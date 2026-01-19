Optimized Spike Detector Pro

Optimized Spike Detector Pro para MT5 es un indicador técnico de nivel profesional diseñado para identificar y capitalizar movimientos de precios bruscos e impulsivos (picos) en cualquier instrumento financiero. Utilizando un sofisticado núcleo multi-algorítmico, distingue expansiones significativas de volatilidad del ruido del mercado con una precisión excepcional. La herramienta se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado, filtrando las señales falsas y destacando únicamente los picos de alta probabilidad en tiempo real. Con parámetros de sensibilidad totalmente personalizables, sistemas de alertas visuales y push, y análisis en múltiples marcos temporales, proporciona puntos claros de entrada y salida para scalpers y day traders. Construido para la velocidad y la fiabilidad en el entorno MQL5, este detector es una ventaja esencial para las estrategias centradas en rupturas, eventos de noticias, y los cambios rápidos de impulso.
