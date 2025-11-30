Mercaria Pattern 1 2 3

MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave.

El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3, detecta estructuras de tres tramos 1-2-3 y destaca el momento en el que el escenario se confirma mediante una ruptura de nivel clave y destaca el momento en el que el escenario se confirma mediante una ruptura de nivel clave.

Las señales se confirman al cierre de la barra, los paterniones no se retiran.

⚙️ LOGICA DE TRABAJO / COMO FUNCIONA

El indicador busca máximos y mínimos locales teniendo en cuenta el parámetro Amplitud (escala de oscilaciones, nivel de filtrado de ruido).

A partir de estas oscilaciones construye un patrón 1-2-3: la variante de oscilación (mínimo → máximo → mínimo superior) y la variante de cubo (máximo → mínimo → máximo inferior).

El retroceso al punto 3 se filtra por el rango MinRetracement / MaxRetracement en centésimas de swings 1→2.

El parámetro PatternType le permite elegir si desea mostrar patrones de inversión, patrones de continuación de tendencia o ambos tipos.

Después de la formación del punto 3, el indicador espera a que el precio suba (para COMPRA) o baje (para VENTA) desde la vela cercana al punto 2.

En la barra de ruptura dibuja un cierre de barra al alza (para COMPRA o a la baja (para VENTA)). En la barra de ruptura dibuja un cierre de barra al alza (para COMPRA o a la baja (para VENTA)).

Una caché interna evita que se dupliquen paternas ya procesadas y reduce la carga del terminal.

📊 PARÁMETROS CLAVE / KEY PARAMETERS

Amplitud - escala las oscilaciones, en base a las cuales se crea el patrón. Valores más pequeños - formas más drubles y ruido, valores más grandes - paternos más ricos, pero estructurados.

MinRetracement / MaxRetracement - mínimo y máximoretroceso del punto 3, en %, desde los primeros swings 1→2. Sondee el rango - obtendrá menos señales pero más claras.

PatternType - filtro para el escenario: sólo retrocesos, sólo continuación de tendencia o ambos tipos. Así se especifica en qué parte de la tendencia se mostrará el patrón.

MaxHistoryBars - limita cuántas barras históricas analiza el indicador, lo que afecta a la velocidad de descarga y al número de objetos en el pasado.

🎨 DIBUJO Y VISUALES

DisplaySLTP - gira SL/TP gira SL/TP; sólo permanecen el patern, las barras y los subtítulos.

Los colores, tamaños de letra y anchos de línea (BullishPatternClr, BearishPatternClr, EntryLevelClr, SLLevelClr, TPLevelClr, BullishBreakoutClr, BearishBreakoutClr, LabelFontSize, LevelFontSize, LineWidthZZ, LevelLineWidth, ArrowSize) sólo corresponden a la apariencia exterior.

Puede codificar COMPRA/VENTA en diferentes colores, ajustar el contraste para el tema oscuro/claro y hacer que los niveles SL/TP sean las principales orientaciones en el gráfico.

🛑 STOP-LOSS / STOP-LOSS

SL_OffsetBuy/ SL_OffsetSell - SL en puntos a partir del punto 3: más bajo para COMPRA y más alto para VENTA.

Los desplazamientos más pequeños proporcionan un stop loss más ajustado, pero son sensibles al ruido y a los picos; los desplazamientos más grandes amplían el corredor de protección, pero aumentan el tamaño del stop.

⚠️ IMPORTANTE

El indicador no abre ni cierra operaciones: es una herramienta analítica para visualizar patrones 1-2-3 en el gráfico.

Las señales se generan sólo en breakout, y MercariaPattern1-2-3 no es una inversión o cerrar operaciones.

Todas las decisiones de trading son tomadas por el propio trader y bajo su propio riesgo.

