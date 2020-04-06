ForceFlow MT5

MomentumHunter — это эксперт-советник, разработанный специально для торговли по тренду. Он сочетает в себе анализ волатильности и умные алгоритмы, точно выявляя рыночные тренды. Просто загрузите эксперт-советник на график и выполните несколько простых настроек, и вы сможете расслабиться, пока эксперт-советник выполнит всю работу за вас.

Временной интервал: M1

Торговая пара: XAUUSD (Золото)

В отличие от традиционных стратегий Мартингейла, MomentumHunter использует надежный подход к управлению рисками. EA не пытается компенсировать убытки, удваивая позицию против тренда. Вместо этого он всегда контролирует риск каждой сделки. Благодаря научному расчету позиций и управлению капиталом, для запуска не требуется большого счета, достаточно всего лишь 10 долларов!

Настройки EA:

Кредитное плечо: >= 1:100

Баланс: >= 10 долларов США (или эквивалентная валюта)

Тип счета: любой тип счета, но предпочтительнее ECN и Raw Spread

VPS: Пожалуйста, выберите VPS с низкой задержкой

Защита от рисков:

Slippage_Protection: Защита от проскальзывания

Spread_Filter: Фильтр спреда

Долгосрочная оптимизация и техническая поддержка:
MomentumHunter не только регулярно проводит оптимизацию алгоритмов и обновления версий, чтобы обеспечить адаптацию к постоянно меняющейся рыночной среде, но и предоставляет качественную техническую поддержку. Если пользователи сталкиваются с проблемами в процессе использования, команда поддержки клиентов своевременно окажет помощь, обеспечивая долгосрочную стабильность и эффективность EA.

