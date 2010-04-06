Dynamic Trend Oscillator mw
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.59
- Ativações: 10
"Oscilador de Tendência Dinâmico" - é um indicador avançado e personalizado para Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4!
- Nova geração de osciladores - veja as imagens para ver como usá-lo.
- O Oscilador de Tendência Dinâmico possui zonas de Sobrevenda/Sobrecompra adaptáveis.
- Este oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos a partir de áreas dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra na direção da tendência principal.
- Valores de Sobrevenda: abaixo da linha Verde, valores de Sobrecompra: acima da linha Azul.
- Use o Oscilador de Tendência Dinâmico em combinação com qualquer indicador de tendência adequado.
- Este indicador também é ótimo para combinar com padrões de Ação de Preço.
- É muito mais preciso do que os osciladores padrão. Períodos gráficos adequados: M30, H1, H4, D1, W1.
- Com alertas para PC e dispositivos móveis.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.