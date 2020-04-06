NEXA Gold Macro Strategy02 EA

🇪🇸 Versión en Español — Descripción Premium para Venta de EA

NEXA Gold Macro Strategy02 EA

Sistema de trading automático 1:3 basado en GOLD (M15 + M5)
(con Filtro Macro + Gestión de Ondas)

📌 1. Resumen del EA

NEXA Gold Macro Strategy02 EA es un sistema profesional diseñado específicamente para el trading automático de Oro (XAUUSD).

El EA determina la dirección en M15, activa las entradas en M5, y utiliza un filtro macro basado en US100, US500 y OIL para identificar el sentimiento global del mercado con alta precisión.

📌 2. Características Principales

Algoritmo de Doble Timeframe (M15 + M5)

  • Análisis de tendencia con EMA8/20, RSI14 y ADX

  • Señal de entrada en M5 para máxima precisión

Filtro Macro (Sistema Risk-ON / Risk-OFF)

Indicadores globales basados en US100 / US500 / OIL:

  • Risk-ON → GOLD SELL (Venta)

  • Risk-OFF → GOLD BUY (Compra)

Filtra señales falsas y reduce fuertemente el drawdown.

Sistema de Gestión de Ondas (3 Etapas)

Etapa 1: Confirmación de la estructura de la onda
Etapa 2: Parcial al llegar a 1.5R + movimiento a BE (Break Even)
Etapa 3: Trailing 0.5R → cierre total en 3R

Funciona de manera segura incluso en zonas de fuerte reversión del oro.

Control de Riesgo Avanzado

  • Límite de pérdida diaria

  • Filtro de spread

  • Bloqueo tras pérdidas consecutivas

  • Límite diario de operaciones por dirección

📌 3. Resultados del Backtest (2022–2024)

  • Profit Factor: 1.62 ~ 1.67

  • Drawdown Máximo: 18% ~ 19% (modo estable)

  • Sharpe Ratio: 5.0+ (muy estable)

  • Operaciones al año: 40–60

  • Alta precisión del filtro macro

📌 4. Configuraciones Recomendadas

Modo Estable (Opción A — Recomendado)

  • Lotes: 0.05

  • MaxDailyLossPercent: 7

  • MaxTradesPerDirPerDay: 2

Modo Agresivo (Opción B)

  • Lotes: 0.1

  • MaxDailyLossPercent: 10

  • MaxTradesPerDirPerDay: 2

Modo Ultra Estable (Opción C)

  • Lotes: 0.02

  • MaxDailyLossPercent: 5

  • MaxTradesPerDirPerDay: 1

📌 5. Estructura de Parámetros

  • Timeframes de tendencia y activación

  • Filtro horario

  • Parámetros ATR / EMA / RSI / ADX

  • SL/TP basados en 1:3 R·R

  • Gestión por etapas de ondas

  • Activación/desactivación del filtro macro

  • Límite de DD diario

  • Límite de spread

Todos los ajustes pueden modificarse según las necesidades del usuario.

📌 6. Por Qué Este EA Funciona Tan Bien

  • Basado 100% en lógica real del mercado

  • Entradas solo cuando coincide la dirección macro

  • Estructura de SL/TP basada en swings

  • RRR sostenible de 1:3

  • Gestión de ondas muy estable

  • Sin sobreoptimización (estructura teórica sólida)

📌 7. Requisitos

  • Tipo de cuenta: Standard o ECN

  • Apalancamiento: 1:500 o menor

  • Instrumento: GOLD / XAUUSD

  • Depósito mínimo: 200–500 USD

  • Colocar en gráfico M15

📌 8. Lo Que Incluye el Paquete

  • Archivo principal del EA

  • 2 archivos preset (Estable / Agresivo)

  • Manual en PDF

  • Soporte técnico incluido

📌 9. Conclusión

Este EA combina estabilidad y rendimiento,
proporcionando una solución de trading automático sostenible para GOLD (XAUUSD) a largo plazo.


