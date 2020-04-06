ForceFlow MT5
- Asesores Expertos
- Dong Chao Mo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Marco temporal: M1
Par de divisas: XAUUSD (Oro)
A diferencia de las estrategias tradicionales de Martingale, MomentumHunter adopta un enfoque robusto de gestión de riesgos. El EA no intenta recuperar las pérdidas duplicando la posición en contra de la tendencia. En su lugar, controla siempre la exposición al riesgo de cada operación. Gracias a un cálculo científico de las posiciones y una gestión de fondos adecuada, no es necesario tener una cuenta con grandes fondos, ¡se puede iniciar con tan solo $10!
Configuración de EA:
Apalancamiento: >= 1:100
Saldo: >= $10 (o moneda equivalente)
Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta, pero las cuentas ECN y Raw Spread son preferibles
VPS: Por favor, elija un VPS con menor latencia
Protección contra riesgos:
Slippage_Protection: Protección contra deslizamientos
Spread_Filter: Filtro de spread
Optimización a largo plazo y soporte técnico:
MomentumHunter no solo realiza regularmente optimizaciones de algoritmos y actualizaciones de versiones para garantizar su adaptación al entorno de mercado en constante cambio, sino que también ofrece soporte técnico de alta calidad. Si los usuarios encuentran algún problema durante el uso, el equipo de atención al cliente brindará asistencia oportuna, asegurando la estabilidad y eficiencia a largo plazo del EA.