Mercaria Pattern 1 2 3

MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave.

El indicador combina las oscilaciones locales en una estructura compacta 0-1-2-2-3, espera una ruptura confirmada y traza una flecha de entrada con niveles SL/TP listos para usar.

Las señales se confirman al cierre de la barra, y los patrones ya trazados no se repintan.

⚙️ LOGICA DE TRABAJO / COMO FUNCIONA

El indicador busca máximos y mínimos locales teniendo en cuenta el parámetro Amplitud (escala de las oscilaciones y nivel de filtrado del ruido).

A partir de estos vaivenes construye una pauta 1-2-3: alcista (mínimo → máximo → mínimo superior) y bajista (máximo → mínimo → máximo inferior).

El retroceso en el punto 3 se filtra por el rango MinRetracement / MaxRetracement en porcentaje del movimiento 1→2.

El parámetro PatternType le permite elegir si desea mostrar patrones de reversión, patrones de continuación de tendencia o ambos.

Una vez formado el punto 3, el indicador espera a que el precio rompa el punto 2 en el cierre de la barra al alza (para COMPRA) o a la baja (para VENTA).

En la barra de ruptura dibuja una flecha, una etiqueta de ENTRADA en el precio del punto 2 y los niveles calculados SL / TP1 / TP2 / TP3.

Una caché interna evita que se dupliquen paternas ya procesadas y reduce la carga del terminal.

📊 PARÁMETROS CLAVE / KEY PARAMETERS

Amplitud escala las oscilaciones utilizadas para construir el patrón. Valores más bajos significan más patrones pequeños y ruido, valores más altos significan menos patrones pero más estructurales.

MinRetracement / MaxRetracement definen el retroceso mínimo y máximo del punto 3, en %, del 1→2 movimiento inicial. Los rangos más estrechos dan menos señales pero más claras.

PatternType filtra los escenarios: sólo retrocesos, sólo continuación de tendencia o ambos. Esto controla en qué parte de la tendencia se resaltará el patrón.

MaxHistoryBars limita cuántas barras de historial se procesan, lo que afecta a la velocidad de carga y al número de objetos en el pasado.

🎨 DIBUJO Y VISUALES

DisplaySLTP activa o desactiva los niveles de SL/TP; cuando está desactivado, sólo permanecen el patrón, la flecha y los rótulos.

Los colores, tamaños de fuente y anchos de línea (BullishPatternClr, BearishPatternClr, EntryLevelClr, SLLevelClr, TPLevelClr, BullishBreakoutClr, BearishBreakoutClr, LabelFontSize, LevelFontSize, LineWidthZZ, LevelLineWidth, ArrowSize) sólo controlan la apariencia.

Puede codificar por colores COMPRA/VENTA, ajustar el contraste para temas claros/oscuros y hacer que los niveles SL/TP sean las principales anclas visuales en el gráfico.

🛑 STOP-LOSS / STOP-LOSS

SL_OffsetBuy/ SL_OffsetSell desplazar SL en puntos desde el punto 3: por debajo para COMPRA y por encima para VENTA.

Los offsets más pequeños dan stops más ajustados, pero son más sensibles al ruido y a los picos; los offsets más grandes amplían el corredor de protección, pero aumentan el tamaño del stop.

⚠️ IMPORTANTE

El indicador no abre ni cierra operaciones - es una herramienta analítica para visualizar patrones 1-2-3 en el gráfico.

Las señales se generan sólo en el cierre de la barra de ruptura, y MercariaPattern1-2-3 no es un consejo de inversión o trading.

Todas las decisiones de trading son tomadas por el trader independientemente y bajo su propio riesgo.