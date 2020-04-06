ForceFlow MT5

Promotion : À partir de 100 $, le prix augmente de 100 $ pour chaque 5 unités vendues, avec un prix final de 999 $. Ne manquez pas cette offre !



Période de temps : M1 Paire de trading : XAUUSD (Or)

Paramètres de l'EA : Levier : >= 1:100 Solde : >= 10 $ (ou monnaie équivalente) Type de compte : Tous types de comptes, mais les comptes ECN et Raw Spread sont préférés VPS : Veuillez choisir un VPS avec une latence plus faible

Protection contre les risques : Slippage_Protection : Protection contre le slippage Spread_Filter : Filtre de spread

Optimisation à long terme et support technique :

MomentumHunter effectue non seulement des optimisations régulières des algorithmes et des mises à jour de version pour s'assurer qu'il s'adapte à l'environnement de marché en constante évolution, mais il offre également un support technique de haute qualité. Si les utilisateurs rencontrent des problèmes pendant l'utilisation, l'équipe d'assistance clientèle fournira une aide rapide, garantissant la stabilité et l'efficacité à long terme de l'EA.