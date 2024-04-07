BoS CHoCH FVG

4.67

El indicador Break of Structure (BoS) y Change of Character con filtro Fair Value Gap (FVG) es una herramienta especializada diseñada para mejorar las estrategias de negociación señalando oportunidades de negociación de alta probabilidad en los gráficos de precios. Al integrar los conceptos de BoS y Cambio de Carácter con la formación FVG, este indicador proporciona a los operadores un sólido mecanismo de filtrado para identificar los puntos óptimos de entrada y salida.

El indicador identifica los casos en los que la estructura de los movimientos de los precios se ve alterada, lo que indica posibles cambios de tendencia o cambios significativos en el sentimiento del mercado. Además de detectar los eventos BoS y Cambio de Carácter, se centra específicamente en las formaciones de velas que también muestran una Brecha de Valor Justo (FVG). Esta combinación actúa como un potente filtro, seleccionando sólo aquellas rupturas que se producen en el contexto de una brecha de valor razonable.

Al incorporar el filtro FVG, el indicador ayuda a los operadores a identificar las configuraciones de negociación de alta probabilidad con mayor confianza. Los FVG, caracterizados por brechas de precios que se alinean con los niveles de valor razonable, sirven como fuertes indicios de ineficiencias del mercado y posibles correcciones de precios. Por lo tanto, cuando una ruptura coincide con la formación de un FVG, sugiere una señal más fiable y con mayores probabilidades de éxito.

Con parámetros personalizables y señales visuales claras, el indicador BoS y Cambio de Carácter con filtro FVG proporciona a los operadores un enfoque sistemático para identificar y capitalizar las oportunidades óptimas de negociación. Tanto si se utiliza de forma aislada como en combinación con otras herramientas de análisis técnico, este indicador ofrece a los operadores una valiosa herramienta para mejorar las decisiones de negociación y aumentar la rentabilidad general.


Comentarios 5
Daniel Briceño
18
Daniel Briceño 2024.10.29 13:14 
 

muy buen indicador, muchas gracis

Abraham Correa
4353
Abraham Correa 2024.06.22 22:09 
 

Seems self explanatory of a rating, good indications

Ran Wen Zhu
118
Ran Wen Zhu 2024.11.19 13:36 
 

你好，那个X什么意思

