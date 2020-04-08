Stochastic Speed mg

Indicador Crypto_Forex "Velocidad Estocástica" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado.





- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas.

- La Velocidad Estocástica es la primera derivada del propio Estocástico.

- Se recomienda usar el indicador de Velocidad Estocástica para estrategias de scalping de momentum para capturar la onda principal de momentum después de la corrección (ver imágenes).

- Si la Velocidad Estocástica es superior a 0, la velocidad es positiva: el momentum del precio sube.

- Si la Velocidad Estocástica es inferior a 0, la velocidad es negativa: el momentum del precio baja.

- El indicador de Velocidad Estocástica muestra la rapidez con la que el propio Estocástico cambia de dirección; es muy sensible.

- El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.