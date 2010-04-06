Dynamic Trend Oscillator mw
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.59
- Activaciones: 10
"Oscilador de Tendencia Dinámica": un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4!
- Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo.
- El Oscilador de Tendencia Dinámica cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables.
- Este oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos desde zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra hacia la tendencia principal.
- Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea azul.
- Use el Oscilador de Tendencia Dinámica en combinación con cualquier indicador de tendencia adecuado.
- Este indicador también es ideal para combinarlo con patrones de acción del precio.
- Es mucho más preciso que los osciladores estándar. Marcos temporales compatibles: M30, H1, H4, D1, W1.
- Con alertas para PC y móvil.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.