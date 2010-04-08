Jvh News Stopper

XAUUSD Filtro de Noticias EA

El Filtro de Noticias XAUUSD es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 4 diseñado para proteger su capital de negociación durante eventos de noticias de alto impacto. Desarrollado específicamente para el comercio de oro (XAUUSD), este EA detecta automáticamente los próximos eventos de noticias en USD y bloquea temporalmente la actividad comercial durante los períodos volátiles, ayudándole a evitar deslizamientos inesperados y condiciones peligrosas del mercado.

Características principales

1. Detección automática de noticias

Noticias en tiempo real : Obtiene los datos del calendario económico en directo directamente de ForexFactory a través de un proxy seguro.

Filtrado inteligente : Niveles de impacto configurables (Alto/Medio/Bajo) con enfoque por defecto en noticias de alto impacto en USD

Actualizaciones automáticas: Actualiza los datos de las noticias cada hora para garantizar su precisión

2. Sistema de protección de operaciones

Protección pre-noticia : Bloquea nuevas operaciones 3 minutos antes de las noticias programadas (configurable)

Protección postnoticia : Mantiene la protección 3 minutos después de la publicación de la noticia (configurable)

Bloqueo selectivo : Bloquea nuevas órdenes de mercado durante las ventanas de noticias Bloquea la colocación de órdenes pendientes Opción de permitir/no permitir el cierre de operaciones durante las noticias



3. Panel visual

Visualización del estado en tiempo real : Estado de las noticias en tiempo real directamente en su gráfico

Indicadores codificados por colores : Alertas visuales rojas/verdes del estado de las noticias

Marcadores de eventos : Marcadores visuales en el gráfico que muestran las próximas noticias

Código de colores de impacto: Rojo (alto), naranja (medio), amarillo (bajo)

4. Compatibilidad Multi-Experto

Sistema de variables globales : Otros EAs pueden leer el estado de las noticias a través de variables globales

Integración perfecta : Funciona junto con sus sistemas de trading existentes

Control externo: Proporciona funciones que otros EAs pueden llamar para comprobar el estado de las noticias

Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

Plataforma : MetaTrader 4

Requisitos del broker : Cuenta estándar con oro en USD (XAUUSD)

Red : Conexión a Internet para actualizaciones de noticias

Permisos: WebRequest habilitado en la configuración de MT4

Parámetros de entrada

Configuración de noticias

MinutosAntes : Minutos antes de la noticia para pausar la negociación (por defecto: 3)

MinutesAfter : Minutos después de la noticia para pausar la negociación (por defecto: 3)

IncludeHigh : Filtrar noticias de alto impacto (por defecto: true)

IncludeMedium : Filtra las noticias de impacto medio (por defecto: false)

IncludeLow : Filtrar noticias de bajo impacto (por defecto: false)

NewsCurrency : Divisa a controlar (por defecto: USD)

UpdateIntervalHours : Actualiza las noticias cada N horas (por defecto: 1)

Control de operaciones

BlockNewTrades : Bloquear nuevas operaciones durante las noticias (por defecto: true)

AllowCloseTrades : Permitir el cierre de operaciones durante las noticias (por defecto: false)

BlockNewPending : Bloquear nuevas órdenes pendientes durante las noticias (por defecto: true)

EnviarNotificaciones : Enviar notificaciones push (por defecto: true)

ShowVisuals : Mostrar indicadores visuales en el gráfico (por defecto: true)

Cómo funciona

Proceso de detección de noticias

Recogida de datos: EA se conecta a un proxy seguro (nfs.faireconomy.media) para obtener datos de ForexFactory Análisis XML: Procesa los datos del calendario XML para extraer los eventos de noticias en USD Cálculo de Hora: Convierte las horas de los eventos a la hora GMT del broker Creación de ventanas: Crea ventanas de protección basadas en la configuración del usuario

Lógica de protección de operaciones

Negociación normal : Todas las actividades de negociación están permitidas

Ventana de noticias activa : Nuevas órdenes de mercado bloqueadas Órdenes pendientes bloqueadas Cierre de operaciones bloqueado (configurable)

Después de la noticia: Reanudación automática de la negociación normal

Sistema de retroalimentación visual

Comentario del gráfico : Muestra la hora GMT, el estado de las noticias y la hora de la próxima actualización

Etiqueta de estado : Indicador de la esquina superior derecha ("NOTICIAS ACTIVAS"/"NEGOCIACIÓN ACTIVA")

Flechas de eventos: Indicadores visuales de las próximas noticias en el gráfico

Instalación y configuración

Instalación rápida

Copie el archivo .mq4 en la carpeta Experts de MT4 Reinicie MT4 o actualice el Navegador Arrastre el EA al gráfico XAUUSD Configure los ajustes necesarios Activar auto-trading

Configuración requerida

texto sin formato Herramientas → Opciones → Asesores expertos: ☑ Permitir importaciones DLL ☑ Permitir WebRequest para URLs listadas Añadir: https://nfs.faireconomy.media/

Casos de uso

Para operadores manuales

Actúa como red de seguridad para evitar operaciones accidentales durante las noticias

Proporciona advertencias visuales sobre la volatilidad que se avecina

Ayuda a mantener la disciplina de negociación

Para sistemas automatizados

Protege a los EAs de operar durante periodos de noticias peligrosas

Compatible con cualquier EA existente mediante variables globales

Evita violaciones de la estrategia durante eventos de alto impacto

Para la gestión de riesgos

Esencial para los retos de FTMO/Cuenta Financiada

Protege contra las caídas relacionadas con las noticias

Mantiene la coherencia del enfoque comercial

Ventajas

Protección del capital

Evita el deslizamiento : Evita órdenes durante periodos de gran dispersión

Protección Stop Loss : Evita la activación de stop loss por picos de noticias

Control del Drawdown: Limita la exposición a la volatilidad impredecible.

Eficiencia temporal

Seguimiento automatizado : Sin necesidad de estar pendiente del calendario económico

Funcionamiento 24/7 : Funciona en todas las zonas horarias

Actualizaciones inteligentes: La actualización de noticias cada hora mantiene los datos al día

Funciones profesionales

Integración con MT4 : Código MQL4 nativo sin DLLs externos

Ajustes personalizables : Ajuste la protección a su estrategia

Funcionamiento fiable: Gestión de errores y recuperación sólidas

Ideal para

Tipos de cuenta

Cuentas FTMO/Fundadas : Críticas para el cumplimiento de los retos

Prop Firm Traders : Protege el capital de la empresa durante las noticias

Operadores minoristas: Cuentas de todos los tamaños, desde micro a estándar

Estilos de negociación

Swing Traders : Evite los retrocesos inducidos por las noticias

Operadores diarios : Evitar los periodos de noticias volátiles

Estafadores: Evite las operaciones durante los periodos de gran volatilidad

Niveles de experiencia

Principiantes : Protección automatizada mientras aprende

Intermedio : Herramienta mejorada de gestión de riesgos

Profesionales: Esencial para la negociación sistemática

Soporte técnico

Calidad del código : Código MQL4 limpio y bien comentado

Gestión de errores : Detección e informe exhaustivos de errores

Registro : Declaraciones de impresión detalladas para depuración

Actualizaciones: Actualizaciones periódicas de compatibilidad con la plataforma MT4

¿Por qué elegir el filtro de noticias XAUUSD?

Diseño específico para el oro

A diferencia de los filtros de noticias genéricos, este EA está optimizado específicamente para XAUUSD:

Enfoque en las noticias del USD (principal impulsor del oro)

Ventanas de volatilidad apropiadas para el oro

Consideraciones específicas para la zona horaria del oro

Enfoque aprobado por la FTMO

Sin modificación de operaciones : No modifica ni cierra operaciones existentes

Funcionamiento transparente : Indicadores visuales claros del estado

Cumplimiento fácil: Funciona dentro de las normas de la empresa instrumental

Metodología probada

Basada en las prácticas de los operadores profesionales

Probada en múltiples condiciones de mercado

Perfeccionada a través de la experiencia comercial real

Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta de gestión de riesgo, no un sistema de trading. No garantiza beneficios ni evita todas las pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.

