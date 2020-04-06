Forex Pulse Detector MT5

>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto!



Detector de Pulsos Forex - El 3 en 1 de Trading Powerhouse



Forex Pulse Detector es un asesor experto (EA) único en su clase que combina tres potentes funcionalidades de trading en un único sistema:



1. Trading totalmente automatizado

2. Trading manual 3. Trading automático 2. Capacidad de negociación manual









Desarrollado para capitalizar los impulsos del mercado, el Detector de Impulsos Forex está equipado con múltiples conjuntos de indicadores incorporados que le ayudan a detectar con precisión los posibles retrocesos del mercado. Estas condiciones de mercado son precisamente lo que muchos operadores buscan: oportunidades para capturar pips extra con precisión.





Amplia compatibilidad entre pares



Nuestro equipo de investigación ha llevado a cabo un extenso análisis del comportamiento actual del mercado y ha descubierto una valiosa información: el comportamiento de inversión explotado por Forex Pulse Detector es común en muchos pares de divisas, no sólo en unos pocos.



Esto hace que el EA sea muy versátil y compatible con una amplia gama de pares de divisas.



Actualmente, Forex Pulse Detector soporta oficialmente:





GBPUSD (configuración optimizada por defecto)



EURGBP (archivo .set disponible)

EURUSD (archivo .set disponible)



NZDCAD (archivo .set disponible)





Nuestros desarrolladores están probando y optimizando activamente el EA para pares de divisas adicionales. En futuras actualizaciones se añadirá soporte para más pares.



Optimizado para el marco de tiempo M15



El Detector de Pulso Forex está diseñado para funcionar mejor en el marco de tiempo M15, proporcionando una mayor frecuencia de oportunidades comerciales y beneficios potenciales más rápidos.



Mientras que algunos pueden argumentar que los marcos de tiempo más bajos reducen la precisión, los sofisticados algoritmos del Detector de Pulso Forex son más eficaces en este entorno, ofreciendo un rendimiento fiable donde otros EAs pueden tener dificultades.



Explore las secciones de Backtests y Resultados en Vivo para ver pruebas reales del rendimiento del EA.



Explicación del Sistema de Trading 3 en 1





Forex Pulse Detector es impulsado por un algoritmo altamente avanzado e inteligente. Aprovecha varios indicadores técnicos bien conocidos, tales como:





Heiken Ashi

Índice del Canal de Materias Primas (CCI)

Medias móviles



y otros.



Además de utilizar estos indicadores, el EA realiza complejos cálculos matemáticos basados en la acción de los precios y las condiciones del mercado antes de abrir las operaciones.

El resultado es un enfoque de trading estratégico y de gran precisión que gestiona las posiciones de forma inteligente para extraer el máximo beneficio del mercado.

2. Operativa manual con soporte híbrido

Gracias a su Sistema Híbrido, los operadores también tienen la opción de abrir operaciones manualmente utilizando simples botones de COMPRA y VENTA .

Una vez realizada la operación, Forex Pulse Detector se encarga de gestionarlacon el mismo sistema inteligente utilizado para las operaciones automatizadas.



Muchos operadores pueden percibir cuándo el mercado está a punto de invertirse, pero a menudo tienen problemas con la gestión de las operaciones. Ahí es donde entra en juego el Sistema Híbrido, que ayuda alos operadores manuales a conseguir mejores resultados mediante la gestión automatizada de las operaciones.



3. Ejecución de señales basada en IA



Forex Pulse Detector incluye ahora una innovadora función: la ejecución en tiempo real de señales de trading generadas por IA.



Esta mejora de última generación combina el poder predictivo de la inteligencia artificial con la precisión de nuestro sistema de trading automatizado, ofreciendo:





Aumento de la frecuencia de las operaciones

Mayor precisión

Mayor precisión en la ejecución

Optimización general del rendimiento y la rentabilidad



La tecnología de IA abre la puerta a una toma de decisiones más inteligente y a un potencial de negociación ilimitado.



Esta función es totalmente GRATUITA para todos los usuarios.



Nota: La ejecución de señales de IA puede activarse o desactivarse en la configuración del EA. Si lo prefiere, puede incluso configurar el EA para que opere únicamente en base a las señales de IA.



También disponible para MetaTrader 5 (MT5)



Pares de Divisas Soportados

GBPUSD (configuración optimizada por defecto)

EURGBP

EURUSD

NZDCAD

Haga clic aquí para ver la versión MT5



Los archivos .set para EURGBP, EURUSD, NZDCAD están disponibles en el blog. Más abajo encontrará el enlace al blog.



Ajustes recomendados

Marco de tiempo: M15

M15 Backtesting: "Every Tick" para una mayor precisión

"Every Tick" para una mayor precisión Backtesting rápido: Precio de apertura M1



Características principales de Forex Pulse Detector:

Totalmente automatizado: Operación 100% manos libres

Soporte de Trading Manual: Sistema híbrido para el control manual

Integración de señales de IA: Capacidad única de negociación impulsada por IA

Gestión avanzada del dinero: Tamaño inteligente de los lotes y control del riesgo

Sistema de recuperación de pérdidas: Estrategia de recuperación integrada

Protección de diferencial y deslizamiento: Evita las malas condiciones del mercado

Protección del broker: Defiende contra las tácticas desleales de los brokers

Fácil de usar: Configuración sencilla, interfaz fácil de usar

Compatible con todos los brokers: Incluidos los regulados en EE.UU.

Personalizable: Adaptable a cualquier estilo de trading