Hammer and Shooting Star pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Martillo y Estrella Fugaz" para MT5. Sin repintado ni retraso.
- El indicador "Martillo y Estrella Fugaz" es muy potente para operar con Price Action.
- Detecta patrones de Martillo alcistas y Estrella Fugaz bajistas en el gráfico:
- Martillo alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Estrella Fugaz bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.
- El indicador "Martillo y Estrella Fugaz" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
