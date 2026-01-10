Auuu MA UAS

Auu MA UAS - Control Virtual de Riesgos EA

Versión 1.00

Auu MA UAS es un Asesor Experto limpio y disciplinado para MetaTrader 5, construido alrededor de una lógica de señal inversa basada en la media móvil combinada con un sistema de control de riesgo virtual.

Este EA se centra en la exposición controlada, la simplicidad y la gestión de operaciones independiente del corredor, sin utilizar Stop Loss o Take Profit del lado del servidor.

Visión general de la estrategia

Operaciones basadas en señales inversas derivadas de relaciones de medias móviles

Abre posiciones contra la tendencia direccional a corto plazo

Ejecuta operaciones sólo en la formación de nuevas barras para filtrar el ruido del mercado.

Aplica una estricta disciplina direccional: Sin cobertura entre compra y venta Una dirección de negociación activa cada vez

Sin rejilla, sin martingala, sin escalada de lotes

Características principales

Stop Loss virtual (basado en pips) para el control de pérdidas flotantes

Stop Loss virtual opcional (basado en USD) para protección monetaria fija

Sin SL/TP del corredor (lógica de salida oculta)

Normalización automática del tamaño del lote según las reglas del broker

Verificación integrada de la disponibilidad de margen

Validación del límite de volumen para evitar errores de ejecución

Implementación nativa MT5 eficiente utilizando la clase CTrade

Configuración recomendada

Símbolos: Pares de divisas, Metales, Índices (depende del broker)

Marco temporal: M15 - H1 (óptimo), también efectivo en marcos temporales superiores

Tamaño del lote: 0,01 (por defecto - adecuado para cuentas pequeñas)

SL virtual (Pips): Ajuste en función de la volatilidad del símbolo

SL virtual (USD): Ajuste a 0 para desactivar

Todos los parámetros son totalmente personalizables

¿Por qué Auu MA UAS?

Lógica de ejecución simple y transparente

El Stop Loss virtual mantiene las salidas ocultas a la visibilidad del broker

Totalmente compatible con los estándares de validación de mercado MQL5

Sin técnicas arriesgadas de recuperación o promediación

Diseñado para operadores que priorizan el control del riesgo y la estabilidad

Notas importantes

Funciona mejor en mercados con variaciones o tendencias leves

Las tendencias fuertes pueden aumentar el drawdown debido a la lógica inversa

Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de utilizarlo en vivo

Las operaciones implican riesgo; los beneficios no están garantizados

Parámetros de entrada

LotSize - volumen de negociación

MaxPositions - posiciones máximas por símbolo

VirtualSL_Pips - stop loss virtual en pips

VirtualSL_USD - stop loss virtual en USD (0 = desactivado)

Opere con disciplina utilizando Auu MA UAS -

lógica mínima, protección virtual, ejecución controlada.