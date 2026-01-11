Support resistance based on cycles

Indicador se basa en ciclos y medias móviles y explora diferentes períodos. Mejor en plazos a partir de 15 minutos. Los parametros son claros: maximo de barras a escanear en el historial y configuracion de alertas (sonido, email y notificaciones).

Cualquier pregunta por favor responder en los comentarios. Más adelante se publicará la versión para MT5. Y versión optimizada para usar en los Expert advisors.

