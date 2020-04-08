FTU Fibonacci Retrace
- Indicadores
- James Erasmus
- Versión: 1.1
- Activaciones: 6
Retroceso de Fibonacci FTU Este indicador dibuja niveles de Fibonacci para sistemas de entrada de tipo retroceso. Una versión mejorada y más precisa que el MT4. Estudia el movimiento del precio y utiliza una estrategia de retroceso para entrar en o cerca de los niveles de Fibonacci. Características: Múltiples niveles de Fibonacci ajustables. Cambio de color y número de barras del rango. Uso: Su propósito es estudiar o medir el retroceso del precio. Cambio de color y número de barras del rango. Úselo en cualquier marco temporal, producto/par, sin repintado, carga rápida.