Aurum Trader

5

EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día. 

¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!

 Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aquí.  ¡Tenga cuidado con los estafadores y no compre ningún juego a nadie más!

 AJUSTES

Símbolo: Escriba el nombre exacto del símbolo para el oro, como en market watch ie. XAUUSD

Starting_Lot: Tamaño de lote inicial utilizado para la primera posición.

Aumente 0.01 cada beneficio de X profit: Aumenta el tamaño del lote en 0.01 después de alcanzar el beneficio especificado en USD.

TrailStart_Strg1: Distancia (en puntos) donde comienza el final de la Estrategia 1 (Ruptura).

TrailStop_Strg1 - Paso final (en puntos) para la Estrategia 1.

TP_Strg1 - Nivel de toma de ganancias para la Estrategia 1 (Ruptura).

SL_Strg1 - Nivel de Stop Loss para la Estrategia 1 (Ruptura).

TrailStart_Strg2: Distancia (en puntos) donde comienza el final de la Estrategia 2 (Seguimiento de la tendencia).

TrailStop_Strg2 - Paso final (en puntos) para la Estrategia 2.

TP_Str2 - Nivel de toma de ganancias para la Estrategia 2.

EA_Name - Nombre del Asesor Experto (para identificación).

Número mágico: Identificador único para cada instancia de gráfico para evitar interferencias comerciales.


Comentarios 4
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.11.10 12:01 
 

It is like every EA from the developer Strukov: absolutely accurate and with very good entries!

robert hanss
58
robert hanss 2025.11.03 22:21 
 

From a value‑perspective Aurum Trader presents a compelling offer for what it promises. quality trades over quantity clear risk parameters and a focus on gold. Still testing but very promising for sure. will update as it goes on.

carmelo allison
43
carmelo allison 2025.11.03 21:30 
 

One of Aurum Trader’s strengths is the developer’s support and overall transparency. When choosing an EA, I value not just the algorithm but the backing behind it and Strukov shows good signals of quality here. IF you are looking for long term consistency this your choice for sure !! thanks strukov and the team

Productos recomendados
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Gold 10Pip Sell Scalper
Shivanand Abzal
Asesores Expertos
10pip Gold Scalper para cuentas pequeñas es el Scalper perfecto para operar con Oro con un algoritmo avanzado para proteger su capital. Una vez desplegado en los gráficos, colocará automáticamente una operación de venta con stop loss y take profit, y una vez alcanzado el take profit, abrirá automáticamente otra con los mismos criterios. Así que suéltelo en el máximo de la semana, máximo del día, máximo de la sesión y vea la magia.... también con características adicionales para garantizar la seg
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Asesores Expertos
El EA puede operar con múltiples divisas. Por favor, consulte nuestras señales ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) para obtener información detallada. ¡No hay rejilla o martingala! No necesita configuración o ajuste manual. Cada operación está protegida por stop loss. Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad e introduce operaciones basadas en indicadores. El cie
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
EA Black Spark
Suparma Suparma
Asesores Expertos
Presentamos Black Spark: su camino hacia la inversión informada. A menudo, las decisiones de inversión pueden resultar abrumadoras para los inversores. Sin embargo, con Black Spark, usted puede tomar el control y hacer elecciones bien informadas. Nuestro sistema de vanguardia está diseñado para proporcionarle información actualizada mediante el análisis de grandes cantidades de datos de mercado en tiempo real. Mediante algoritmos avanzados, identificamos patrones y tendencias, y le ofrecemos rec
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto es una combinación entre un grid y un scalper y utiliza un grid de diez órdenes pendientes , cinco para largos y cinco para cortos , con una separación de 500 puntos entre ellas con un objetivo de scalping de 100 puntos. Tiene tres modos de funcionamiento, primero, la entrada por nivel, el experto comienza a operar cuando el precio se acerca a un nivel importante de comercio (una antigua resistencia o soporte), en segundo lugar, la entrada por el tiempo, lanza el experto a una hora
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Wolf Stream tiene en su núcleo la capacidad de "ver" el gráfico como lo ve un humano. Por eso lee con precisión el estado de ánimo de los jugadores. Los miedos y esperanzas de la multitud se forman en el momento actual, en las situaciones actuales. El robot reacciona ante ellos y actúa de la forma óptima para cada situación. Las operaciones en tiempo real han reportado ganancias del 103% desde el 26 de julio de 2021 (3,5 meses) Existen muchas fases en el mercado, cuya naturaleza es fund
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El algoritmo de trabajo del asesor : Cuando el Asesor Experto se lanza a una distancia determinada del precio (first_step), se colocan las órdenes BuyStop y SellStop. Además, dependiendo de la dirección que tomó el precio, una de ellas se convierte en mercado, y la otra comienza a arrastrarse tras el precio. Cuando el precio retrocede, también se convierte en mercado. Si hemos alcanzado un beneficio establecido en alguna dirección, la orden se cierra y se vuelve a colocar una orden pendiente d
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Max ScalperSpeed es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de negociación de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de negociación adecuadas, y también es capaz de funcionar bien en todas las condiciones del mercado, ya sea de tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias según las nec
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Asesores Expertos
Este es un robot de trading para trabajar en el par USDCHF - Temporalidad H1 . Explota una ventaja estadística del Franco Suizo mediante un sistema scalping sin grilla y sin martingala que le brindará excelentes resultados. ¡Backtest ahora!   OFERTA especial para esta semana Precio de descuento - $ 49. Próximo precio $ 149. COMPRE AHORA!!!   ¿Te gustaría ver como se convierten 100 dólares en más de 3 millones de dólares? ¿Tienes ya una estrategia robusta que trabaje sobre el par USDCHF ? T
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Asesores Expertos
El robot HMA Trend para traders profesionales trabaja con un conjunto de medias móviles Hull (HMA ). Parámetros del Asesor Utilizar panel de operaciones - Utilice el panel visual para configurar y operar con el robot. Lote - Tamaño del lote para una entrada en el mercado. Take Profit(puntos) - Take Profit para una orden abierta. Stop Loss(puntos) - Stop Loss para una orden abierta. Max Spread(0 - desactivado) - Spread máximo al que puede entrar en el mercado. 0 - desactivado. Número mágico - El
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
La Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD) es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores y analistas para identificar tendencias y posibles señales de compra o venta en un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Es esencialmente una combinación de dos medias móviles, a menudo denominadas medias móviles "rápida" y "lenta". A continuación se explica cómo se calcula el MACD: Media móvil rápida (EMA de 12 periodos): Se trata de
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Asesores Expertos
Super rejilla novena generación (noveno) es otro tipo de rejilla EA en esta población enorme sistema de divisas, esta EA no utilizar ningún indicador para evitar cualquier señalización falsa para abrir o cerrar órdenes de posición. Este EA se abrirá pendiente de parada de orden y el límite en la primera vez EA ejecutar, a continuación, mantener todo orden abierto con forma única para equilibrar la cuenta de margen libre y hacer que el crecimiento de la equidad. Este EA tiene un sistema único no
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Otros productos de este autor
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff mt5 es un EA diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff mt5, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privado.
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader mt5 combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aq
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN DE PINBAR: El Asesor Experto Pin Bar emplea un enfoque multiestrategia que combina el trading de pinbar con técnicas de seguimiento de tendencias y reversión a la media. Una pinbar es un tipo de vela que indica una fuerte reversión y rechazo del precio. Se define por una cola larga, llamada "sombra" o "mecha". La cola de la pinbar muestra la zona del precio rechazada, lo que implica que el precio continuará moviéndose en dirección opuesta a la que apunta la cola. Una pinbar bajista,
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
4.63 (8)
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN DE PINBAR: El Asesor Experto Pin Bar emplea un enfoque multiestrategia que combina el trading de pinbar con técnicas de seguimiento de tendencias y reversión a la media. Una pinbar es un tipo de vela que indica una fuerte reversión y rechazo del precio. Se define por una cola larga, llamada "sombra" o "mecha". La cola de la pinbar muestra la zona del precio rechazada, lo que implica que el precio continuará moviéndose en dirección opuesta a la que apunta la cola. Una pinbar bajista,
Filtro:
Princessu
89
Princessu 2025.11.27 18:46 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Richirich1k
651
Richirich1k 2025.11.10 12:01 
 

It is like every EA from the developer Strukov: absolutely accurate and with very good entries!

robert hanss
58
robert hanss 2025.11.03 22:21 
 

From a value‑perspective Aurum Trader presents a compelling offer for what it promises. quality trades over quantity clear risk parameters and a focus on gold. Still testing but very promising for sure. will update as it goes on.

carmelo allison
43
carmelo allison 2025.11.03 21:30 
 

One of Aurum Trader’s strengths is the developer’s support and overall transparency. When choosing an EA, I value not just the algorithm but the backing behind it and Strukov shows good signals of quality here. IF you are looking for long term consistency this your choice for sure !! thanks strukov and the team

Respuesta al comentario