Phoenix FX Medias Moviles
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
Phoenix MA Kreuz EA
Überblick
Ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategien mit intelligentem Gittermanagement und umfassenden Risikokontrollen kombiniert.
Wichtigste Merkmale
Handelsstrategie
Doppeltes Gleitender-Durchschnitt-System: Fast EMA (10) / Slow EMA (30) Crossover-Signale
Intelligentes Grid-Management: Dynamische Platzierung von Pending Orders mit konfigurierbaren Abstandskontrollen
Präziser Einstieg: 3-Pip-Delta mit einem maximalen Abstand von 15 Pips zum aktuellen Kurs
Visuelle Signale: Automatische Candlestick-Malerei (Schwarz=Buy, Weiß=Sell)
Risiko-Management
Breakeven-Schutz: Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf BE+2 Pips, wenn ein Gewinn von 15 Pips erreicht wird
Trailing Stop: Konservativer Trailing Stop (beginnt bei 10 Pips, 5-Pip-Schritte)
Stop-Loss: Fester 20-Pips-Schutz für alle Trades
Spread-Filter: Maximal erlaubter Spread von 30 Pips
Geld-Management
Mindestkapital: $1.000 USD
Anfängliche Losgröße: 0,20 (fest oder risikobasiert)
Skalierbarkeit: Erhöhung der Lotgröße proportional zum Wachstum der Bilanz
Margin-Sicherheit: Automatische Überprüfung der Marge vor jedem Handel
Zusätzliche Schutzmaßnahmen
Zeitfilter: Konfigurierbare Handelszeiten (Standard 1:00-23:00)
Signal-Abstand: Mindestens 3 Balken zwischen aufeinanderfolgenden Signalen
Duplikat-Verhinderung: Intelligente Signalerkennung zur Vermeidung von Overtrading
Empfohlene Einstellungen
Konto-Typ: Standard- und Refinanzierungskonten (Prop Firms)
Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Chart)
Symbol: XAU/USD (Gold)
Mindestguthaben: $1.000
Start-Lotgröße: 0,20
Kompatibilität
MetaTrader 5-Plattform
Kompatibel mit Prop Firm Challenges
Funktioniert mit Standard-Broker-Konten
Erfordert eine Ausführung mit niedriger Latenz
Optimierung der Leistung
Skalieren Sie Ihre Lotgröße, wenn Ihr Konto wächst:
1.000 $ → 0,20 Lots
$2.000 → 0,40 Lots
$5.000 → 1,00 Lots
WeltInversor