Jvh News Stopper

XAUUSD Nachrichten-Filter EA

Produktübersicht

XAUUSD News Filter ist ein hochentwickelter MetaTrader 4 Expert Advisor zum Schutz Ihres Handelskapitals bei wichtigen Nachrichtenereignissen. Dieser EA wurde speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt. Er erkennt automatisch bevorstehende USD-Nachrichtenereignisse und blockiert vorübergehend die Handelsaktivitäten während volatiler Phasen, um unerwartete Ausrutscher und gefährliche Marktbedingungen zu vermeiden.

Hauptmerkmale

1. Automatisierte Erkennung von Nachrichten

  • Echtzeit-Nachrichten-Feed: Abruf von Live-Wirtschaftskalenderdaten direkt von ForexFactory über einen sicheren Proxy

  • Intelligente Filterung: Konfigurierbare Relevanzstufen (Hoch/Mittel/Niedrig) mit Standardfokus auf USD-Nachrichten mit hoher Relevanz

  • Automatische Aktualisierungen: Stündliche Aktualisierung der Nachrichtendaten zur Gewährleistung der Genauigkeit

2. Handelsschutzsystem

  • Pre-News-Schutz: Sperrt neue Trades 3 Minuten vor geplanten Nachrichten (konfigurierbar)

  • Post-News-Schutz: Behält den Schutz 3 Minuten nach der Veröffentlichung von Nachrichten bei (konfigurierbar)

  • Selektives Blockieren:

    • Blockiert neue Marktaufträge während Nachrichtenfenstern

    • Blockiert schwebende Orderplatzierungen

    • Option zum Zulassen/Unzulassen von Handelsschließungen während der Nachrichten

3. Visuelles Dashboard

  • Live-Status-Anzeige: Echtzeit-Nachrichtenstatus direkt auf Ihrem Chart

  • Farbkodierte Indikatoren: Rote/grüne visuelle Alarme für den Nachrichtenstatus

  • Ereignismarkierungen: Visuelle Markierungen auf dem Chart zeigen anstehende Nachrichtenereignisse an

  • Farbkodierung der Auswirkungen: Rot (hoch), Orange (mittel), Gelb (niedrig)

4. Multi-Experten-Kompatibilität

  • Globales Variablensystem: Andere EAs können den Nachrichtenstatus über globale Variablen lesen

  • Nahtlose Integration: Arbeitet neben Ihren bestehenden Handelssystemen

  • Externe Steuerung: Stellt Funktionen zur Verfügung, die andere EAs aufrufen können, um den Nachrichtenstatus zu überprüfen

Technische Spezifikationen

System-Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Broker-Anforderungen: Standardkonto mit USD-basiertem Gold (XAUUSD)

  • Netzwerk: Internetverbindung für Nachrichten-Updates

  • Berechtigungen: WebRequest in den MT4-Einstellungen aktiviert

Eingabe-Parameter

Nachrichten-Einstellungen

  • MinutesBefore : Minuten vor der Nachricht, um den Handel zu unterbrechen (Standard: 3)

  • MinutesAfter : Minuten nach der Nachricht, um den Handel zu unterbrechen (Standardwert: 3)

  • IncludeHigh : Nachrichten mit hohem Einfluss filtern (Standardwert: true)

  • EinschließenMedium : Nachrichten mit mittlerer Auswirkung filtern (Voreinstellung: false)

  • EinschließenNiedrig : Nachrichten mit geringer Auswirkung filtern (Voreinstellung: false)

  • NewsCurrency : Zu überwachende Währung (Standardwert: USD)

  • UpdateIntervalHours : Aktualisierung der Nachrichten alle N Stunden (Standard: 1)

Handelskontrolle

  • BlockNewTrades : Neue Trades während der Nachrichten blockieren (Standard: true)

  • AllowCloseTrades : Schließen von Geschäften während der Nachrichten zulassen (Standardwert: false)

  • BlockNewPending : Neue Pending-Orders während der Nachrichten blockieren (Standardwert: true)

  • SendNotifications : Push-Benachrichtigungen senden (Standardwert: true)

  • ShowVisuals : Visuelle Indikatoren im Chart anzeigen (Voreinstellung: true)

Wie es funktioniert

Prozess zur Erkennung von Nachrichten

  1. Datenerfassung: EA verbindet sich mit einem sicheren Proxy (nfs.faireconomy.media) für ForexFactory-Daten

  2. XML-Parsing: Verarbeitet XML-Kalenderdaten, um USD-Nachrichtenereignisse zu extrahieren

  3. Zeitberechnung: Konvertiert Ereigniszeiten in Broker GMT Zeit

  4. Fenster-Erstellung: Erstellt Schutzfenster auf der Grundlage von Benutzereinstellungen

Logik des Handelsschutzes

  • Normaler Handel: Alle Handelsaktivitäten erlaubt

  • Nachrichtenfenster aktiv:

    • Neue Marktaufträge blockiert

    • Pending Orders blockiert

    • Handelsabschlüsse blockiert (konfigurierbar)

  • Post-Nachrichten: Automatische Wiederaufnahme des normalen Handels

Visuelles Feedback-System

  • Chart-Kommentar: Zeigt GMT-Zeit, Nachrichtenstatus und die nächste Aktualisierungszeit

  • Status-Etikett: Indikator in der rechten oberen Ecke ("NEWS ACTIVE"/"TRADING ACTIVE")

  • Ereignis-Pfeile: Visuelle Markierungen für anstehende Nachrichtenereignisse im Chart

Installation und Einrichtung

Schnelle Installation

  1. Kopieren Sie die .mq4-Datei in den Experten-Ordner von MT4

  2. Starten Sie MT4 neu oder aktualisieren Sie den Navigator

  3. EA auf den XAUUSD-Chart ziehen

  4. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf

  5. Auto-Trading aktivieren

Erforderliche Konfiguration

Klartext

Extras → Optionen → Expert Advisors: ☑ DLL-Importe zulassen ☑ WebRequest für aufgelistete URLs zulassen Hinzufügen: https://nfs.faireconomy.media/

Anwendungsfälle

Für manuelle Trader

  • Dient als Sicherheitsnetz, um versehentliches Handeln während Nachrichten zu verhindern

  • Liefert visuelle Warnungen über bevorstehende Volatilität

  • Hilft bei der Aufrechterhaltung der Handelsdisziplin

Für automatisierte Systeme

  • Schützt EAs vor dem Handel während gefährlicher Nachrichtenperioden

  • Kompatibel mit jedem bestehenden EA durch globale Variablen

  • Verhindert Strategieverletzungen während hochwirksamer Ereignisse

Für Risikomanagement

  • Unverzichtbar für FTMO/Funded Account Herausforderungen

  • Schützt vor nachrichtenbedingten Drawdowns

  • Bewahrt die Konsistenz des Handelsansatzes

Vorteile

Kapitalschutz

  • Vermeiden Sie Ausrutscher: Verhindert Aufträge in Zeiten hoher Streuung

  • Stop-Loss-Schutz: Vermeidet Stop-Loss-Auslöser durch Nachrichtenspitzen

  • Drawdown-Kontrolle: Begrenzt die Exposition gegenüber unvorhersehbarer Volatilität

Zeiteffizienz

  • Automatisierte Überwachung: Kein Blick auf den Wirtschaftskalender nötig

  • 24/7 Betrieb: Funktioniert in allen Zeitzonen

  • Intelligente Aktualisierungen: Stündliche Nachrichtenaktualisierung hält die Daten aktuell

Professionelle Eigenschaften

  • MT4-Integration: Nativer MQL4-Code ohne externe DLLs

  • Anpassbare Einstellungen: Feinabstimmung des Schutzes auf Ihre Strategie

  • Zuverlässiger Betrieb: Robuste Fehlerbehandlung und Wiederherstellung

Ideal für

Kontotypen

  • FTMO/finanzierte Konten: Kritisch für die Einhaltung von Vorschriften

  • Prop Firm Traders: Schützt das Firmenkapital während Nachrichten

  • Privatanleger: Alle Kontogrößen von Micro bis Standard

Handelsstile

  • Swing Trader: Nachrichteninduzierte Umschwünge vermeiden

  • Day Traders: Volatile Nachrichtenphasen überspringen

  • Scalper: Vermeiden Sie Trades während Zeiträumen mit hoher Streuung

Erfahrungslevels

  • Einsteiger: Automatischer Schutz beim Lernen

  • Fortgeschrittene: Erweitertes Risikomanagement-Tool

  • Für Profis: Unverzichtbar für den systematischen Handel

Technische Unterstützung

  • Code-Qualität: Gut-kommentierter, sauberer MQL4-Code

  • Fehlerbehandlung: Umfassende Fehlererkennung und -berichterstattung

  • Protokollierung: Detaillierte Druckanweisungen für die Fehlersuche

  • Aktualisierungen: Regelmäßige Kompatibilitäts-Updates für die MT4-Plattform

Warum sollten Sie sich für XAUUSD News Filter entscheiden?

Gold-spezifisches Design

Im Gegensatz zu generischen Nachrichtenfiltern ist dieser EA speziell für den XAUUSD optimiert:

  • Fokus auf USD-Nachrichten (primärer Goldtreiber)

  • Geeignete Volatilitätsfenster für Gold

  • Goldspezifische Zeitzonenüberlegungen

FTMO-geprüfter Ansatz

  • Keine Handelsmodifikationen: Keine Änderung oder Schließung von bestehenden Geschäften

  • Transparenter Betrieb: Klare visuelle Indikatoren für den Status

  • Compliance-freundlich: Arbeitet im Rahmen der Regeln für Wertpapierfirmen

Bewährte Methodik

  • Basiert auf den Praktiken professioneller Trader

  • Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen

  • Verfeinert durch reale Handelserfahrung

Preisgestaltung & Pakete

(Hinweis: Dieser Abschnitt wird auf der Grundlage Ihrer Preisstrategie angepasst)

  • Einzellizenz: Eine MT4-Installation

  • Mehrfach-Lizenz: Rabatt für mehrere Installationen

  • Quellcode-Option: Verfügbar für fortgeschrittene Benutzer

Kundenrezensionen

(Beispiele für Kundenrezensionen - fügen Sie Ihre eigenen hinzu)

"Unverzichtbar für meine FTMO-Herausforderung. Hat mich vor mehreren nachrichtenbedingten Drawdowns bewahrt." - Professional Trader
"Einfach zu installieren, funktioniert perfekt mit meinem bestehenden EA." - Automated Trading User
"Die visuellen Indikatoren sind perfekt für den manuellen Handel. Sehr zu empfehlen!" - Swing Trader

Risiko-Hinweis

Dieser EA ist ein Risikomanagement-Tool, kein Handelssystem. Er garantiert keine Gewinne und verhindert nicht alle Verluste. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.

Sind Sie bereit, Ihren XAUUSD-Handel zu schützen? Fügen Sie noch heute XAUUSD News Filter EA zu Ihrem Handelsarsenal hinzu!

Hinweis: Diese Beschreibung ist für die Auflistung auf dem MQL5-Marktplatz optimiert und enthält alle notwendigen Informationen für potenzielle Käufer, um das Wertangebot, die Funktionen und Vorteile des Produkts zu verstehen.


