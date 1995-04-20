Scalper System

Flechas de compra y venta

Precio de entrada sin repaint y sin lag

3 Precios automáticos de Take Profit



Stop Loss Dinámico

Alertas de señales para PC, teléfono y correo electrónico

Scalperes un indicador fácil de usar diseñado para detectar zonas de consolidación del mercado y anticipar movimientos de ruptura. Optimizado para el marco temporal M1 o M15, funciona mejor en activos altamente volátiles como el oro (XAUUSD). Aunque originalmente diseñado para el marco temporal M1 o M15, este sistema funciona bien en todos los marcos temporales gracias a su sólida estrategia basada en la acción del precio.Puede realizar pruebas retrospectivas visuales del indicador para evaluar la precisión de sus señales y ver su verdadero potencial.