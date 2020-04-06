ForceFlow MT5
- Experts
- Dong Chao Mo
- Version: 1.0
- Activations: 10
Période de temps : M1
Paire de trading : XAUUSD (Or)
Paramètres de l'EA :
Levier : >= 1:100
Solde : >= 10 $ (ou monnaie équivalente)
Type de compte : Tous types de comptes, mais les comptes ECN et Raw Spread sont préférés
VPS : Veuillez choisir un VPS avec une latence plus faible
Protection contre les risques :
Slippage_Protection : Protection contre le slippage
Spread_Filter : Filtre de spread
Optimisation à long terme et support technique :
MomentumHunter effectue non seulement des optimisations régulières des algorithmes et des mises à jour de version pour s'assurer qu'il s'adapte à l'environnement de marché en constante évolution, mais il offre également un support technique de haute qualité. Si les utilisateurs rencontrent des problèmes pendant l'utilisation, l'équipe d'assistance clientèle fournira une aide rapide, garantissant la stabilité et l'efficacité à long terme de l'EA.