Jvh News Stopper

El Filtro de Noticias XAUUSD es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 4 diseñado para proteger su capital de negociación durante eventos de noticias de alto impacto. Desarrollado específicamente para el comercio de oro (XAUUSD), este EA detecta automáticamente los próximos eventos de noticias en USD y bloquea temporalmente la actividad comercial durante los períodos volátiles, ayudándole a evitar deslizamientos inesperados y condiciones peligrosas del mercado.

Características principales

1. Detección automática de noticias

  • Noticias en tiempo real: Obtiene los datos del calendario económico en directo directamente de ForexFactory a través de un proxy seguro.

  • Filtrado inteligente: Niveles de impacto configurables (Alto/Medio/Bajo) con enfoque por defecto en noticias de alto impacto en USD

  • Actualizaciones automáticas: Actualiza los datos de las noticias cada hora para garantizar su precisión

2. Sistema de protección de operaciones

  • Protección pre-noticia: Bloquea nuevas operaciones 3 minutos antes de las noticias programadas (configurable)

  • Protección postnoticia: Mantiene la protección 3 minutos después de la publicación de la noticia (configurable)

  • Bloqueo selectivo:

    • Bloquea nuevas órdenes de mercado durante las ventanas de noticias

    • Bloquea la colocación de órdenes pendientes

    • Opción de permitir/no permitir el cierre de operaciones durante las noticias

3. Panel visual

  • Visualización del estado en tiempo real: Estado de las noticias en tiempo real directamente en su gráfico

  • Indicadores codificados por colores: Alertas visuales rojas/verdes del estado de las noticias

  • Marcadores de eventos: Marcadores visuales en el gráfico que muestran las próximas noticias

  • Código de colores de impacto: Rojo (alto), naranja (medio), amarillo (bajo)

4. Compatibilidad Multi-Experto

  • Sistema de variables globales: Otros EAs pueden leer el estado de las noticias a través de variables globales

  • Integración perfecta: Funciona junto con sus sistemas de trading existentes

  • Control externo: Proporciona funciones que otros EAs pueden llamar para comprobar el estado de las noticias

Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Requisitos del broker: Cuenta estándar con oro en USD (XAUUSD)

  • Red: Conexión a Internet para actualizaciones de noticias

  • Permisos: WebRequest habilitado en la configuración de MT4

Parámetros de entrada

Configuración de noticias

  • MinutosAntes : Minutos antes de la noticia para pausar la negociación (por defecto: 3)

  • MinutesAfter : Minutos después de la noticia para pausar la negociación (por defecto: 3)

  • IncludeHigh : Filtrar noticias de alto impacto (por defecto: true)

  • IncludeMedium : Filtra las noticias de impacto medio (por defecto: false)

  • IncludeLow : Filtrar noticias de bajo impacto (por defecto: false)

  • NewsCurrency : Divisa a controlar (por defecto: USD)

  • UpdateIntervalHours : Actualiza las noticias cada N horas (por defecto: 1)

Control de operaciones

  • BlockNewTrades : Bloquear nuevas operaciones durante las noticias (por defecto: true)

  • AllowCloseTrades : Permitir el cierre de operaciones durante las noticias (por defecto: false)

  • BlockNewPending : Bloquear nuevas órdenes pendientes durante las noticias (por defecto: true)

  • EnviarNotificaciones : Enviar notificaciones push (por defecto: true)

  • ShowVisuals : Mostrar indicadores visuales en el gráfico (por defecto: true)

Cómo funciona

Proceso de detección de noticias

  1. Recogida de datos: EA se conecta a un proxy seguro (nfs.faireconomy.media) para obtener datos de ForexFactory

  2. Análisis XML: Procesa los datos del calendario XML para extraer los eventos de noticias en USD

  3. Cálculo de Hora: Convierte las horas de los eventos a la hora GMT del broker

  4. Creación de ventanas: Crea ventanas de protección basadas en la configuración del usuario

Lógica de protección de operaciones

  • Negociación normal: Todas las actividades de negociación están permitidas

  • Ventana de noticias activa:

    • Nuevas órdenes de mercado bloqueadas

    • Órdenes pendientes bloqueadas

    • Cierre de operaciones bloqueado (configurable)

  • Después de la noticia: Reanudación automática de la negociación normal

Sistema de retroalimentación visual

  • Comentario del gráfico: Muestra la hora GMT, el estado de las noticias y la hora de la próxima actualización

  • Etiqueta de estado: Indicador de la esquina superior derecha ("NOTICIAS ACTIVAS"/"NEGOCIACIÓN ACTIVA")

  • Flechas de eventos: Indicadores visuales de las próximas noticias en el gráfico

Instalación y configuración

Instalación rápida

  1. Copie el archivo .mq4 en la carpeta Experts de MT4

  2. Reinicie MT4 o actualice el Navegador

  3. Arrastre el EA al gráfico XAUUSD

  4. Configure los ajustes necesarios

  5. Activar auto-trading

Configuración requerida

texto sin formato

Herramientas → Opciones → Asesores expertos: ☑ Permitir importaciones DLL ☑ Permitir WebRequest para URLs listadas Añadir: https://nfs.faireconomy.media/

Casos de uso

Para operadores manuales

  • Actúa como red de seguridad para evitar operaciones accidentales durante las noticias

  • Proporciona advertencias visuales sobre la volatilidad que se avecina

  • Ayuda a mantener la disciplina de negociación

Para sistemas automatizados

  • Protege a los EAs de operar durante periodos de noticias peligrosas

  • Compatible con cualquier EA existente mediante variables globales

  • Evita violaciones de la estrategia durante eventos de alto impacto

Para la gestión de riesgos

  • Esencial para los retos de FTMO/Cuenta Financiada

  • Protege contra las caídas relacionadas con las noticias

  • Mantiene la coherencia del enfoque comercial

Ventajas

Protección del capital

  • Evita el deslizamiento: Evita órdenes durante periodos de gran dispersión

  • Protección Stop Loss: Evita la activación de stop loss por picos de noticias

  • Control del Drawdown: Limita la exposición a la volatilidad impredecible.

Eficiencia temporal

  • Seguimiento automatizado: Sin necesidad de estar pendiente del calendario económico

  • Funcionamiento 24/7: Funciona en todas las zonas horarias

  • Actualizaciones inteligentes: La actualización de noticias cada hora mantiene los datos al día

Funciones profesionales

  • Integración con MT4: Código MQL4 nativo sin DLLs externos

  • Ajustes personalizables: Ajuste la protección a su estrategia

  • Funcionamiento fiable: Gestión de errores y recuperación sólidas

Ideal para

Tipos de cuenta

  • Cuentas FTMO/Fundadas: Críticas para el cumplimiento de los retos

  • Prop Firm Traders: Protege el capital de la empresa durante las noticias

  • Operadores minoristas: Cuentas de todos los tamaños, desde micro a estándar

Estilos de negociación

  • Swing Traders: Evite los retrocesos inducidos por las noticias

  • Operadores diarios: Evitar los periodos de noticias volátiles

  • Estafadores: Evite las operaciones durante los periodos de gran volatilidad

Niveles de experiencia

  • Principiantes: Protección automatizada mientras aprende

  • Intermedio: Herramienta mejorada de gestión de riesgos

  • Profesionales: Esencial para la negociación sistemática

Soporte técnico

  • Calidad del código: Código MQL4 limpio y bien comentado

  • Gestión de errores: Detección e informe exhaustivos de errores

  • Registro: Declaraciones de impresión detalladas para depuración

  • Actualizaciones: Actualizaciones periódicas de compatibilidad con la plataforma MT4

¿Por qué elegir el filtro de noticias XAUUSD?

Diseño específico para el oro

A diferencia de los filtros de noticias genéricos, este EA está optimizado específicamente para XAUUSD:

  • Enfoque en las noticias del USD (principal impulsor del oro)

  • Ventanas de volatilidad apropiadas para el oro

  • Consideraciones específicas para la zona horaria del oro

Enfoque aprobado por la FTMO

  • Sin modificación de operaciones: No modifica ni cierra operaciones existentes

  • Funcionamiento transparente: Indicadores visuales claros del estado

  • Cumplimiento fácil: Funciona dentro de las normas de la empresa instrumental

Metodología probada

  • Basada en las prácticas de los operadores profesionales

  • Probada en múltiples condiciones de mercado

  • Perfeccionada a través de la experiencia comercial real

Precios y paquetes

(Nota: Esta sección se personalizará en función de su estrategia de precios)

  • Licencia única: Una instalación MT4

  • Licencia múltiple: Descuento para múltiples instalaciones

  • Opción Código Fuente: Disponible para usuarios avanzados

Opiniones de clientes

(Ejemplos de testimonios - añada el suyo)

"Imprescindible para mi reto FTMO. Me salvó de múltiples drawdowns relacionados con las noticias". - Trader profesional
"Fácil de instalar, funciona perfectamente con mi EA existente." - Automated Trading User
"Los indicadores visuales son perfectos para el trading manual. Altamente recomendado!" - Swing Trader

Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta de gestión de riesgo, no un sistema de trading. No garantiza beneficios ni evita todas las pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.

¿Está listo para proteger sus operaciones con XAUUSD? ¡Añada el EA Filtro de Noticias XAUUSD a su arsenal de operaciones hoy mismo!

Nota: Esta descripción está optimizada para el mercado MQL5 e incluye toda la información necesaria para que los compradores potenciales entiendan la propuesta de valor del producto, sus características y beneficios.


