Support resistance based on cycles
- Indicadores
- Aleksey Usachev
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador se basa en ciclos y medias móviles y explora diferentes períodos. Mejor en plazos a partir de 15 minutos. Los parametros son claros: maximo de barras a escanear en el historial y configuracion de alertas (sonido, email y notificaciones).
Cualquier pregunta por favor responder en los comentarios. Más adelante se publicará la versión para MT5. Y versión optimizada para usar en los Expert advisors.