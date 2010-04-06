Dynamic Trend Oscillator mw

"Oscilador de Tendência Dinâmico" - é um indicador avançado e personalizado para Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4!





- Nova geração de osciladores - veja as imagens para ver como usá-lo.

- O Oscilador de Tendência Dinâmico possui zonas de Sobrevenda/Sobrecompra adaptáveis.

- Este oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos a partir de áreas dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra na direção da tendência principal.

- Valores de Sobrevenda: abaixo da linha Verde, valores de Sobrecompra: acima da linha Azul.

- Use o Oscilador de Tendência Dinâmico em combinação com qualquer indicador de tendência adequado.

- Este indicador também é ótimo para combinar com padrões de Ação de Preço.

- É muito mais preciso do que os osciladores padrão. Períodos gráficos adequados: M30, H1, H4, D1, W1.

- Com alertas para PC e dispositivos móveis.





