de ganancia
- Trailing Stop: Trailing conservador (inicia en 10 pips, pasos de 5 pips)
- Stop Loss: Protección fija de 20 pips en todas las operaciones
- Filtro de Spread: Spread máximo permitido de 30 pips
Gestión Monetaria
- Capital Mínimo: $1,000 USD
- Lotaje Inicial: 0.20 (fijo o basado en riesgo)
- Escalabilidad: Incrementa el lotaje proporcionalmente al crecimiento del balance
- Seguridad de Margen: Verificación automática de margen antes de cada operación
Protecciones Adicionales
- Filtro Horario: Horario de trading configurable (predeterminado 1:00-23:00)
- Espaciado de Señales: Mínimo 3 barras entre señales consecutivas
- Prevención de Duplicados: Detección inteligente de señales para evitar sobreoperar
Configuración Recomendada
Temporalidad: M5 (gráfico de 5 minutos)
Símbolo: XAU/USD (Oro)
Balance Mínimo: $1,000
Lotaje Inicial: 0.20
Compatibilidad
- Plataforma MetaTrader 5
- Compatible con desafíos de prop firms
- Funciona con cuentas de broker estándar
- Requiere ejecución de baja latencia
Optimización de Rendimiento
Escala tu lotaje conforme crece tu cuenta:
- $1,000 → 0.20 lotes
- $2,000 → 0.40 lotes
- $5,000 → 1.00 lotes
