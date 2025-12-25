Jvh News Stopper

XAUUSD Nachrichten-Filter EA

Produktübersicht

XAUUSD News Filter ist ein hochentwickelter MetaTrader 4 Expert Advisor zum Schutz Ihres Handelskapitals bei wichtigen Nachrichtenereignissen. Dieser EA wurde speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt. Er erkennt automatisch bevorstehende USD-Nachrichtenereignisse und blockiert vorübergehend die Handelsaktivitäten während volatiler Phasen, um unerwartete Ausrutscher und gefährliche Marktbedingungen zu vermeiden.

Hauptmerkmale

1. Automatisierte Erkennung von Nachrichten

Echtzeit-Nachrichten-Feed : Abruf von Live-Wirtschaftskalenderdaten direkt von ForexFactory über einen sicheren Proxy

Intelligente Filterung : Konfigurierbare Relevanzstufen (Hoch/Mittel/Niedrig) mit Standardfokus auf USD-Nachrichten mit hoher Relevanz

Automatische Aktualisierungen: Stündliche Aktualisierung der Nachrichtendaten zur Gewährleistung der Genauigkeit

2. Handelsschutzsystem

Pre-News-Schutz : Sperrt neue Trades 3 Minuten vor geplanten Nachrichten (konfigurierbar)

Post-News-Schutz : Behält den Schutz 3 Minuten nach der Veröffentlichung von Nachrichten bei (konfigurierbar)

Selektives Blockieren : Blockiert neue Marktaufträge während Nachrichtenfenstern Blockiert schwebende Orderplatzierungen Option zum Zulassen/Unzulassen von Handelsschließungen während der Nachrichten



3. Visuelles Dashboard

Live-Status-Anzeige : Echtzeit-Nachrichtenstatus direkt auf Ihrem Chart

Farbkodierte Indikatoren : Rote/grüne visuelle Alarme für den Nachrichtenstatus

Ereignismarkierungen : Visuelle Markierungen auf dem Chart zeigen anstehende Nachrichtenereignisse an

Farbkodierung der Auswirkungen: Rot (hoch), Orange (mittel), Gelb (niedrig)

4. Multi-Experten-Kompatibilität

Globales Variablensystem : Andere EAs können den Nachrichtenstatus über globale Variablen lesen

Nahtlose Integration : Arbeitet neben Ihren bestehenden Handelssystemen

Externe Steuerung: Stellt Funktionen zur Verfügung, die andere EAs aufrufen können, um den Nachrichtenstatus zu überprüfen

Technische Spezifikationen

System-Anforderungen

Plattform : MetaTrader 4

Broker-Anforderungen : Standardkonto mit USD-basiertem Gold (XAUUSD)

Netzwerk : Internetverbindung für Nachrichten-Updates

Berechtigungen: WebRequest in den MT4-Einstellungen aktiviert

Eingabe-Parameter

Nachrichten-Einstellungen

MinutesBefore : Minuten vor der Nachricht, um den Handel zu unterbrechen (Standard: 3)

MinutesAfter : Minuten nach der Nachricht, um den Handel zu unterbrechen (Standardwert: 3)

IncludeHigh : Nachrichten mit hohem Einfluss filtern (Standardwert: true)

EinschließenMedium : Nachrichten mit mittlerer Auswirkung filtern (Voreinstellung: false)

EinschließenNiedrig : Nachrichten mit geringer Auswirkung filtern (Voreinstellung: false)

NewsCurrency : Zu überwachende Währung (Standardwert: USD)

UpdateIntervalHours : Aktualisierung der Nachrichten alle N Stunden (Standard: 1)

Handelskontrolle

BlockNewTrades : Neue Trades während der Nachrichten blockieren (Standard: true)

AllowCloseTrades : Schließen von Geschäften während der Nachrichten zulassen (Standardwert: false)

BlockNewPending : Neue Pending-Orders während der Nachrichten blockieren (Standardwert: true)

SendNotifications : Push-Benachrichtigungen senden (Standardwert: true)

ShowVisuals : Visuelle Indikatoren im Chart anzeigen (Voreinstellung: true)

Wie es funktioniert

Prozess zur Erkennung von Nachrichten

Datenerfassung: EA verbindet sich mit einem sicheren Proxy (nfs.faireconomy.media) für ForexFactory-Daten XML-Parsing: Verarbeitet XML-Kalenderdaten, um USD-Nachrichtenereignisse zu extrahieren Zeitberechnung: Konvertiert Ereigniszeiten in Broker GMT Zeit Fenster-Erstellung: Erstellt Schutzfenster auf der Grundlage von Benutzereinstellungen

Logik des Handelsschutzes

Normaler Handel : Alle Handelsaktivitäten erlaubt

Nachrichtenfenster aktiv : Neue Marktaufträge blockiert Pending Orders blockiert Handelsabschlüsse blockiert (konfigurierbar)

Post-Nachrichten: Automatische Wiederaufnahme des normalen Handels

Visuelles Feedback-System

Chart-Kommentar : Zeigt GMT-Zeit, Nachrichtenstatus und die nächste Aktualisierungszeit

Status-Etikett : Indikator in der rechten oberen Ecke ("NEWS ACTIVE"/"TRADING ACTIVE")

Ereignis-Pfeile: Visuelle Markierungen für anstehende Nachrichtenereignisse im Chart

Installation und Einrichtung

Schnelle Installation

Kopieren Sie die .mq4-Datei in den Experten-Ordner von MT4 Starten Sie MT4 neu oder aktualisieren Sie den Navigator EA auf den XAUUSD-Chart ziehen Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf Auto-Trading aktivieren

Erforderliche Konfiguration

Klartext Extras → Optionen → Expert Advisors: ☑ DLL-Importe zulassen ☑ WebRequest für aufgelistete URLs zulassen Hinzufügen: https://nfs.faireconomy.media/

Anwendungsfälle

Für manuelle Trader

Dient als Sicherheitsnetz, um versehentliches Handeln während Nachrichten zu verhindern

Liefert visuelle Warnungen über bevorstehende Volatilität

Hilft bei der Aufrechterhaltung der Handelsdisziplin

Für automatisierte Systeme

Schützt EAs vor dem Handel während gefährlicher Nachrichtenperioden

Kompatibel mit jedem bestehenden EA durch globale Variablen

Verhindert Strategieverletzungen während hochwirksamer Ereignisse

Für Risikomanagement

Unverzichtbar für FTMO/Funded Account Herausforderungen

Schützt vor nachrichtenbedingten Drawdowns

Bewahrt die Konsistenz des Handelsansatzes

Vorteile

Kapitalschutz

Vermeiden Sie Ausrutscher : Verhindert Aufträge in Zeiten hoher Streuung

Stop-Loss-Schutz : Vermeidet Stop-Loss-Auslöser durch Nachrichtenspitzen

Drawdown-Kontrolle: Begrenzt die Exposition gegenüber unvorhersehbarer Volatilität

Zeiteffizienz

Automatisierte Überwachung : Kein Blick auf den Wirtschaftskalender nötig

24/7 Betrieb : Funktioniert in allen Zeitzonen

Intelligente Aktualisierungen: Stündliche Nachrichtenaktualisierung hält die Daten aktuell

Professionelle Eigenschaften

MT4-Integration : Nativer MQL4-Code ohne externe DLLs

Anpassbare Einstellungen : Feinabstimmung des Schutzes auf Ihre Strategie

Zuverlässiger Betrieb: Robuste Fehlerbehandlung und Wiederherstellung

Ideal für

Kontotypen

FTMO/finanzierte Konten : Kritisch für die Einhaltung von Vorschriften

Prop Firm Traders : Schützt das Firmenkapital während Nachrichten

Privatanleger: Alle Kontogrößen von Micro bis Standard

Handelsstile

Swing Trader : Nachrichteninduzierte Umschwünge vermeiden

Day Traders : Volatile Nachrichtenphasen überspringen

Scalper: Vermeiden Sie Trades während Zeiträumen mit hoher Streuung

Erfahrungslevels

Einsteiger : Automatischer Schutz beim Lernen

Fortgeschrittene : Erweitertes Risikomanagement-Tool

Für Profis: Unverzichtbar für den systematischen Handel

Technische Unterstützung

Code-Qualität : Gut-kommentierter, sauberer MQL4-Code

Fehlerbehandlung : Umfassende Fehlererkennung und -berichterstattung

Protokollierung : Detaillierte Druckanweisungen für die Fehlersuche

Aktualisierungen: Regelmäßige Kompatibilitäts-Updates für die MT4-Plattform

Warum sollten Sie sich für XAUUSD News Filter entscheiden?

Gold-spezifisches Design

Im Gegensatz zu generischen Nachrichtenfiltern ist dieser EA speziell für den XAUUSD optimiert:

Fokus auf USD-Nachrichten (primärer Goldtreiber)

Geeignete Volatilitätsfenster für Gold

Goldspezifische Zeitzonenüberlegungen

FTMO-geprüfter Ansatz

Keine Handelsmodifikationen : Keine Änderung oder Schließung von bestehenden Geschäften

Transparenter Betrieb : Klare visuelle Indikatoren für den Status

Compliance-freundlich: Arbeitet im Rahmen der Regeln für Wertpapierfirmen

Bewährte Methodik

Basiert auf den Praktiken professioneller Trader

Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen

Verfeinert durch reale Handelserfahrung

Preisgestaltung & Pakete

Einzellizenz : Eine MT4-Installation

Mehrfach-Lizenz : Rabatt für mehrere Installationen

Quellcode-Option: Verfügbar für fortgeschrittene Benutzer

Kundenrezensionen

"Unverzichtbar für meine FTMO-Herausforderung. Hat mich vor mehreren nachrichtenbedingten Drawdowns bewahrt." - Professional Trader

"Einfach zu installieren, funktioniert perfekt mit meinem bestehenden EA." - Automated Trading User

"Die visuellen Indikatoren sind perfekt für den manuellen Handel. Sehr zu empfehlen!" - Swing Trader

Risiko-Hinweis

Dieser EA ist ein Risikomanagement-Tool, kein Handelssystem. Er garantiert keine Gewinne und verhindert nicht alle Verluste. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.

Sind Sie bereit, Ihren XAUUSD-Handel zu schützen? Fügen Sie noch heute XAUUSD News Filter EA zu Ihrem Handelsarsenal hinzu!

