ForceFlow MT5
- Experts
- Dong Chao Mo
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
프로모션: 100달러부터 시작, 5개가 판매될 때마다 100달러씩 가격이 증가하며 최종 가격은 999달러입니다. 놓치지 마세요!MomentumHunter 는 추세 추종 거래를 위해 특별히 설계된 EA입니다. 변동성 분석과 지능형 알고리즘을 결합하여 시장의 트렌드를 정확하게 포착합니다. EA를 차트에 로드하고 몇 가지 간단한 설정을 하면 EA가 모든 작업을 처리하므로 휴식을 취할 수 있습니다.
시간 프레임: M1
거래 쌍: XAUUSD (금)
EA 설정:
레버리지: >= 1:100
잔액: >= 10달러 (또는 동등한 통화)
계좌 유형: 모든 계좌 유형, 하지만 ECN 및 Raw Spread 계좌가 더 좋습니다
VPS: 지연이 낮은 VPS를 선택하십시오
위험 보호:
Slippage_Protection: 슬리피지 보호
Spread_Filter: 스프레드 필터
장기 최적화 및 기술 지원:
MomentumHunter 는 알고리즘 최적화 및 버전 업데이트를 정기적으로 진행하여 변화하는 시장 환경에 적응할 수 있도록 보장하며, 고품질의 기술 지원도 제공합니다. 사용 중 문제가 발생하면 고객 지원팀이 신속하게 도움을 제공하여 EA의 장기적인 안정성과 효율성을 보장합니다.