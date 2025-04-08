Phoenix FX Medias Moviles

Phoenix MA Cross EA

Descripción General

Sistema de trading automatizado avanzado diseñado para XAU/USD (Oro) en temporalidad M5, combinando estrategias de cruce de Medias Móviles con gestión inteligente de grilla y controles de riesgo integrales.

Características Principales

Estrategia de Trading

  • Sistema de Doble Media Móvil: Señales de cruce EMA rápida (10) / EMA lenta (30)
  • Gestión Inteligente de Grilla: Colocación dinámica de órdenes pendientes con controles de distancia configurables
  • Entrada de Precisión: Delta de 3 pips con distancia máxima de 15 pips del precio actual
  • Señales Visuales: Pintado automático de velas (Negro=Compra, Blanco=Venta)

Gestión de Riesgo

  • Protección Breakeven: Mueve automáticamente el stop-loss a BE+2 pips al alcanzar 15 pips de ganancia
  • Trailing Stop: Trailing conservador (inicia en 10 pips, pasos de 5 pips)
  • Stop Loss: Protección fija de 20 pips en todas las operaciones
  • Filtro de Spread: Spread máximo permitido de 30 pips

Gestión Monetaria

  • Capital Mínimo: $1,000 USD
  • Lotaje Inicial: 0.20 (fijo o basado en riesgo)
  • Escalabilidad: Incrementa el lotaje proporcionalmente al crecimiento del balance
  • Seguridad de Margen: Verificación automática de margen antes de cada operación

Protecciones Adicionales

  • Filtro Horario: Horario de trading configurable (predeterminado 1:00-23:00)
  • Espaciado de Señales: Mínimo 3 barras entre señales consecutivas
  • Prevención de Duplicados: Detección inteligente de señales para evitar sobreoperar

Configuración Recomendada

Tipo de Cuenta: Cuentas estándar y de fondeo (Prop Firms)
Temporalidad: M5 (gráfico de 5 minutos)
Símbolo: XAU/USD (Oro)
Balance Mínimo: $1,000
Lotaje Inicial: 0.20

Compatibilidad

  • Plataforma MetaTrader 5
  • Compatible con desafíos de prop firms 
  • Funciona con cuentas de broker estándar
  • Requiere ejecución de baja latencia

Optimización de Rendimiento

Escala tu lotaje conforme crece tu cuenta:

  • $1,000 → 0.20 lotes
  • $2,000 → 0.40 lotes
  • $5,000 → 1.00 lotes

