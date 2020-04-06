Triple Moving Average EA Strategy

Descripción general

El EA Triple Moving Average es un Asesor Experto seguidor de tendencias diseñado para MetaTrader 5. Utiliza tres medias móviles (períodos por defecto: 20, 50, 200) para identificar la dirección de la tendencia, la alineación de las medias y los desencadenantes de entrada. Las operaciones se abren solo cuando se cumplen condiciones estrictas en velas cerradas, lo que garantiza que no hay repintado ni sesgo retrospectivo. El EA incorpora un stop loss basado en ATR para un control dinámico del riesgo y un dimensionamiento de posición basado en el saldo para arriesgar un porcentaje definido por el usuario por operación (por defecto 1%).
Características principales:

Compatibilidad solo con cobertura: Funciona exclusivamente en cuentas de cobertura (hedging) para evitar problemas con cuentas de compensación (netting).
Protección de reentrada después del SL: Después de un stop loss, para reingresar en la misma dirección se requiere que el precio forme un nuevo extremo (máximo más alto para compras, mínimo más bajo para ventas) en comparación con todas las velas desde la señal original.
Medias móviles personalizables: Cada media móvil puede ser SMA, EMA, SMMA o LWMA.
Sin martingala o grid: Una sola operación por señal, riesgo fijo.
Números mágicos únicos: Cada operación tiene su propio número mágico para un fácil seguimiento.

Este EA es adecuado tanto para traders principiantes como experimentados. Siempre realice backtest con los datos de su bróker antes del uso en vivo, ya que los resultados pueden variar debido a los spreads, el deslizamiento y las condiciones del mercado.
Descripción de la estrategia
El EA sigue una estrategia clásica de cruce de tres medias móviles con mejoras en la gestión de riesgo y lógica de reentrada. Identifica tendencias alcistas o bajistas según la alineación de las medias y la posición del precio respecto a ellas. Las entradas se activan solo en velas cerradas para garantizar fiabilidad.

Reglas de entrada

Las operaciones se abren al inicio de una nueva vela si la vela cerrada anterior cumple todas las condiciones:

Señal de Compra:
Tendencia Alcista: Cierre > MA Lenta (período 200).
Alineación: MA Rápida (20) > MA Media (50) > MA Lenta (200).
Desencadenante: Cierre > MA Rápida, Cierre > MA Media, Cierre > MA Lenta (precio por encima de las tres).

Señal de Venta:
Tendencia Bajista: Cierre < MA Lenta (período 200).
Alineación: MA Rápida (20) < MA Media (50) < MA Lenta (200).
Desencadenante: Cierre < MA Rápida, Cierre < MA Media, Cierre < MA Lenta (precio por debajo de las tres).

Solo se abre una operación por señal (sin piramidación). El EA omite la apertura si ya hay una operación activa en la misma dirección.

Reglas de salida

Salida Normal: La operación se cierra en la apertura de la siguiente vela cuando la MA Rápida (20) cruza la MA Media (50):
Para COMPRA: La MA Rápida cruza por debajo de la MA Media (cruce bajista).
Para VENTA: La MA Rápida cruza por encima de la MA Media (cruce alcista).

Stop Loss: SL dinámico basado en ATR (por defecto período 20, multiplicador x3). Colocado al nivel de entrada.
Sin Take Profit: Se basa en el cruce de medias para las salidas, permitiendo que las ganancias corran en tendencias.

Reentrada después de Stop Loss

Si una operación alcanza el SL, la reentrada en la misma dirección está protegida:

El EA requiere que la vela cerrada anterior forme un nuevo máximo más alto (para COMPRAS) o un nuevo mínimo más bajo (para VENTAS) en comparación con todas las velas desde la vela de la señal original.
Esto confirma la reanudación de la tendencia antes de arriesgar nuevamente.
La protección se reinicia con señales opuestas o con salidas normales por cruce de medias.

Gestión del dinero

Dimensionamiento de posición: Se calcula basándose en el saldo de la cuenta (no el patrimonio/net equity) para arriesgar un % fijo por operación (por defecto 1%).
Fórmula: Tamaño del lote = (Saldo * %Riesgo) / (Distancia del SL en puntos * Valor del Punto).
Ajustado a los tamaños de lote mín/máx/paso del bróker.

Sin composición: Utiliza solo el saldo para los cálculos, ignorando la ganancia/pérdida flotante.
Stop Loss: Basado en ATR para adaptarse a la volatilidad.
Productos recomendados
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
Asesores Expertos
Este EA sólo funciona con el índice/dax alemán. Use este EA en buenos brokers que tengan un spread muy ajustado. Cómo funciona el Asesor Experto: Configuración Inicial: Primer campo de entrada: Introduzca su saldo inicial. El saldo por defecto es de $100. Segundo campo de entrada: Introduzca su tamaño de lote inicial para un saldo de 100 $. Si su saldo es mayor (por ejemplo, 500 $), multiplique el tamaño del lote inicial por el mismo factor (por ejemplo, por 5 para 500 $), ya que 500 $ es 5 v
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Asesores Expertos
Gold Quant AI - Negociación de oro de precisión con lógica institucional y filtrado de IA Visión general Gold Quant AI es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5 . El Asesor Experto está diseñado para operadores que valoran la precisión, la disciplina y el riesgo controlado , en lugar de una exposición continua o agresiva al mercado. Gold Quant AI opera selectivamente , ejecutando posiciones sólo cuando se cumplen sus condicion
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Asesores Expertos
Sólo el oro y el bitcoin pueden ser rentables. El tiempo de comercio es de 30 minutos y el tiempo de tendencia es de 1 hora. Usted debe comprobar la eficiencia de este robot al final de tres meses. Las tendencias fuertes hacen muy buenos beneficios. Hay muchas entradas para su personalización, pero los mejores ajustes están definidos por defecto. Este indicador tendrá muchas actualizaciones y ajustes especiales se añadirán a la misma. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de Instagra
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Asesores Expertos
# Turtles 3xATR EA: Un Asesor Experto de Seguimiento de Tendencias para MetaTrader 5 ## Resumen   Turtles 3xATR EA es un robot de trading automatizado inspirado en el clásico sistema de Turtle Trading. Se centra en capturar rupturas en mercados con tendencia, utilizando stops basados en volatilidad para gestionar el riesgo. El EA opera una posición a la vez por símbolo, ingresando en señales de ruptura y utilizando stops de seguimiento para asegurar ganancias. Enfatiza un control de riesgo dis
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
King of Trades
Renato Takahashi
Asesores Expertos
¡¡¡Deje que el REY de las operaciones!!! KING of TRADES es un sistema de trading que puede ser optimizado según: - Indicador de tendencia: Ichimoku Kinko Hyo (ya sea en diferentes plazos) - Sistema de disparo: Fractales - Filtro - trade in: Oscilador Estocástico (valores y límites superior e inferior) - Definición de stops: ATR (periodo y takeprofit y stoploss largo y corto) - General: número mágico, autolot (% balance), dígitos de símbolo, spread máximo y número máximo de órdenes abiertas. Con
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
BB King
Khima Gorania
Asesores Expertos
BB King EA para MT5 BB King Expert Advisor utiliza una estrategia de inversión simple utilizando las Bandas de Bollinger y la detección de tendencia. Está diseñado para ser utilizado fácilmente por novatos con muy pocos parámetros. Por favor, pruebe la demo y déjenos sus comentarios, tendrá que optimizarlo para el par que desee operar. Depósito mínimo: $100 por tamaño de lote de 0.01 por par de divisas. Gestión del riesgo NO hay Stop Loss o Take Profit para cada orden colocada. Stop Loss y Take
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Asesores Expertos
EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula. Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequ
Bull Bat
Ryuki Ohno
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) utiliza una lógica simple pero sólida basada en la distancia entre las medias móviles exponenciales de corto y largo plazo (EMA20 y EMA200), así como en la detección del cruce del precio con la EMA200 para abrir posiciones en la dirección de la tendencia. Está diseñado para capturar movimientos amplios en mercados con tendencias fuertes, operando a favor de la tendencia. Parámetros recomendados: Par de divisas: USDJPY Marco temporal: H1 (ajustable tras realizar backtests
MMM Trader Pro ADX Bollinger MA
Andre Tavares
Asesores Expertos
Estrategia MMM ADX & Bollinger Bands & MA: La estrategia de este EA combina dos indicadores incorporados para mejorar sus señales y decidir abrir una nueva orden en el momento adecuado. Hay un indicador ADX y usted puede elegir la fuerza de su señal y el indicador Bollinger Bands confirma las tendencias y MA para comprobar si los precios se desvían de su patrón. Uniendo los datos de ambos indicadores y la media móvil, es posible calcular señales de calidad, evitando movimientos bruscos del merc
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Asesores Expertos
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Marco temporal : H1 Par recomendado : EURUSD (Principal) Pares Secundarios (Menos Preferibles) : USDCAD, GBPUSD Estrategia : Reversión a la media (Pullback Trading) Visión general de la estrategia BB-RSI Mean Reversion EA opera inteligentemente en retrocesos detectando la fatiga del mercado a corto plazo utilizando una combinación de: Bandas de Bollinger (BB) para ide
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Muy simple EA utiliza la famosa tendencia scalping es decir, EMA Crossover scalping para abrir operaciones con sistema de lotes martingala. Incluye 03 EMA, es decir, medias móviles exponenciales, para decidir en qué dirección operar. También comprueba la distancia de una media móvil rápida de la media móvil de tendencia. Después de que todas estas condiciones se cumplen se abre una posición. Una posición a la vez con stop loss y take profit. Características: 1. Martingala 2. Utiliza indicadores
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Eleve su trading a nuevas cotas con Boom and CrashX, el Asesor Experto (EA) avanzado diseñado con precisión para mejorar su experiencia de trading. Este EA aprovecha potentes indicadores para proporcionar señales precisas, agilizar la gestión de riesgos y aumentar la rentabilidad, garantizando un funcionamiento sin problemas en los mercados financieros en constante cambio. Boom and CrashX es el aliado perfecto tanto para los operadores experimentados que buscan mejorar sus estrategias como para
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
Moving 3
Kseniia Tretiakova
Asesores Expertos
El robot de negociación opera según la estrategia "Cruce de medias móviles". El parámetro de entrada es el cruce de la media móvil rápida (con un periodo más corto) y la media móvil lenta (con un periodo más largo) de arriba a abajo. El stop loss se fija en el pico anterior al vender. La toma de beneficios se fija en función del valor del stop loss. La tendencia se filtra utilizando la tercera media móvil.
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.13 (24)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Otros productos de este autor
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
5 (2)
Indicadores
Este indicador de trading todo en uno reúne señales de ruptura, niveles de máximos y mínimos, y un trailing stop con alertas en una única herramienta poderosa. Si alguna vez te has sentido abrumado por superponer demasiados indicadores en tu gráfico, este simplifica todo al tiempo que te da una ventaja clara en los mercados. Combina tres elementos esenciales en una visualización limpia y directa que te ayuda a detectar oportunidades de entrada, gestionar el riesgo y captar el flujo general del m
FREE
ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
Asesores Expertos
¿Cansado de calcular manualmente el riesgo para las órdenes o de lidiar con interfaces torpes que interrumpen tu flujo de trabajo con los gráficos? ATR Orders Manager es tu Asesor Experto definitivo para MT5 para colocar órdenes de mercado inteligentes y controladas por riesgo, o órdenes pendientes (Buy Stop/Sell Stop) con stop loss dinámicos basados en el Rango Verdadero Promedio (ATR). Diseñado tanto para scalpers como para swing traders, este EA automatiza el trabajo pesado para que puedas e
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Asesores Expertos
# Turtles 3xATR EA: Un Asesor Experto de Seguimiento de Tendencias para MetaTrader 5 ## Resumen   Turtles 3xATR EA es un robot de trading automatizado inspirado en el clásico sistema de Turtle Trading. Se centra en capturar rupturas en mercados con tendencia, utilizando stops basados en volatilidad para gestionar el riesgo. El EA opera una posición a la vez por símbolo, ingresando en señales de ruptura y utilizando stops de seguimiento para asegurar ganancias. Enfatiza un control de riesgo dis
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
Asesores Expertos
Turtles EA - Trader de ruptura de doble sistema - Solo para cuentas de hedging Resumen: Este Asesor Experto (EA) automatiza la clásica estrategia de Turtle Trading, un sistema de seguimiento de tendencias inspirado en el famoso experimento de Richard Dennis. El método se presenta en el libro de Michael Covel: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("El Completo TurtleTrader: Cómo 23 Inversores Novatos se Convirtieron en Millonarios de la Noche a la
Triple Moving Average Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
Indicadores
Opere con Confianza Usando una Estrategia Clásica de Triple Media Móvil Este indicador detecta automáticamente oportunidades de seguimiento de tendencia de alta probabilidad utilizando un sistema probado de 3 medias móviles. Dibuja señales visuales claras directamente en su gráfico y envía alertas instantáneas a su escritorio y teléfono móvil, para que nunca se pierda una operación. Descripción del Indicador: Triple Moving Average Buy Sell Alerts Funcionalidad Principal y Lógica de Trading
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario