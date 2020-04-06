ForceFlow MT5

プロモーション: $100から販売開始、5つごとに価格が$100増加、最終価格は$999です。お見逃しなく！
MomentumHunter はトレンドフォロー取引専用に設計されたEAです。ボラティリティ分析とインテリジェントなアルゴリズムを組み合わせて、市場のトレンドを正確に捉えます。EAをチャートにロードし、いくつかの簡単な設定を行うだけで、EAがすべてを処理してくれるので、リラックスできます。

時間足：M1

取引ペア：XAUUSD（ゴールド）

従来のマーチンゲール戦略とは異なり、 MomentumHunter は堅実なリスク管理方法を採用しています。EAは逆張りでポジションを倍増させて損失を回復しようとはせず、常に各取引のリスクエクスポージャーを管理します。科学的なポジション計算と資金管理により、大きな資金を必要とせず、最低10ドルから始めることができます！

EA設定：

レバレッジ：>= 1:100

残高：>= 10ドル（または同等の通貨）

口座タイプ：任意の口座タイプですが、ECNおよびRaw Spread口座が推奨されます

VPS：低遅延のVPSを選択してください

リスク保護：

Slippage_Protection: スリッページ保護

Spread_Filter: スプレッドフィルター

長期的な最適化と技術サポート：
MomentumHunter は、アルゴリズムの最適化とバージョン更新を定期的に行い、常に変化する市場環境に適応できるようにします。また、優れた技術サポートも提供します。ユーザーが使用中に問題が発生した場合、カスタマーサポートチームが迅速に支援を行い、EAの長期的な安定性と効率性を確保します。

