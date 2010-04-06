Dynamic Trend Oscillator mw
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.59
- Activations: 10
« Dynamic Trend Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading performant pour MT4 !
- Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre son utilisation.
- L'oscillateur Dynamic Trend Oscillator intègre des zones de survente/surachat adaptatives.
- Cet oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis depuis les zones dynamiques de survente/surachat vers la tendance principale.
- Valeurs de survente : inférieures à la ligne verte ; valeurs de surachat : supérieures à la ligne bleue.
- Utilisez l'oscillateur Dynamic Trend Oscillator en combinaison avec tout indicateur de tendance approprié.
- Cet indicateur est également idéal pour les modèles Price Action.
- Il est beaucoup plus précis que les oscillateurs standards. Unités de temps compatibles : M30, H1, H4, D1, W1.
- Alertes PC et mobile.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.