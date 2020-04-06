ForceFlow MT5
- エキスパート
- Dong Chao Mo
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
プロモーション: $100から販売開始、5つごとに価格が$100増加、最終価格は$999です。お見逃しなく！MomentumHunter はトレンドフォロー取引専用に設計されたEAです。ボラティリティ分析とインテリジェントなアルゴリズムを組み合わせて、市場のトレンドを正確に捉えます。EAをチャートにロードし、いくつかの簡単な設定を行うだけで、EAがすべてを処理してくれるので、リラックスできます。
時間足：M1
取引ペア：XAUUSD（ゴールド）
EA設定：
レバレッジ：>= 1:100
残高：>= 10ドル（または同等の通貨）
口座タイプ：任意の口座タイプですが、ECNおよびRaw Spread口座が推奨されます
VPS：低遅延のVPSを選択してください
リスク保護：
Slippage_Protection: スリッページ保護
Spread_Filter: スプレッドフィルター
長期的な最適化と技術サポート：
MomentumHunter は、アルゴリズムの最適化とバージョン更新を定期的に行い、常に変化する市場環境に適応できるようにします。また、優れた技術サポートも提供します。ユーザーが使用中に問題が発生した場合、カスタマーサポートチームが迅速に支援を行い、EAの長期的な安定性と効率性を確保します。