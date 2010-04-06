Dynamic Trend Oscillator mw
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.59
- Активации: 10
"Dynamic Trend Oscillator" — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4!
— Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться.
— Динамический трендовый осциллятор имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности.
— Этот осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в направлении основного тренда из динамических зон перепроданности/перекупленности.
— Значения перепроданности: ниже зеленой линии, значения перекупленности: выше синей линии.
— Используйте динамический трендовый осциллятор в сочетании с любым подходящим трендовым индикатором.
— Этот индикатор также отлично сочетается с паттернами Price Action.
— Он гораздо точнее стандартных осцилляторов. Подходящие таймфреймы: M30, H1, H4, D1, W1.
— С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.