ForceFlow MT5

개요: 스트래들 스캘퍼는 특정 시간 및/또는 요일에 스트래들을 여는 EA입니다. 이익실현은 ATR 비율을 사용하여 동적으로 생성됩니다. 요구 사항: 스트래들을 개설하려면 헤징 계정이 필요합니다. 엄격한 최적화(공개 가격)는 필수입니다. 스트래들이란? 스트래들은 매수와 매도를 동시에 여는 행위입니다. 이 EA는 어떻게 작동합니까? 성공적으로 최적화된 후 EA는 최적화에 의해 지정된 각각의 새로운 막대(H1 시간 프레임)에서 스트래들을 엽니다. 신규 거래 개시 결정은 요구되는 최소 변동성(ATR에 의해 측정되고 거래 내역에 대해 통계적으로 측정됨)에 따라 이루어집니다. A 최적화에 의해 계산된 ATR 비율에 따라 이익실현이 동적으로 배치됩니다. 동시에 1 또는 2개의 거래만 있을 수 있으며 이익 실현 또는 새로운 바에 의해 마감됩니다. 이 EA는 헤징, 그리드, 마틴게일 시스템을 사용하지 않습니다. 최적화하는 방법? 사진을 보시면 최적화 설정 파일의 기본 설정을 보여주는