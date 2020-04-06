ForceFlow MT5

Promotion : À partir de 100 $, le prix augmente de 100 $ pour chaque 5 unités vendues, avec un prix final de 999 $. Ne manquez pas cette offre !
MomentumHunter est un EA conçu spécifiquement pour le trading de suivi de tendance. Il combine l'analyse de la volatilité et des algorithmes intelligents pour capturer avec précision les tendances du marché. Il vous suffit de charger l'EA sur le graphique et de faire quelques réglages simples, puis vous pourrez vous détendre pendant que l'EA s'occupe de tout.

Période de temps : M1

Paire de trading : XAUUSD (Or)

Contrairement aux stratégies traditionnelles de Martingale, MomentumHunter adopte une approche robuste de gestion des risques. L'EA ne tente pas de compenser les pertes en doublant la position contre la tendance. Au lieu de cela, il contrôle toujours l'exposition au risque de chaque transaction. Grâce à un calcul scientifique des positions et une gestion des fonds, il n'est pas nécessaire d'avoir un grand solde de compte, vous pouvez commencer avec aussi peu que 10 dollars !

Paramètres de l'EA :

Levier : >= 1:100

Solde : >= 10 $ (ou monnaie équivalente)

Type de compte : Tous types de comptes, mais les comptes ECN et Raw Spread sont préférés

VPS : Veuillez choisir un VPS avec une latence plus faible

Protection contre les risques :

Slippage_Protection : Protection contre le slippage

Spread_Filter : Filtre de spread

Optimisation à long terme et support technique :
MomentumHunter effectue non seulement des optimisations régulières des algorithmes et des mises à jour de version pour s'assurer qu'il s'adapte à l'environnement de marché en constante évolution, mais il offre également un support technique de haute qualité. Si les utilisateurs rencontrent des problèmes pendant l'utilisation, l'équipe d'assistance clientèle fournira une aide rapide, garantissant la stabilité et l'efficacité à long terme de l'EA.

