Jvh News Stopper

Produktübersicht
XAUUSD News Filter ist ein hochentwickelter MetaTrader 4 Expert Advisor zum Schutz Ihres Handelskapitals bei wichtigen Nachrichtenereignissen. Dieser EA wurde speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt. Er erkennt automatisch bevorstehende USD-Nachrichtenereignisse und blockiert vorübergehend die Handelsaktivitäten während volatiler Phasen, um unerwartete Ausrutscher und gefährliche Marktbedingungen zu vermeiden.
Hauptmerkmale
1. Automatisierte Erkennung von Nachrichten
-
Echtzeit-Nachrichten-Feed: Abruf von Live-Wirtschaftskalenderdaten direkt von ForexFactory über einen sicheren Proxy
-
Intelligente Filterung: Konfigurierbare Relevanzstufen (Hoch/Mittel/Niedrig) mit Standardfokus auf USD-Nachrichten mit hoher Relevanz
-
Automatische Aktualisierungen: Stündliche Aktualisierung der Nachrichtendaten zur Gewährleistung der Genauigkeit
2. Handelsschutzsystem
-
Pre-News-Schutz: Sperrt neue Trades 3 Minuten vor geplanten Nachrichten (konfigurierbar)
-
Post-News-Schutz: Behält den Schutz 3 Minuten nach der Veröffentlichung von Nachrichten bei (konfigurierbar)
-
Selektives Blockieren:
-
Blockiert neue Marktaufträge während Nachrichtenfenstern
-
Blockiert schwebende Orderplatzierungen
-
Option zum Zulassen/Unzulassen von Handelsschließungen während der Nachrichten
-
3. Visuelles Dashboard
-
Live-Status-Anzeige: Echtzeit-Nachrichtenstatus direkt auf Ihrem Chart
-
Farbkodierte Indikatoren: Rote/grüne visuelle Alarme für den Nachrichtenstatus
-
Ereignismarkierungen: Visuelle Markierungen auf dem Chart zeigen anstehende Nachrichtenereignisse an
-
Farbkodierung der Auswirkungen: Rot (hoch), Orange (mittel), Gelb (niedrig)
4. Multi-Experten-Kompatibilität
-
Globales Variablensystem: Andere EAs können den Nachrichtenstatus über globale Variablen lesen
-
Nahtlose Integration: Arbeitet neben Ihren bestehenden Handelssystemen
-
Externe Steuerung: Stellt Funktionen zur Verfügung, die andere EAs aufrufen können, um den Nachrichtenstatus zu überprüfen
Technische Spezifikationen
System-Anforderungen
-
Plattform: MetaTrader 4
-
Broker-Anforderungen: Standardkonto mit USD-basiertem Gold (XAUUSD)
-
Netzwerk: Internetverbindung für Nachrichten-Updates
-
Berechtigungen: WebRequest in den MT4-Einstellungen aktiviert
Eingabe-Parameter
Nachrichten-Einstellungen
-
MinutesBefore : Minuten vor der Nachricht, um den Handel zu unterbrechen (Standard: 3)
-
MinutesAfter : Minuten nach der Nachricht, um den Handel zu unterbrechen (Standardwert: 3)
-
IncludeHigh : Nachrichten mit hohem Einfluss filtern (Standardwert: true)
-
EinschließenMedium : Nachrichten mit mittlerer Auswirkung filtern (Voreinstellung: false)
-
EinschließenNiedrig : Nachrichten mit geringer Auswirkung filtern (Voreinstellung: false)
-
NewsCurrency : Zu überwachende Währung (Standardwert: USD)
-
UpdateIntervalHours : Aktualisierung der Nachrichten alle N Stunden (Standard: 1)
Handelskontrolle
-
BlockNewTrades : Neue Trades während der Nachrichten blockieren (Standard: true)
-
AllowCloseTrades : Schließen von Geschäften während der Nachrichten zulassen (Standardwert: false)
-
BlockNewPending : Neue Pending-Orders während der Nachrichten blockieren (Standardwert: true)
-
SendNotifications : Push-Benachrichtigungen senden (Standardwert: true)
-
ShowVisuals : Visuelle Indikatoren im Chart anzeigen (Voreinstellung: true)
Wie es funktioniert
Prozess zur Erkennung von Nachrichten
-
Datenerfassung: EA verbindet sich mit einem sicheren Proxy (nfs.faireconomy.media) für ForexFactory-Daten
-
XML-Parsing: Verarbeitet XML-Kalenderdaten, um USD-Nachrichtenereignisse zu extrahieren
-
Zeitberechnung: Konvertiert Ereigniszeiten in Broker GMT Zeit
-
Fenster-Erstellung: Erstellt Schutzfenster auf der Grundlage von Benutzereinstellungen
Logik des Handelsschutzes
-
Normaler Handel: Alle Handelsaktivitäten erlaubt
-
Nachrichtenfenster aktiv:
-
Neue Marktaufträge blockiert
-
Pending Orders blockiert
-
Handelsabschlüsse blockiert (konfigurierbar)
-
-
Post-Nachrichten: Automatische Wiederaufnahme des normalen Handels
Visuelles Feedback-System
-
Chart-Kommentar: Zeigt GMT-Zeit, Nachrichtenstatus und die nächste Aktualisierungszeit
-
Status-Etikett: Indikator in der rechten oberen Ecke ("NEWS ACTIVE"/"TRADING ACTIVE")
-
Ereignis-Pfeile: Visuelle Markierungen für anstehende Nachrichtenereignisse im Chart
Installation und Einrichtung
Schnelle Installation
-
Kopieren Sie die .mq4-Datei in den Experten-Ordner von MT4
-
Starten Sie MT4 neu oder aktualisieren Sie den Navigator
-
EA auf den XAUUSD-Chart ziehen
-
Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf
-
Auto-Trading aktivieren
Erforderliche Konfiguration
Extras → Optionen → Expert Advisors: ☑ DLL-Importe zulassen ☑ WebRequest für aufgelistete URLs zulassen Hinzufügen: https://nfs.faireconomy.media/
Anwendungsfälle
Für manuelle Trader
-
Dient als Sicherheitsnetz, um versehentliches Handeln während Nachrichten zu verhindern
-
Liefert visuelle Warnungen über bevorstehende Volatilität
-
Hilft bei der Aufrechterhaltung der Handelsdisziplin
Für automatisierte Systeme
-
Schützt EAs vor dem Handel während gefährlicher Nachrichtenperioden
-
Kompatibel mit jedem bestehenden EA durch globale Variablen
-
Verhindert Strategieverletzungen während hochwirksamer Ereignisse
Für Risikomanagement
-
Unverzichtbar für FTMO/Funded Account Herausforderungen
-
Schützt vor nachrichtenbedingten Drawdowns
-
Bewahrt die Konsistenz des Handelsansatzes
Vorteile
Kapitalschutz
-
Vermeiden Sie Ausrutscher: Verhindert Aufträge in Zeiten hoher Streuung
-
Stop-Loss-Schutz: Vermeidet Stop-Loss-Auslöser durch Nachrichtenspitzen
-
Drawdown-Kontrolle: Begrenzt die Exposition gegenüber unvorhersehbarer Volatilität
Zeiteffizienz
-
Automatisierte Überwachung: Kein Blick auf den Wirtschaftskalender nötig
-
24/7 Betrieb: Funktioniert in allen Zeitzonen
-
Intelligente Aktualisierungen: Stündliche Nachrichtenaktualisierung hält die Daten aktuell
Professionelle Eigenschaften
-
MT4-Integration: Nativer MQL4-Code ohne externe DLLs
-
Anpassbare Einstellungen: Feinabstimmung des Schutzes auf Ihre Strategie
-
Zuverlässiger Betrieb: Robuste Fehlerbehandlung und Wiederherstellung
Ideal für
Kontotypen
-
FTMO/finanzierte Konten: Kritisch für die Einhaltung von Vorschriften
-
Prop Firm Traders: Schützt das Firmenkapital während Nachrichten
-
Privatanleger: Alle Kontogrößen von Micro bis Standard
Handelsstile
-
Swing Trader: Nachrichteninduzierte Umschwünge vermeiden
-
Day Traders: Volatile Nachrichtenphasen überspringen
-
Scalper: Vermeiden Sie Trades während Zeiträumen mit hoher Streuung
Erfahrungslevels
-
Einsteiger: Automatischer Schutz beim Lernen
-
Fortgeschrittene: Erweitertes Risikomanagement-Tool
-
Für Profis: Unverzichtbar für den systematischen Handel
Technische Unterstützung
-
Code-Qualität: Gut-kommentierter, sauberer MQL4-Code
-
Fehlerbehandlung: Umfassende Fehlererkennung und -berichterstattung
-
Protokollierung: Detaillierte Druckanweisungen für die Fehlersuche
-
Aktualisierungen: Regelmäßige Kompatibilitäts-Updates für die MT4-Plattform
Warum sollten Sie sich für XAUUSD News Filter entscheiden?
Gold-spezifisches Design
Im Gegensatz zu generischen Nachrichtenfiltern ist dieser EA speziell für den XAUUSD optimiert:
-
Fokus auf USD-Nachrichten (primärer Goldtreiber)
-
Geeignete Volatilitätsfenster für Gold
-
Goldspezifische Zeitzonenüberlegungen
FTMO-geprüfter Ansatz
-
Keine Handelsmodifikationen: Keine Änderung oder Schließung von bestehenden Geschäften
-
Transparenter Betrieb: Klare visuelle Indikatoren für den Status
-
Compliance-freundlich: Arbeitet im Rahmen der Regeln für Wertpapierfirmen
Bewährte Methodik
-
Basiert auf den Praktiken professioneller Trader
-
Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen
-
Verfeinert durch reale Handelserfahrung
Preisgestaltung & Pakete
-
Einzellizenz: Eine MT4-Installation
-
Mehrfach-Lizenz: Rabatt für mehrere Installationen
-
Quellcode-Option: Verfügbar für fortgeschrittene Benutzer
Kundenrezensionen
"Unverzichtbar für meine FTMO-Herausforderung. Hat mich vor mehreren nachrichtenbedingten Drawdowns bewahrt." - Professional Trader
"Einfach zu installieren, funktioniert perfekt mit meinem bestehenden EA." - Automated Trading User
"Die visuellen Indikatoren sind perfekt für den manuellen Handel. Sehr zu empfehlen!" - Swing Trader
Risiko-Hinweis
Dieser EA ist ein Risikomanagement-Tool, kein Handelssystem. Er garantiert keine Gewinne und verhindert nicht alle Verluste. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.
