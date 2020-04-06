Triple Moving Average EA Strategy

Descripción general



El EA Triple Moving Average es un Asesor Experto seguidor de tendencias diseñado para MetaTrader 5. Utiliza tres medias móviles (períodos por defecto: 20, 50, 200) para identificar la dirección de la tendencia, la alineación de las medias y los desencadenantes de entrada. Las operaciones se abren solo cuando se cumplen condiciones estrictas en velas cerradas, lo que garantiza que no hay repintado ni sesgo retrospectivo. El EA incorpora un stop loss basado en ATR para un control dinámico del riesgo y un dimensionamiento de posición basado en el saldo para arriesgar un porcentaje definido por el usuario por operación (por defecto 1%).

Características principales:



Compatibilidad solo con cobertura: Funciona exclusivamente en cuentas de cobertura (hedging) para evitar problemas con cuentas de compensación (netting).

Protección de reentrada después del SL: Después de un stop loss, para reingresar en la misma dirección se requiere que el precio forme un nuevo extremo (máximo más alto para compras, mínimo más bajo para ventas) en comparación con todas las velas desde la señal original.

Medias móviles personalizables: Cada media móvil puede ser SMA, EMA, SMMA o LWMA.

Sin martingala o grid: Una sola operación por señal, riesgo fijo.

Números mágicos únicos: Cada operación tiene su propio número mágico para un fácil seguimiento.



Este EA es adecuado tanto para traders principiantes como experimentados. Siempre realice backtest con los datos de su bróker antes del uso en vivo, ya que los resultados pueden variar debido a los spreads, el deslizamiento y las condiciones del mercado.

Descripción de la estrategia

El EA sigue una estrategia clásica de cruce de tres medias móviles con mejoras en la gestión de riesgo y lógica de reentrada. Identifica tendencias alcistas o bajistas según la alineación de las medias y la posición del precio respecto a ellas. Las entradas se activan solo en velas cerradas para garantizar fiabilidad.



Reglas de entrada



Las operaciones se abren al inicio de una nueva vela si la vela cerrada anterior cumple todas las condiciones:



Señal de Compra:

Tendencia Alcista: Cierre > MA Lenta (período 200).

Alineación: MA Rápida (20) > MA Media (50) > MA Lenta (200).

Desencadenante: Cierre > MA Rápida, Cierre > MA Media, Cierre > MA Lenta (precio por encima de las tres).



Señal de Venta:

Tendencia Bajista: Cierre < MA Lenta (período 200).

Alineación: MA Rápida (20) < MA Media (50) < MA Lenta (200).

Desencadenante: Cierre < MA Rápida, Cierre < MA Media, Cierre < MA Lenta (precio por debajo de las tres).



Solo se abre una operación por señal (sin piramidación). El EA omite la apertura si ya hay una operación activa en la misma dirección.



Reglas de salida



Salida Normal: La operación se cierra en la apertura de la siguiente vela cuando la MA Rápida (20) cruza la MA Media (50):

Para COMPRA: La MA Rápida cruza por debajo de la MA Media (cruce bajista).

Para VENTA: La MA Rápida cruza por encima de la MA Media (cruce alcista).



Stop Loss: SL dinámico basado en ATR (por defecto período 20, multiplicador x3). Colocado al nivel de entrada.

Sin Take Profit: Se basa en el cruce de medias para las salidas, permitiendo que las ganancias corran en tendencias.



Reentrada después de Stop Loss



Si una operación alcanza el SL, la reentrada en la misma dirección está protegida:



El EA requiere que la vela cerrada anterior forme un nuevo máximo más alto (para COMPRAS) o un nuevo mínimo más bajo (para VENTAS) en comparación con todas las velas desde la vela de la señal original.

Esto confirma la reanudación de la tendencia antes de arriesgar nuevamente.

La protección se reinicia con señales opuestas o con salidas normales por cruce de medias.



Gestión del dinero



Dimensionamiento de posición: Se calcula basándose en el saldo de la cuenta (no el patrimonio/net equity) para arriesgar un % fijo por operación (por defecto 1%).

Fórmula: Tamaño del lote = (Saldo * %Riesgo) / (Distancia del SL en puntos * Valor del Punto).

Ajustado a los tamaños de lote mín/máx/paso del bróker.



Sin composición: Utiliza solo el saldo para los cálculos, ignorando la ganancia/pérdida flotante.

Stop Loss: Basado en ATR para adaptarse a la volatilidad.