Auuu MA UAS
- Asesores Expertos
- Zazkia Nur Alifa
- Versión: 1.0
Auu MA UAS - Control Virtual de Riesgos EA
Versión 1.00
Auu MA UAS es un Asesor Experto limpio y disciplinado para MetaTrader 5, construido alrededor de una lógica de señal inversa basada en la media móvil combinada con un sistema de control de riesgo virtual.
Este EA se centra en la exposición controlada, la simplicidad y la gestión de operaciones independiente del corredor, sin utilizar Stop Loss o Take Profit del lado del servidor.
Visión general de la estrategia
-
Operaciones basadas en señales inversas derivadas de relaciones de medias móviles
-
Abre posiciones contra la tendencia direccional a corto plazo
-
Ejecuta operaciones sólo en la formación de nuevas barras para filtrar el ruido del mercado.
-
Aplica una estricta disciplina direccional:
-
Sin cobertura entre compra y venta
-
Una dirección de negociación activa cada vez
-
-
Sin rejilla, sin martingala, sin escalada de lotes
Características principales
-
Stop Loss virtual(basado en pips) para el control de pérdidas flotantes
-
Stop Loss virtual opcional (basado en USD) para protección monetaria fija
-
Sin SL/TP del corredor (lógica de salida oculta)
-
Normalización automática del tamaño del lote según las reglas del broker
-
Verificación integrada de la disponibilidad de margen
-
Validación del límite de volumen para evitar errores de ejecución
-
Implementación nativa MT5 eficiente utilizando la clase CTrade
Configuración recomendada
-
Símbolos: Pares de divisas, Metales, Índices (depende del broker)
-
Marco temporal: M15 - H1 (óptimo), también efectivo en marcos temporales superiores
-
Tamaño del lote: 0,01 (por defecto - adecuado para cuentas pequeñas)
-
SL virtual (Pips): Ajuste en función de la volatilidad del símbolo
-
SL virtual (USD): Ajuste a 0 para desactivar
-
Todos los parámetros son totalmente personalizables
¿Por qué Auu MA UAS?
-
Lógica de ejecución simple y transparente
-
El Stop Loss virtual mantiene las salidas ocultas a la visibilidad del broker
-
Totalmente compatible con los estándares de validación de mercado MQL5
-
Sin técnicas arriesgadas de recuperación o promediación
-
Diseñado para operadores que priorizan el control del riesgo y la estabilidad
Notas importantes
-
Funciona mejor en mercados con variaciones o tendencias leves
-
Las tendencias fuertes pueden aumentar el drawdown debido a la lógica inversa
-
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de utilizarlo en vivo
-
Las operaciones implican riesgo; los beneficios no están garantizados
Parámetros de entrada
-
LotSize - volumen de negociación
-
MaxPositions - posiciones máximas por símbolo
-
VirtualSL_Pips - stop loss virtual en pips
-
VirtualSL_USD - stop loss virtual en USD (0 = desactivado)
Opere con disciplina utilizando Auu MA UAS -
lógica mínima, protección virtual, ejecución controlada.