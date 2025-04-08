Phoenix FX Medias Moviles

Phoenix MA Kreuz EA
Überblick
Ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategien mit intelligentem Gittermanagement und umfassenden Risikokontrollen kombiniert.

Wichtigste Merkmale
Handelsstrategie
Doppeltes Gleitender-Durchschnitt-System: Fast EMA (10) / Slow EMA (30) Crossover-Signale
Intelligentes Grid-Management: Dynamische Platzierung von Pending Orders mit konfigurierbaren Abstandskontrollen
Präziser Einstieg: 3-Pip-Delta mit einem maximalen Abstand von 15 Pips zum aktuellen Kurs
Visuelle Signale: Automatische Candlestick-Malerei (Schwarz=Buy, Weiß=Sell)
Risiko-Management
Breakeven-Schutz: Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf BE+2 Pips, wenn ein Gewinn von 15 Pips erreicht wird
Trailing Stop: Konservativer Trailing Stop (beginnt bei 10 Pips, 5-Pip-Schritte)
Stop-Loss: Fester 20-Pips-Schutz für alle Trades
Spread-Filter: Maximal erlaubter Spread von 30 Pips
Geld-Management
Mindestkapital: $1.000 USD
Anfängliche Losgröße: 0,20 (fest oder risikobasiert)
Skalierbarkeit: Erhöhung der Lotgröße proportional zum Wachstum der Bilanz
Margin-Sicherheit: Automatische Überprüfung der Marge vor jedem Handel
Zusätzliche Schutzmaßnahmen
Zeitfilter: Konfigurierbare Handelszeiten (Standard 1:00-23:00)
Signal-Abstand: Mindestens 3 Balken zwischen aufeinanderfolgenden Signalen
Duplikat-Verhinderung: Intelligente Signalerkennung zur Vermeidung von Overtrading
Empfohlene Einstellungen
Konto-Typ: Standard- und Refinanzierungskonten (Prop Firms)
Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Chart)
Symbol: XAU/USD (Gold)
Mindestguthaben: $1.000
Start-Lotgröße: 0,20

Kompatibilität
MetaTrader 5-Plattform
Kompatibel mit Prop Firm Challenges
Funktioniert mit Standard-Broker-Konten
Erfordert eine Ausführung mit niedriger Latenz
Optimierung der Leistung
Skalieren Sie Ihre Lotgröße, wenn Ihr Konto wächst:

1.000 $ → 0,20 Lots
$2.000 → 0,40 Lots
$5.000 → 1,00 Lots
WeltInversor
Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experten
Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen , mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten . Anmerkung: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken Hauptmerkmale 1️⃣ Handelssystem Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Patterns Haupt-Zeitrah
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Experten
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 ist ein professionelles automatisiertes Scalping-System, das für den Handel mit sich schnell bewegenden Forex-Märkten entwickelt wurde und die Marktrichtung in Echtzeit sowie eine fortschrittliche Positionskontrolle nutzt. Der EA konzentriert sich auf präzise Eingaben, kontrollierte Exposition und intelligentes Gewinn- und Risikomanagement auf Basket-Ebene und ist damit für Händler geeignet, die strukturiertes, automatisiertes Scalping ohne komplexe Ko
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Gold Zone EA
Simon Reger
4.56 (9)
Experten
Gold Zone EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Marktstrukturen anhand von Supply- und Demand-Zonen analysiert und auf definierte Preisreaktionen reagiert. Der EA kombiniert Zonenerkennung, Impulsanalyse, EMA-Filter, mehrere Take-Profit-Ebenen, Break-Even, Trailing-Stop sowie ein integriertes manuelles Trading-Panel im Chart. Der EA kann auf zahlreichen Symbolen eingesetzt werden, darunter: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD sowie viele weitere Forex-, Index- und CFD-Ins
FREE
X TrendFilter EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experten
Launch pricing is available for a limited time only; from 20 / 01 / 2026 , the EA will be repriced to its fair value, up to $ 2000. X TrendFilter EA - Kapitalschutz an erster Stelle, Handel an zweiter Stelle X TrendFilter EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine Regel über alles verstehen: Schutz des Kontos vor der Jagd nach Gewinn. Dieser EA ist nicht darauf ausgelegt, die ganze Zeit zu handeln. Er ist so konzipiert, dass er nur dann handelt, wenn di
Gold Merchant
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Experten
Gold Merchant MT5 - Professional Gold Trading Expert Advisor Gold Merchant MT5 ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Unter Verwendung fortschrittlicher Trendfolgealgorithmen in Kombination mit mehreren technischen Indikatoren identifiziert dieser EA hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Goldmarkt. Das System arbeitet nach einem strategischen Ansatz, der den Ausbruchshandel mit einem sorgfältigen Risikomanagement kombiniert.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um den DE40 -Index zu handeln (je nach Broker auch als DAX, GER40 usw. bezeichnet). Der EA erkennt automatisch Handelsmöglichkeiten am Markt und verwaltet Positionen mit einem risikobasierten Ansatz. Es stehen Ihnen zwei Handelsmodi zur Auswahl: Konservativ – Ein langsamerer und stabilerer Ansatz. Aggressiv – Eine schnellere Strategie, die darauf ausgelegt ist, größere Marktbewegungen zu nutzen (mit höherem Risiko). Diese Strategie wählt Positionen un
Enza
Anton Kondratev
Experten
ENZA EA       ist ein vollautomatisches und       Offen       System mit       Auszugsschutz       Und       Behoben       SL. Only 7 Copies of 10 Left  for 299$  Next Price 790 $   Signale Führung Provisionsrückerstattung Aktualisierungen Mein Blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   Entwickelt für Zugänglichkeit und Konsistenz,       ENZA EA       ist ideal für Trader, di
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experten
MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experten
Goldfish MT5 - ist ein automatischer Trendjäger für Gold. Er fängt den Trend ein, bevor er beginnt Goldfish MT5 - ist nicht nur ein Roboter, sondern Ihr strategischer Vorteil auf dem Goldmarkt, der auf fortschrittlicher KI-Technologie basiert Dieser Expert Advisor ist ein Ensemble von Modellen, die auf einem Raum von synthetisierten hochdimensionalen Merkmalen trainiert wurden Er verwendet ein System, das Trendniveaus identifiziert und automatisch starke globale Niveaus auf der Grundlage der Ma
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper - Momentum-Flow Präzisionssystem Nova MFI Scalper integriert fortschrittliche volumengewichtete Momentum-Analysen direkt in MT5. Durch die Interpretation des subtilen Zusammenspiels von Akkumulation und Distribution identifiziert er Zonen, in denen die Marktabsicht am stärksten ist, und filtert flüchtige, wenig überzeugende Bewegungen heraus. Im Gegensatz zu Standard-Oszillatoren oder übertechnisierten Black-Box-Systemen arbeitet der Nova MFI Scalper mit einem strukturell diszip
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
TrendFollowMT
King Lok Leung
Experten
TrendFollowMT ist ein vollautomatisches Handelssystem, das mit einem großen Zeitrahmen den Trend bestimmt und mit einem kleinen Zeitrahmen den Einstiegspunkt findet. Sobald sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung ändert, wartet das System auf einen anderen Einstiegspunkt, um sich mit einer größeren Losgröße zu erholen. Außerdem wird das Gewinnziel nach oben verschoben, wenn mehr Positionen eröffnet wurden, um die Kosten der Wartezeit und des Risikos zu decken. Trend-Filter: ADX und zzFi
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experten
Der Handel war noch nie so einfach! Probieren wir es aus! MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategie Es gibt einige Nachrichten innerhalb eines Tages, die den Kurs sehr schnell nach oben oder unten schnellen lassen können, und das ist eine gute Gelegenheit für Händler, einige Gewinne zu erzielen. Möchten Sie eine Pressemitteilung skalieren? So können Sie es tun: Eröffnen Sie 3 bis 5 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten zwei Stop-Orders (einen Kauf- und eine
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown. Vorteile Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstie
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Experten
Neptun: Ein Trendfolgesystem für Gold Ein professionelles Trendfolgesystem für den XAUUSD. Hängen Sie sich an ein einzelnes Diagramm mit beliebigem Zeitrahmen - Neptune verwaltet seine eigenen internen Zeitrahmen. Neptune identifiziert hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Hilfe einer Multifaktor-Bestätigung und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Trader, die ein echtes System und keine Spielereien wollen. Der spezielle Einführungspreis endet bald! Der Prei
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449 $ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdin
Weitere Produkte dieses Autors
Ichimoku Gold Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Ichimoku Gold Scalper EA Automatisiertes Handelssystem für Gold (XAU/USD) Überblick Ichimoku Gold Scalper ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde und den Ichimoku Kinko Hyo-Indikator mit einem intelligenten Rastersystem kombiniert. Er beinhaltet ein fortschrittliches Risikomanagement und ist ideal für Finanzierungskonten. Hauptmerkmale Ichimoku-Filterung Verwendet die 5 Ichimoku-Linien zur Bestätigung von Trends Handelt nur,
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Killer EurUSD v2.0 Der "Killer EurUSD" EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit dem Währungspaar EUR/USD auf der MetaTrader 4 Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor beinhaltet eine Strategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) mit Risikomanagement basiert. Technische Merkmale: Technische Indikatoren: Verwendet zwei Haupt-EMAs (10 und 200 Perioden) zur Trenderkennung. Kapitalmanagement: Festes Lot-System mit Martingale-Multiplik
ORO Killer
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
KILLER XAU/USD - Professioneller Expertenratgeber ZUSAMMENFASSUNG Killer XAU/USD ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) entwickelt wurde. Mit einer jährlichen Rendite von 200% kombiniert dieser EA fortschrittliche technische Analyse mit intelligentem Risikomanagement, um die Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu maximieren. SCHLÜSSEL-FEATURES Überlegene Leistung Jährliche Rendite: 200% Optimierter Zeitrahmen: H1 (1
Exodia Eurusd Project
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Exodia-Projekt EUR/USD Überblick Exodia Project EUR/USD ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar EUR/USD entwickelt wurde. Dieses algorithmische Handelssystem ist für den H1 (1-Stunden) Zeitrahmen konzipiert und hat in historischen Backtests eine außergewöhnliche Performance gezeigt. Technische Spezifikationen Erforderliche Konfiguration Plattform: MetaTrader 4 (MQL4) Währungspaar: Nur EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestkap
Trend Scalper EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
EUR/USD Trend Scalper - System-Beschreibung Der EUR/USD Trend Scalper ist ein automatisierter und hoch konfigurierbarer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf 1-Stunden-Charts (H1) entwickelt wurde. Er kombiniert eine Trendfolgestrategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) basiert, mit Handelsfunktionen im Grid-Modus und bietet somit Flexibilität sowohl für direktionalen Handel als auch für kontrollierte Akkumulationsstrategien. Mit einem
Elephant Eurusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Elefant EUR/USD - Automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen (1 Stunde) entwickelt wurde. Es verwendet eine kombinierte Strategie, die auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA 10 und EMA 200) basiert, um dominante Trends und wahrscheinliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Handelsanforderungen: Währungspaar: Nur EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestkapital: $1.000 USD pro 0,1 Lot Broker mit wettbewerb
Poison Slayer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Gifttöter EUR/USD Allgemeine Informationen Name: Giftzerstörer EUR/USD Plattform: MetaTrader 4 (MT4) Empfohlener Broker: IC Märkte Währungspaar: EUR/USD Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Mindestkapital: USD $1.000 Version: 1.00 Entwickler: WorldInversor System-Beschreibung Poison Slayer EUR/USD ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem EUR/USD-Paar auf 1-Stunden-Charts entwickelt wurde. Dieses System kombiniert die technische Analyse, die auf exponentiellen gleitenden
Danesha Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Danesha Xauusd EA Expert Advisor für den Goldhandel (XAU/USD) Plattform: MetaTrader 4 Paar: XAU/USD ausschließlich Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Mindestguthaben: $5.000 USD Kompatibel mit: Prop-Firmen ($5K und $10K Konten) Überblick Danesha Xauusd ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel auf 1-Stunden-Charts entwickelt wurde. Er nutzt eine kombinierte Strategie aus exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) und RSI, mit einem fortschrittlichen Risikomanagement-S
Level Hard Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
LEVEL XAU/USD HARD - Professioneller Expertenratgeber Überblick LEVEL XAU/USD HARD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System implementiert eine ausgeklügelte Strategie für das Management von schwebenden Aufträgen mit dynamischen Trailing Stops und intelligenter Spread-Kontrolle. Wichtigste Merkmale Handelsstrategie Pending-Order-System: Automatische Platzierung vo
Level Slow Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
NIVEAU LANGSAM XAU/USD Allgemeine Beschreibung LEVEL SLOW XAU/USD ist ein Expert Advisor, der einen konservativen und kontrollierten Ansatz für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold/Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen verfolgt. Dieses automatisierte System implementiert fortschrittliche Frequenzkontrollen, die die Eröffnung von Geschäften begrenzen, was es ideal für Prop Firm Konten und Händler macht, die ein nachhaltiges und kontrolliertes Kapitalwachstum anstreben. Wichtigste Merkmale Kontrolliert
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Power Plus XAU/USD - Professioneller Expert Advisor Überblick Power Plus XAU/USD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des RSI-Indikators (Relative Strength Index) mit der Richtungsstärke des ADX (Average Directional Index), um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu identifizieren. Dieser EA nutzt eine hochoptimierte Mean-Reversion-Strategie, d
Scalper Sniper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Sniper Scalper XAUUSD Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 4 ÜBERBLICK Sniper Scalper XAUUSD ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel des Paares XAU/USD (Gold vs. Dollar) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die auf der Analyse von Candlestick-Mustern, der Körpergröße und der Erkennung von Signalen in aufeinanderfolgenden Reihen basiert, um Einstiegsmöglichkeiten mit einem hervorragenden Risiko-Er
Killer Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Killer Scalper XAUUSD MT4 Professioneller Scalping Expert Advisor für den Goldhandel Überblick Killer Scalper XAUUSD ist ein hochpräzises automatisches Handelssystem, das speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Mit fortschrittlichen RSI- und Stochastik-Filtern identifiziert dieser EA optimale Einstiegspunkte bei hoher Volatilität und maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Risikomanagement-Protokolle. ️ Technische Spezifikationen Spezi
ADX Scalper Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
ADX-Skalierer XAU/USD Überblick ADX Scalper XAU/USD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Goldpaar (XAU/USD) entwickelt wurde und den ADX-Indikator als primären Trendfilter verwendet. Dieser EA kombiniert Scalping-Strategien mit fortschrittlichem Risikomanagement und ist damit ideal für persönliche und eigene Handelskonten. Hauptmerkmale Handelsstrategie Hauptindikator: ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index) Trend-Filter: Verwendet +DI und -D
Making Scalper Hard GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Scalper Hartgold machen - Professioneller EA für XAU/USD Beschreibung Making Scalper Hard Gold ist ein fortschrittlicher Scalping Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System kombiniert mehrere technische Handelsstrategien, um die Chancen auf dem Goldmarkt, einem der volatilsten und liquidesten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, zu maximieren. Wichtigste Merkmale Multi-Strategien-System Der Expert
Ichimoku Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
ICHIMOKU SCALPER GOLD Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel ÜBERBLICK Ichimoku Scalper Gold ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold vs. Dollar) unter Verwendung des leistungsstarken technischen Analysesystems Ichimoku Kinko Hyo entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die Präzision von Ichimoku mit einer adaptiven Grid-Strategie und professionellem Risikomanagement, ideal für Händler, die Beständigkeit in einem der volatil
OBV Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
OBV-Skalierer GOLD MT4 Beschreibung OBV Scalper GOLD ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und den Indikator On Balance Volume (OBV) verwendet, um Divergenzen und wahrscheinliche Scalping-Gelegenheiten zu erkennen. Der EA identifiziert automatisch bullische und bearische Divergenzen zwischen Preis und Volumen und platziert strategische Pending Orders mit integriertem Risikomanagement und dynamischen Trailing Stops. ️ Techni
Bolinger Sniper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Bollinger Scalper Gold EA Allgemeine Informationen Name: Bollinger Scalper Gold Version: 2.00 Plattform: MetaTrader 4 (MT4) Empfohlenes Paar: XAU/USD (Gold) Zeitrahmen: M5 (5 Minuten) Mindestkapital: $1.000 USD Entwickler: Weltinversor 2025 System-Beschreibung Bollinger Scalper Gold ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine auf Bollinger Bändern basierende Strategie mit einem intelligenten Grid Trading System
Stochastic Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
STOCHASTISCHER SKALIERER MT4 Beschreibung Ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf XAU/USD spezialisiert ist und die Leistung des Stochastik-Oszillators mit einer adaptiven Gitterstrategie kombiniert. Entwickelt, um schnelle Marktbewegungen durch präzise überkaufte und überverkaufte Signale zu erfassen und jeden Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement zu optimieren. Hauptmerkmale Intelligentes Handelssystem Echtzeitanalyse mit Stochastik (5,3,3), optimiert für
Emas Gold Sniper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
EMAS GOLD SNIPER Expert Advisor für den automatisierten Handel in XAU/USD ÜBERBLICK EMAS GOLD SNIPER ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel im Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde und eine fortschrittliche Crossover-Strategie für exponentielle gleitende Durchschnitte in Kombination mit einem optimierten Risikomanagement-System verwendet. Dieses automatisierte System identifiziert präzise Einstiegspunkte, indem es Überkreuzungen zwischen zwei exponentiellen
Psar MAC PRO
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
PSAR MAC PRO Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel TECHNISCHE DATEN Währungspaar: XAU/USD (Gold) Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) Mindestkapital: $1.000 USD Empfohlene Lotgröße: 0.20 - 0.50 Lots BESCHREIBUNG PSAR MAC PRO ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er kombiniert die Präzision des Parabolic SAR zur Erkennung von Trendwechseln mit der Leistung des MACD und seinem fortschrittlichen System z
Magic Vac
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
MAGIC VAC XAU/USD - Professioneller Expert Advisor Überblick MAGIC VAC XAU/USD ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er nutzt ein fortschrittliches Multi-Strategie-Analysesystem, das sieben verschiedene technische Indikatoren kombiniert, um äußerst präzise Handelssignale zu generieren. Hauptmerkmale Intelligentes Multi-Strategien-System Parabolic SAR: Identifizierung von Trend- und Umkehrpunkte
Machine Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Maschineller Scalper XAUUSD Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel ÜBERBLICK Machine Scalper XAUUSD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel am Goldmarkt (XAU/USD) mit hochpräzisen Scalping-Strategien entwickelt wurde. Entwickelt mit adaptiver maschineller Lerntechnologie, kombiniert dieser EA bewährte technische Indikatoren mit künstlicher Intelligenz, um die Handelsmöglichkeiten im volatilen Goldmarkt zu maximieren. KEY FEATURES Intelligentes Han
HFT Scalper Premium Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
HFT Scalper Premium XAUUSD Professionelle Beschreibung HFT Scalper Premium XAUUSD ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) unter Verwendung einer Hochfrequenz-Grid-Scalping-Strategie entwickelt wurde. Dieses automatisierte System verwendet strategisch platzierte Pending Orders, um Marktbewegungen in beide Richtungen zu erfassen. Hauptmerkmale Strategie: Grid-Trading mit konfigurierbaren Einstiegslevels Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) - optimiert für
Quantum Macd Bolinger MT4
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Quantum MACD Bollinger EA Professionelles Handelssystem für XAUUSD Quantum MACD Bollinger ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Es kombiniert die Leistungsfähigkeit der MACD-Momentum-Indikatoren mit der Volatilitätsanalyse des Bollinger-Bandes, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Hauptmerkmale Synergie der beiden Indikatoren: Integriert MACD-Crossover-Signale, Nulllinien-Crossover und
Phoenix FX XAU
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Phoenix FX Gleitende Durchschnitte EA Expert Advisor für XAU/USD - Optimiert für Prop-Firmen Version: 1.10 | Zeitrahmen: M5 | Mindestkapital: $1.000 USD Überblick Phoenix FX ist ein algorithmischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert ein gleitendes Durchschnitts-Crossover-System mit fortschrittlichem Risikomanagement und ist ideal für Händler, die Prop-Firmen nutzen und konsistente Ergebnisse anstreben.
Rsi Profesional
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
RSI Professional basiert auf einem Oszillator, um Bereiche und Trends zu jagen, wo Sie auch sehen können, fängt es Rebounds in den Messungen nach dem Paar, kann es für Forex und synthetische Indizes verwendet werden, es funktioniert in jeder temporality, in den Paaren, die ich es verwenden, sind, eur/usd, usd/jpy, usd/chf und gbp/usd, in synthetischen in der Crash-und Boom-Paare alle, Volatilität 75, Sprünge, und Bereich brechen!
Winner Oscillator
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Winner-Oszillator. Wie es genannt wird, ist es ein Oszillator, der aus einem Heikin-Ashi-Candlestick-Strategie + ein Oszillator programmiert, um perfekte Rebounds zu greifen, wie es auf dem Foto gut aussieht Es ist für Scalping und intraday verwendet. Es funktioniert für alle Jahreszeiten! und auch für alle Forex-Paare und synthetische Indizes Es funktioniert sehr gut auch in der Volatilität, Sprünge, Crash und Boom!
Buy Sell Volatility 75
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Pack Volatilität 75 1/3 In diesem Indikator Stufe 1 Ich freue mich, Ihnen die Volatilität 75 Buy/Sell Professional Indikator. wo in jeder temporären Struktur wird es einen Verkauf und einen sicheren Kauf markieren, um manuell zu betreiben, wo die Strategie basiert auf den Linien EMA von 7 exponentiellen Perioden und die EMA von 50 exponentiellen Perioden. wo der Kauf eines Produkts kommt 2 als Geschenk (es ist die Packung) Kauf eines der 3 Produkte werden die restlichen Indikatoren gesendet werd
Sell Buy Tendence Boom300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Bei dieser Gelegenheit freue ich mich, die (Boom 300 Professional Pack) zu präsentieren, wo es besteht aus 4 Indikatoren für die Boom 300 Index der synthetischen Indizes (Deriv Broker) Der Erwerb dieses Indikators ermöglicht Ihnen die Packung der 4 Boom 300 Indikatoren, wo der Rest der Indikatoren gesendet werden, Dieser Indikator ist 1 der 4, die die Buy/Sell-Strategie enthält, senden Sie klare Warnungen, wo es kaufen oder verkaufen das Paar Es wird empfohlen, in einem Zeitraum von 15 Minuten z
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension