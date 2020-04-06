ForceFlow MT5
- Experten
- Dong Chao Mo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Zeitrahmen: M1
Handelspaar: XAUUSD (Gold)
EA-Einstellungen:
Hebel: >= 1:100
Kontostand: >= 10 USD (oder äquivalente Währung)
Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber ECN- und Raw Spread-Konten werden bevorzugt
VPS: Bitte wählen Sie einen VPS mit niedrigerer Latenz
Risikomanagement:
Slippage_Protection: Slippage-Schutz
Spread_Filter: Spread-Filter
Langfristige Optimierung und technischer Support:
MomentumHunter führt nicht nur regelmäßig Algorithmus-Optimierungen und Versionsupdates durch, um sicherzustellen, dass es sich an die sich ständig ändernden Marktbedingungen anpasst, sondern bietet auch hochwertigen technischen Support. Wenn Benutzer während der Nutzung auf Probleme stoßen, steht das Kundenserviceteam bereit, rechtzeitig Unterstützung zu leisten, um die langfristige Stabilität und Effizienz des EA zu gewährleisten.