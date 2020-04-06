ForceFlow MT5
- Эксперты
- Dong Chao Mo
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Временной интервал: M1
Торговая пара: XAUUSD (Золото)
Настройки EA:
Кредитное плечо: >= 1:100
Баланс: >= 10 долларов США (или эквивалентная валюта)
Тип счета: любой тип счета, но предпочтительнее ECN и Raw Spread
VPS: Пожалуйста, выберите VPS с низкой задержкой
Защита от рисков:
Slippage_Protection: Защита от проскальзывания
Spread_Filter: Фильтр спреда
Долгосрочная оптимизация и техническая поддержка:
MomentumHunter не только регулярно проводит оптимизацию алгоритмов и обновления версий, чтобы обеспечить адаптацию к постоянно меняющейся рыночной среде, но и предоставляет качественную техническую поддержку. Если пользователи сталкиваются с проблемами в процессе использования, команда поддержки клиентов своевременно окажет помощь, обеспечивая долгосрочную стабильность и эффективность EA.