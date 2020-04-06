ForceFlow MT5

Promoción: A partir de $100, el precio aumenta en $100 por cada 5 unidades vendidas, con un precio final de $999. ¡No te lo pierdas!
MomentumHunter es un EA diseñado específicamente para el trading de seguimiento de tendencias. Combina el análisis de volatilidad con algoritmos inteligentes para capturar con precisión las tendencias del mercado. Simplemente cargue el EA en el gráfico y realice algunas configuraciones simples, y podrá relajarse mientras el EA maneja todo por usted.

Marco temporal: M1

Par de divisas: XAUUSD (Oro)

A diferencia de las estrategias tradicionales de Martingale, MomentumHunter adopta un enfoque robusto de gestión de riesgos. El EA no intenta recuperar las pérdidas duplicando la posición en contra de la tendencia. En su lugar, controla siempre la exposición al riesgo de cada operación. Gracias a un cálculo científico de las posiciones y una gestión de fondos adecuada, no es necesario tener una cuenta con grandes fondos, ¡se puede iniciar con tan solo $10!

Configuración de EA:

Apalancamiento: >= 1:100

Saldo: >= $10 (o moneda equivalente)

Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta, pero las cuentas ECN y Raw Spread son preferibles

VPS: Por favor, elija un VPS con menor latencia

Protección contra riesgos:

Slippage_Protection: Protección contra deslizamientos

Spread_Filter: Filtro de spread

Optimización a largo plazo y soporte técnico:
MomentumHunter no solo realiza regularmente optimizaciones de algoritmos y actualizaciones de versiones para garantizar su adaptación al entorno de mercado en constante cambio, sino que también ofrece soporte técnico de alta calidad. Si los usuarios encuentran algún problema durante el uso, el equipo de atención al cliente brindará asistencia oportuna, asegurando la estabilidad y eficiencia a largo plazo del EA.

