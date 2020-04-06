ForceFlow MT5
- Experts
- Dong Chao Mo
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Periodo di tempo: M1
Coppia di trading: XAUUSD (Oro)
Impostazioni EA:
Leva: >= 1:100
Saldo: >= 10 $ (o valuta equivalente)
Tipo di account: Qualsiasi tipo di account, ma gli account ECN e Raw Spread sono preferiti
VPS: Si prega di scegliere un VPS con latenza più bassa
Protezione dai rischi:
Slippage_Protection: Protezione dallo slippage
Spread_Filter: Filtro dello spread
Ottimizzazione a lungo termine e supporto tecnico:
MomentumHunter non solo eseguirà regolarmente ottimizzazioni degli algoritmi e aggiornamenti delle versioni per garantire l'adattamento all'ambiente di mercato in continua evoluzione, ma offre anche supporto tecnico di alta qualità. Se gli utenti incontrano problemi durante l'utilizzo, il team di assistenza clienti fornirà un aiuto tempestivo, assicurando la stabilità e l'efficienza a lungo termine dell'EA.