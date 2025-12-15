Shogun Trade

[Versión Finalizada] SHOGUN Trade🔥 Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) 🔥
¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado!
Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$.

'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder."

Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba.
Una gran cantidad de conocimientos.
Escribí todo eso en código y le di forma.

Shogun Trade v3.3
- Teoría de Dow x Sistema de Seguimiento de Tendencias Totalmente Automático

[Shogun.]

Basado en la Teoría Dow, la ley absoluta del mercado, el sistema monitorea completamente los siete marcos de tiempo de M1 a D1 24 horas al día.
Compre ahora.

Esta herramientahace algo más que actualizar máximos y mínimos.
Fase: Incluso la formación de "dobles máximos y dobles mínimos (Failure Swing)" se detecta automáticamente.

[v3.

Las últimas actualizaciones han eliminado por completo la "vacilación" y el "damashi" en la Teoría Dow.
La mentalidad profesional de "sólo luchar cuando las formaciones son limpias " ha sido totalmente automatizada.

(i) El momento de la oportunidad viene indicado por el "tamaño de la flecha".

Si salta en una mera ruptura, se verá sorprendido. Esta herramienta distingue la madurez de una tendencia por su tamaño.

  • Flechas pequeñas (señal inicial):
    Señal temprana de un cambio de tendencia. Aunque la onda N aún está incompleta, es ideal para una "entrada en huelga" temprana o un "inicio de seguimiento".

  • Flecha sobredimensionada (señal principal):
    **Seenciende en el momento en que se produce un ' corte bajo (al alza)' o 'corte alto (a la baja)' o'tercera onda'**. se confirma y es clara:
    Este es el punto en el que el mercado tiene más probabilidades de crecer y es el momento de entrada que SHOGUN TRADE recomienda con confianza.

(2) Estrategia completa para "dobles máximos y dobles mínimos".

No nos perdemos no sólo la tendencia limpia del precio más alto (swing de no-fracaso), sino también el **"Swing de Fracaso (Doble Techo y Doble Fondo)** que no consigue hacer un nuevo máximo y se estanca.
Muchos.

(iii) Canalizar sólo "tendencias vivas".

Si la forma de onda se desploma o hace un nuevo mínimo durante una tendencia alcista, el canal se borra inmediatamente.
** "

[Funciones principales.

Tome el control de todos los marcos temporales
Compruebe la dirección de la tendencia (rojo/verde) desde M1 hasta D1 de un vistazo en el cuadro de mandos multifuncional. Análisis de múltiples marcos temporales.

Dibujo automático
Visualice las engorrosas líneas de tendencia, canales y Fibonacci (FE/FR) en el gráfico de forma totalmente automática. Las líneas se dibujan sólo cuando se forma una tendencia válida de tres ondas, por lo que el gráfico está libre de desorden.

Altas señales ganadoras
Además de la lógica "Tendencia Dorada", que sólo se ilumina cuando la dirección coincide con la del tramo superior, se incluye de serie un "filtro ADX" para evitar engaños en un mercado de rangos. Es fácil tomar la decisión de renunciar a una señal en un mercado de rango.

8 temas de interfaz de usuario
Los cambios de diseño pueden realizarse con un solo clic para adaptarse a su estado de ánimo o entorno, incluidos 'Matrix', 'Cyber' y 'Gold'.

Gama completa de notificaciones
Notificaciones instantáneas en ventanas emergentes/smartphone/email de los cambios de tendencia, sincronización horaria completa y generación de señales. Sin necesidad de pegarse al gráfico.

[Estrategia de trading].

  1. Confirmación: compruebe el color del tramo superior (H1/H4) en el cuadro de mandos .

  2. Espera:Espere a que aparezca el 'canal' y la 'flecha sobredimensionada' en el gráfico .

  3. Ejecución:Entre cuando aparezca la flecha sobredimensionada del mismo color que el tramo superior .

Especialmente cuando los colores de todos los tramos temporales están **'sincronizados'**, ésta es la mayor oportunidad para que el mercado realice un gran movimiento.
Como estrategia de salida, utilice las líneas de expansión de Fibonacci (FE) y de canal trazadas automáticamente, que le permitirán tomar beneficios como un profesional.

[Del desarrollador.

Quiero ganar de forma más sencilla y hermosa".

Para los principiantes, como una "brújula de mercado" que les ayuda a avanzar sin vacilar.
Para los usuarios avanzados, es la "herramienta de ahorro de tiempo más potente" que reduce significativamente el tiempo necesario para el análisis.

La culminación de 15 años de experiencia y 7 años de desarrollo está dedicada aquí.
Estamos seguros de que SHOGUN TRADE cambiará su vida de trading.


