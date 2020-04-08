Colour Inside Bars MT5
- Indicadores
- Luong N Man
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Este indicador ayudará a los operadores a identificar rápidamente las barras internas, que a menudo se utilizan en las estrategias de negociación de la acción del precio como posibles patrones de consolidación o continuación.
Una formación de barra interior es una vela contra tendencia en ambos lados, ya que no rompió el máximo o mínimo de la vela anterior.
Característica clave:
- Identifica barras internas en tiempo real.
- Colorea las barras internas manteniendo las barras normales.
- Barras históricas configurables.
- Alertas emergentes opcionales y notificaciones telefónicas con el nombre del símbolo y la hora de detección.
- Funciona en todos los marcos temporales y símbolos.
- Código eficiente sin retrasos.