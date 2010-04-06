Hammer and Shooting Star pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Martillo y Estrella Fugaz" para MT5. Sin repintado ni retraso.





- El indicador "Martillo y Estrella Fugaz" es muy potente para operar con Price Action.

- Detecta patrones de Martillo alcistas y Estrella Fugaz bajistas en el gráfico:

- Martillo alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Estrella Fugaz bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- El indicador "Martillo y Estrella Fugaz" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.