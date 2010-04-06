Magic Gold Scalper EA - El scalper de oro de precisión con una ventaja ganadora

Conozca al Magic Gold Scalper EA, un scalper XAUUSD de nueva generación diseñado para operadores que desean una gran precisión sin ruido, estrés o aleatoriedad. Este sistema no persigue al mercado - controla sus decisiones con un motor de confirmación altamente selectivo y reglas de ejecución excepcionalmente disciplinadas.

Construido específicamente para el comercio de oro H1, Magic Gold Scalper EA apunta a operaciones limpias, controladas y de alta probabilidad que apilan el crecimiento de forma silenciosa pero consistente. En las pruebas retrospectivas, la estrategia ofreció el tipo de rendimiento con el que sueñan los operadores: 96% de tasa de ganancia, factor de beneficio cercano a 7, largas rachas ganadoras y detracciones impresionantemente bajas, resultado de un filtrado estricto, un motor de riesgo resistente y una filosofía de señales de "calidad ante todo".

Si usted está buscando un EA que se centra en la precisión, no overtrading, Magic Gold Scalper EA está diseñado para exactamente eso.

Una Estrategia Construida para la Consistencia, No para el Juego

Magic Gold Scalper EA evalúa





¿Qué lo hace potente?

Extrema Selectividad = Alta Precisión

el mercado a través de múltiples lentes independientes antes de colocar una sola orden. No es un sistema de plug-and-pray - es un modelo de ejecución estructurado construido para los operadores que valoran la estabilidad y la ventaja matemática.

El EA sólo opera cuando su sistema de puntuación interno confirma una fuerte alineación a través de indicadores, estructura de precios y presión de tendencia. Así es como el sistema logra resultados como:

96% de operaciones ganadoras

Mayor ciclo perdedor: sólo 1 pérdida consecutiva

La mayor operación perdedora es significativamente menor que las operaciones ganadoras.

Esto no es un comportamiento típico de cuadrícula/martingala. Se trata de un filtrado disciplinado.

Por qué los operadores eligen Magic Gold AI

Lógica de ejecución ultrarrápida para scalps en XAUUSD

Algoritmos reforzados de detección de retrocesos

SL/TP sincronizado con la volatilidad mediante expansión ATR

Recuperación Martingale opcional con frenos de seguridad incorporados

Auto-pausa en niveles altos de drawdown

Interfaz clara y limpia: Conectar, configurar, ejecutar

Especificaciones técnicas

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: H1

Depósito mínimo: $500 (1k+ recomendado)

Cuenta: ECN / Raw Spread

Apalancamiento: 1 :50+ (100+ preferido)

Modo de riesgo: % de riesgo ajustable o lotes fijos

VPS: Recomendado



