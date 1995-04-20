Scalper System

Quedan 2 copias a $65, el siguiente precio es $120

 Scalper System es un indicador fácil de usar diseñado para detectar zonas de consolidación del mercado y anticipar movimientos de ruptura. Optimizado para el marco temporal M1 o M15, funciona mejor en activos altamente volátiles como el oro (XAUUSD). Aunque originalmente diseñado para el marco temporal M1 o M15, este sistema funciona bien en todos los marcos temporales gracias a su sólida estrategia basada en la acción del precio.
Puede realizar pruebas retrospectivas visuales del indicador para evaluar la precisión de sus señales y ver su verdadero potencial.

¿Por qué Scalper System?
  • Flechas de compra y venta
  • Precio de entrada sin repaint y sin lag
  • 3 Precios automáticos de Take Profit
  • Stop Loss Dinámico
  • Alertas de señales para PC, teléfono y correo electrónico


He desarrollado un Asesor Experto para MetaTrader 4 llamado EA Forex Proton. Puede leer y automatizar alertas de cualquier indicador de MT4, incluyendo el Sistema Scalper , sin búferes o funciones iCustom requeridas. Si está interesado, le ofrezco una prueba GRATUITA de 7 días para que pueda probarlo en una cuenta demo.

POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER SUS CONSEJOS DE TRADING Y SU ASESOR EXPERTO DE BONIFICACIÓN DE FORMA GRATUITA

¡Le deseo todo lo mejor en su viaje de comercio!

