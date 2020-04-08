Full Scalping Signal
- Indicadores
- Leandro Bernardez Camero
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
FullScalping es un indicador que no repinta ni dibuja hacia atrás, especialmente diseñado para generar entradas de scalping CONSTANTES en cualquier mercado. ¡Perfecto para traders agresivos que buscan acción continua!
Notarás que da señales en casi cada vela, ya sea confirmando la tendencia o señalando retrocesos clave. Es como tener un radar que te guía constantemente.
¿Cómo funciona? Muy simple:
- Flechas rojas ➜ entrar en operaciones de venta.
- Flechas azules ➜ entrar en operaciones de compra.
Siempre opera en la dirección de la tendencia general, apuntando agresivamente a 15 a 20 pips por operación, y saliendo rápidamente antes de cualquier reversión brusca del mercado.
Las señales son constantes, por lo que nunca te quedarás sin oportunidades de trading. El objetivo es ejecutar scalping intenso usando:
- Lotes altos
- Spread bajo (mostrado en la esquina inferior izquierda)
- Stop-loss amplio, colocado cerca del último cambio de tendencia
Puedes ver el video de trading en vivo para verlo en acción, pero es tan fácil que puedes usarlo justo después de instalarlo.
¿Repinta o dibuja hacia atrás?
Una de las preguntas más importantes sobre los indicadores con flechas es si repintan o dibujan hacia atrás. En el caso de FullScalping, la respuesta es clara:
Este indicador NO repinta
Esto significa que las señales no desaparecen ni cambian de posición después de mostrarse en el gráfico. Cada flecha se basa en velas completamente cerradas, por lo que no se recalcula ni se elimina.
- No usa la vela actual (i == 0) para generar señales
- Solo usa datos cerrados (i ≥ 1)
- Una vez que se dibuja una flecha, permanece allí permanentemente
Tampoco dibuja hacia atrás
Dibujar hacia atrás es cuando un indicador "falsifica el pasado" mostrando señales históricas que nunca aparecieron realmente en vivo.
FullScalping procesa toda la historia de manera consistente y NO agrega señales pasadas falsas.
- Las señales pasadas son reales, dadas en el momento real
- No se insertan flechas retroactivamente
- Lo que ves en el historial refleja lo que realmente habría sucedido en una operación en vivo
¿Cómo verificar esto?
- Usa el probador de estrategias visual de MT4
- Muévete vela por vela y verifica que:
- Las flechas aparecen solo al cierre de la vela
- Nunca desaparecen ni se mueven
- No aparecen señales antiguas cuando se dibuja una nueva
Conclusión
|Requisito técnico
|Estado
|¿Repinta las señales?
|No
|¿Dibuja hacia atrás?
|No
|¿Usa datos futuros?
|No
|¿Basado en velas cerradas?
|Sí
|¿Ideal para scalping real?
|Absolutamente
FullScalping está construido con transparencia y precisión. Lo que ves es lo que realmente obtienes, sin sorpresas.
FullScalping se puede usar en TODOS los marcos de tiempo, pero si buscas operaciones rápidas y de alta frecuencia, se recomienda especialmente en M1, M5 y M15.