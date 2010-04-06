「ダイナミックトレンドオシレーター」は、MT4向けの高度なカスタムCrypto_Forexインジケーターです。効率的な取引ツールです！





- 新世代のオシレーター - 使い方は画像をご覧ください。

- ダイナミックトレンドオシレーターは、適応型の売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えています。

- このオシレーターは、動的な売られ過ぎ/買われ過ぎエリアから主要トレンドの方向への正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。

- 売られ過ぎ値：グリーンラインより下、買われ過ぎ値：ブルーラインより上。

- ダイナミックトレンドオシレーターは、適切なトレンドインジケーターと組み合わせて使用​​してください。

- このインジケーターは、プライスアクションパターンとの組み合わせにも最適です。

- 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。対応時間枠：M30、H1、H4、D1、W1。

- PCとモバイルの両方でアラート機能を備えています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。