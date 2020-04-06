Synapse Trader MT4

5

Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading

Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. Synapse Trader es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona.

¡Oferta por tiempo limitado!
Synapse Trader EA está disponible por solo $399 durante la temporada de fiestas. Después de eso, el precio aumentará significativamente. ¡No pierda esta oportunidad!

Solo quedan 5 copias por $399.

Para suscribirse al canal privado, envíeme un mensaje directo.

Por favor, asegúrate de contactarme después de la compra para que pueda ayudarte con la configuración del asesor.


Misión de Synapse Trader
Synapse Trader fue creado con un único propósito: liberar todo el potencial de las redes neuronales en el trading, proporcionando a los traders una herramienta que analiza el mercado con mayor profundidad que nunca y les ayuda a tomar decisiones informadas basadas en cientos de factores. Esto no es solo un algoritmo: es el cerebro neuronal del trading.

Características principales

1. Synaptic Neural Core™

En el núcleo del asesor se encuentra la poderosa red neuronal multicapa Synaptic Neural Core™, que aprende de forma autónoma analizando datos históricos, condiciones actuales del mercado e incluso el comportamiento de la multitud. Simula el funcionamiento del cerebro humano, lo que le permite:

  • Detectar patrones ocultos en los datos.
  • Predecir el comportamiento del mercado considerando ciclos históricos y tendencias actuales.
  • Mejorar continuamente su precisión con cada nueva operación.

2. Evolución Neural Dinámica (Dynamic Neural Evolution)

La tecnología Dynamic Neural Evolution permite que la red neuronal se adapte a cualquier cambio en el mercado:

  • Patrones complejos: La red neuronal analiza no solo los movimientos de precios, sino también las correlaciones ocultas entre activos.
  • Análisis emocional: Captura los sentimientos de los participantes del mercado, como el pánico o la euforia, utilizando datos sobre volúmenes y volatilidad.
  • Adaptación temporal: Ajusta dinámicamente sus predicciones según la hora del día, la actividad del mercado y los eventos fundamentales.

3. Memoria Neural Temporal (TNM)

Synapse Trader integra el módulo Temporal Neural Memory, que permite a la red neuronal recordar eventos clave del mercado e incorporarlos a su análisis. Esto proporciona las siguientes ventajas:

  • Pronósticos basados en eventos pasados similares a la situación actual.
  • Consideración de tendencias a largo plazo y patrones históricos.
  • Mejora continua del modelo a medida que aumenta el volumen de datos.

Módulos de estrategia

1. Módulo de Precisión en Oro (XAU/USD)
Este módulo está dedicado exclusivamente al trading del par oro-dólar (XAU/USD), aprovechando todo el espectro de capacidades neuronales de Synapse Trader. Aplica tecnologías avanzadas de reconocimiento de patrones, pronóstico de tendencias y análisis de volatilidad para garantizar precisión y adaptabilidad en uno de los mercados más dinámicos.

2. Módulo de Análisis del Euro (EUR/USD)
Diseñado especialmente para el par EUR/USD, este módulo ajusta la red neuronal de Synapse Trader a las particularidades del par de divisas más negociado del mundo. Mediante configuraciones precisas y calibraciones específicas, ofrece un rendimiento constante y estrategias optimizadas.

3. Módulo Dinámico de la Libra (GBP/USD)
Centrado exclusivamente en el par GBP/USD, este módulo utiliza ajustes específicos y configuraciones personalizadas para navegar la volatilidad y los patrones de comportamiento únicos de este par. Combina conocimientos de aprendizaje profundo y adaptaciones específicas del mercado para maximizar las oportunidades en este mercado de alto impacto.

Especificaciones técnicas

  • Pares de divisas: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Marcos temporales: H1
  • Depósito mínimo: $200
  • Tipo de cuenta recomendada: ECN o Raw Spread
  • Apalancamiento: De 1:30 a 1:1000

Características:

  • Cada operación está protegida con Stop Loss para la seguridad del capital.
  • Cálculo automático de lotes integrado para garantizar una gestión óptima del riesgo.
  • Instalación sencilla con configuraciones predeterminadas optimizadas para la mayoría de los brokers.
  • Los resultados del probador de estrategias se alinean perfectamente con el rendimiento en vivo.
  • Totalmente compatible con todas las firmas de trading propietario.
  • Una elección ideal tanto para principiantes como para traders experimentados.
  • Funciona con tecnología Synaptic Neural Core™, proporcionando trading basado en redes neuronales.
  • Compatible con cualquier broker y tipo de cuenta.

Nota: Aunque los resultados pasados demuestran el potencial del sistema, los resultados futuros pueden variar según las condiciones del mercado.



Productos recomendados
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Asesores Expertos
Reversal Overlap Bot es una estrategia de trading automatizada. No se utilizan indicadores técnicos en el trabajo. Al comienzo de la negociación, la primera orden se coloca en una dirección determinada (a su elección). Cuando se abre una nueva vela, esta orden se cierra si está en beneficios. En caso contrario, se abre la siguiente orden en la dirección opuesta. Las órdenes se cierran cuando se alcanza el beneficio. Si hay órdenes no rentables en el gráfico, el robot cerrará una de ellas. Al cer
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
Asesores Expertos
Echa un vistazo a mi canal de youtube sobre los robots de comercio de divisas: https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Mensaje me en telegrama si usted tiene alguna pregunta: https://t.me/BRobotTrader H1 PLAZO Actualizaciones y mejoras(2021.08.12): Esta es la mayor actualización en la vida del EA KILIMANJARO, tiene nuevas características y NUEVO motor, además de muchos nuevos parámetros para optimizar y jugar. ---Tiene el sistema de motor dinámico oficial de TheNomadTra
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Asesores Expertos
Podría escribir una descripción fantástica con un montón de parámetros de prueba cuantitativos, pero tenemos un dicho que "el sabor de un pudín está en el comer", así que simplemente voy a poner un RETO: Pruebe este EA en cualquiera de los pares mayores y menores (AUD, USD, EUR, CHF, NZD) y le garantizo un 50% de descuento si usted puede demostrar en una prueba en cualquiera de los principales pares de arriba que ha incurrido en más de 3 ejecuciones de error. *AHORA FELIZ PRUEBA* ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Tug
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del asesor calcula los niveles importantes de soporte y resistencia. A continuación, el Asesor Experto calcula la probabilidad de movimiento del precio "hacia" o "lejos" de este nivel de precios. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Si se determina una alta probabilidad de movimiento del precio en la dirección deseada, el asesor abre una operación. Cada operación está protegida por un stop loss. No se utilizan métodos de negociación peligrosos. Instrumentos recom
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Asesores Expertos
BreakBot :Este asesor experto está diseñado específicamente para operadores que buscan soluciones inteligentes y seguras para transformar un pequeño capital en beneficios sustanciales, alcanzando los 100.000 dólares o más. Emplea estrategias profesionales y una gestión precisa del riesgo para lograr un crecimiento constante y seguro. Características principales del Asesor Experto ️ Gestión inteligente del capital: Utiliza porcentajes de riesgo cuidadosamente calculados para maximizar los benefi
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW SISTEMA DE TRADING SIN REPINTADO + HISTOGRAMA Sistema de negociación sin repintado , sin retrazado y sin retardo . Hace lo siguiente: - Da Puntos de Entrada y Salida Precisos - Scalping, Day y Swing Trading - 95% de Precisión - Objetivos, dónde tomar beneficios. - Muestra tendencias, niveles de soporte y resistencia - Funciona con todos los brokers - Funciona con todas las divisas, CFDs y acciones - No coloca operaciones por usted, sólo le muestra qué operaciones colocar. - Funciona en tod
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Asesores Expertos
Este EA se puede ejecutar en todos los pares de divisas recomendamos EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Plazo 30 minutos (M30) La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con $1000 de Depósito inicial mínimo. Y el robot puede apoyar sus transacciones manuales en EURUSD. APALANCAMIENTO DE LA CUENTA: 1:100 CUENTA (Stop Out): 50% o menos TIPO DE CUENTA: Cuenta real MODO DE CUENTA: Cuenta de cobertura Take Profit: Automáticamente Stop Loss: Automático Tamaño del LOTE: Manual pr
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Mr Tiger Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Asesores Expertos
Mr Tiger mt4 trading bot es tan fuerte bot tan rico con diferentes secciones en parámetros como secciones técnicas, gestión de riesgos y detracciones también ajustes de estrategia, secciones de indicadores y secciones de análisis también sección de sesiones encontrará tantas opciones que puede controlar también para ejecutar en oro o btc ajustar la propagación de acuerdo con estos pares también ajustar el tamaño de lote mínimo y máximo y tiene muchas opciones para tp y sl en pips y dinero
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Asesores Expertos
Aviso de riesgo: El mercado de divisas es uno de los mercados más impredecibles del universo. Backtest que autor proporcionó no podía garantizar que van a tener un excelente resultado en el comercio a plazo. Como la razón anterior, por favor, tenga en cuenta si utiliza este EA con gran cantidad de financiación que no podía esfuerzo para perder. Resultados en vivo !! Live Signal 1 -> Por favor PM para el enlace Resumen: El colector, al igual que su nombre, este EA es semi totalmente automatiza
Golden Mean MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Mean MT4 : Su entrenador personal en Forex Golden Mean MT4 es más que una plataforma automatizada; es su transmutador personal en el volátil mundo de Forex. No está diseñada para hacer predicciones, sino para transformar la imprevisibilidad de los movimientos de divisas en operaciones rentables. Basada en la armonía de algoritmos avanzados y un profundo conocimiento de las realidades del mercado, esta herramienta se convertirá en su guía de confianza en las turbulentas aguas del trading,
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Asesores Expertos
autotrade_1= true Lotes= 0.01 Stoploss= 0 Takeprofit= 0 NumeroMagico= 0 MaxSpread= 5.5 Abrir_Ordenes_Limite= 100 Ejecuta_Hora_Siguientes= true Hora_Inicio_Siguientes= 3 Hora_Fin_Siguientes= 22 Section_Cierre_Global=---------------->>>  Configura Cierre Global              <<<---------------- usa_ProfitGlobal= true ProfitGlobal_1= 100.0 Tiempo_Maximo= 15 Section_Escalera_Simple=---------------->>>  Configura Escalera Simple  <<<---------------- Activar_Escalera_Nivelacion= true Multiplo_Lotes_Esc
AutoSmartPro MT4
Alexandru Chirila
Asesores Expertos
Nuestro Asesor Experto (EA) revoluciona el trading en el mercado Forex integrando dos potentes estrategias - Escalado y Promedio - en un marco dinámico y adaptable. Diseñado para la plataforma MetaTrader4/5, este EA emplea técnicas innovadoras para optimizar los resultados de las operaciones en diversas condiciones de mercado. Versión Metatrader5 | Auto Smart Pro MT4 Resultados en vivo | Todos los productos | Contacto | Cómo instalar el producto MT4 Estrategia de Escalado: La estrategia Scaling
Kovner System
Burcak Sengezer
Asesores Expertos
Kovner System EA es un scalper profesional y automatizado. Fácil de usar, estrategia probada y sólo se centró en EURCHF. Este EA utiliza algunas acciones de precios calculados con confirmaciones de 7 indicadores. El EA establece todo automáticamente. Ventajas NO Grid, NO Martingale, NO Averaging y estrategias de alto riesgo. El EA siempre utiliza Stop Loss y Trailing. El estilo de gestión de dinero desplegable se puede configurar fácilmente. También, tamaño de lote fijo disponible. No necesita
EaMaster
Hai Chuan Su
Asesores Expertos
eaMaster (Asesor Experto) Introducción 1. Visión General Este EA es un sistema automatizado de operaciones basado en el análisis técnico, diseñado para ayudar a los operadores a tomar decisiones automatizadas en el mercado. Sigue el indicador de Bandas de Bollinger combinado con patrones de velas, ejecutando operaciones precisas en marcos de tiempo específicos. El EA es aplicable a múltiples instrumentos financieros y soporta estrategias de negociación tanto a corto como a largo plazo, atendi
Perfection
Mikhail Senchakov
Asesores Expertos
Perfection es un robot de trading multidivisa, totalmente automatizado y seguro. El robot está diseñado tanto para el comercio de cartera y el comercio de un solo instrumento. El EA no utiliza métodos de promediación, el volumen de posiciones está estrictamente regulado. Las órdenes se abren sólo en la dirección del movimiento del mercado en una cuadrícula. Debido a esto, el robot opera eficientemente en cualquier movimiento fuerte. El algoritmo de toma de decisiones no utiliza indicadores. En s
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
Asesores Expertos
EPriceJPY es un EA de auto-negociación centrado en USDJPY. Concepto de operación El concepto de operación de EPriceJPY se basa en un algoritmo que intenta determinar la Tendencia. Para ser más específicos, EPriceJPY trabaja con su propia lógica de cálculo basada en la simulación. Trata de encontrar la parte superior o inferior de una tendencia, y abrir la posición corta o larga en consecuencia. No espere que EPriceJPY abra la operación en el nivel más alto o más bajo, porque EPriceJPY operará s
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Asesores Expertos
1.Determine el tamaño de la tendencia basándose en el ciclo del gráfico. Una tendencia alcista cerca del precio más alto en un periodo de tiempo. Una tendencia bajista cerca del precio más bajo en un periodo de tiempo. 2. Tendencias a corto plazo . Sobreventa y largo; Sobrecompra, corto. 3. Deshacer posiciones en base a sobrecompra y sobreventa y puntos de beneficio. señal en tiempo real： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Señales+Mi Configuración de EA： Es necesario cargar EA e
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Big Player EA USDJPY es un EA que genera señales de trading con estrategias personalizadas. El EA escanea 5 meses de historia y genera señales y compra o vende en estas señales. Al menos 5 meses de datos deben estar detrás al probar el EA. Además, se implementan estrategias cruzadas Takeprofit en el EA. Se aplican estrategias TP simples, dobles, triples y cuádruples. Gracias a las estrategias cruzadas Takeprofit, el EA funciona fácilmente incluso en momentos de alta actividad. Familia de EAs B
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT4 es un asesor scalper profesional para el trabajo diario en el mercado FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los traders suelen llegar a comprender que los niveles de acumulación de órdenes stop, precio y tiempo juegan un papel importante en el mercado. Esta estrategia se implementa en este Asesor Experto de FOREX, y espero que no solo disfrute usando este producto, sino que también participe en su desarrollo, dejando sus comentarios con sus deseos aquí https://www.mql
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Asesores Expertos
Evoque Global - Cobertura automatizada fiable El precio seguirá aumentando en 100 $ con cada compra, así que no se retrase. Evoque Global ofrece una solución de negociación adaptable y manos libres diseñada para proporcionar beneficios constantes con un riesgo controlado. Utilizando un enfoque de cobertura inteligente, equilibra las operaciones para reducir las caídas y maximizar el crecimiento suave de la equidad. Este asesor experto funciona a la perfección en todas las condiciones del mercad
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Asesores Expertos
Este asesor experto es un clon y actualización de "EA Rough Duster ", también opera mejor en GBPNZD minuto 5 timeframe. Mantiene un crecimiento constante de la cuenta y funciona mejor en spreads bajos y cuentas basadas en comisiones. Utiliza Martingala y cobertura perfecta para recuperar posiciones no rentables asegurando que no haya pérdidas. Sus curvas de beneficios consistentes, bajos DrawDowns y el riesgo demuestra el récord por sí mismo en la fiabilidad y la coherencia, además de su análisi
Smart Math EA
Erik Shahazizyan
Asesores Expertos
El asesor es una solución flexible con una estrategia de red. Fácil de manejar y al mismo tiempo eficaz. Puede utilizarse tanto para acelerar un depósito como para operar de forma conservadora, dependiendo de la configuración. Utiliza auto lotes y promedios para optimizar las operaciones. Es una herramienta excelente en manos hábiles, proporcionando resultados estables. Aquellos que escriban un comentario y califiquen honestamente obtendrán un Pro Set. Recomendaciones: Par de Divisas: EURUSD Mar
Fisher Steels
Ivan Simonika
Asesores Expertos
El bot Fisher Steel implementa el máximo de las definiciones HFT. El sistema experto recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un único ajuste. Si hay una comisión en la cuenta, debe convertirse en el equivalente del spread y rellenar el campo Comisión. Se utilizan tanto stop losses virtuales como reales. Condiciones normales de trabajo : Cuanto menor sea la comisión y el spread, mayor será el beneficio. Cuanta más latencia tenga su broker en el importe del canal de Internet,
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto utiliza el soporte y la resistencia en combinación con el ATR para colocar órdenes pendientes en esos niveles. Para el cierre utiliza patrón de vela Doji o el cierre al final del día. Está construido principalmente para el par EUR/USD , M 15 Timeframe . Cada posición tiene Stop Loss y Take Profit , no utiliza rejilla , martingala u otros métodos de negociación peligrosos . El experto también tiene Trail Stop y Breakeven funciones para los usuarios que deseen utilizarlos . Recomendad
Destiny Master
Victor Adhitya
Asesores Expertos
Su destino está en su mano, Este diseño EA para controlar su riesgo por operación por lo que incluso utilizando el sistema de martingala puede controlar su reducción. Cada fracaso de su entrada parcial de cobertura con este EA, por lo que la pérdida flotante se reducirá y la reducción puede ser controlado. Usted necesita Broker con este requisito spesification : - Cuenta de cobertura (no use cuenta de compensación) - Gran apalancamiento - NO SWAP - SIN COMISIONES - SIN COSTE OCULTO - Cobertura
Racing
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo único del experto en negociación calcula la naturaleza de los movimientos de los precios durante un determinado periodo de tiempo y construye tácticas de trabajo en función de la situación actual del mercado. El algoritmo de auto-sintonización de las tendencias cambiantes del mercado permite al asesor trabajar de forma no lineal y con un retraso mínimo para seguir el precio. Instrumentos de negociación recomendados (5M ): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. Los mejores resultados de negociaci
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Otros productos de este autor
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
Asesores Expertos
NEXOR-Q: Inteligencia Adaptativa en el Trading Algorítmico ¿Listo para la Transparencia? NEXOR-Q es una inversión en disciplina y consistencia a largo plazo, validada por datos reales del mercado. Compruébelo usted mismo: Señal en Vivo (Live Signal): Supervise el rendimiento real, las reducciones controladas y la fluidez de la curva de equidad de NEXOR-Q en tiempo real. VER SEÑAL EN VIVO DE NEXOR-Q Precio: A partir de $299 . Introducción La mayoría de los Asesores Expertos (EAs) dependen de comb
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
Asesores Expertos
Paradox Flux Trader: Una Revolución en el Trading de Oro (XAU/USD) Imagina una herramienta que no solo analiza el mercado, sino que redefine la forma en que operas.   Paradox Flux Trader   no es solo un asesor experto (EA), sino un sistema de trading de última generación diseñado exclusivamente para operar con oro (XAU/USD). Utiliza tecnologías únicas que lo distinguen de cualquier otra solución en el mercado. Oferta por tiempo limitado Paradox Flux Trader   está disponible por   $499   por tie
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
Asesores Expertos
Executor AI Ultra X es un asesor experto diseñado para el trading algorítmico en el mercado del oro, utilizando tres estrategias de trading independientes. Su arquitectura incorpora algoritmos avanzados de aprendizaje profundo, como Deep Q-Learning (DQN) y Redes Neuronales con Retardo de Tiempo (TDNN), lo que proporciona alta adaptabilidad y precisión analítica. DQN , basado en técnicas de aprendizaje por refuerzo, optimiza los algoritmos de toma de decisiones mediante la simulación de datos his
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Asesores Expertos
Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. Synapse Trader es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona. ¡Oferta por t
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario