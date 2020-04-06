ForceFlow MT5

Aktion: Ab $100, der Preis steigt um $100 für jede 5 verkauften Einheiten, der Endpreis beträgt $999. Verpassen Sie es nicht!
MomentumHunter ist ein EA, der speziell für das Trendfolgetrading entwickelt wurde. Er kombiniert Volatilitätsanalyse mit intelligenten Algorithmen, um die Markttrends präzise zu erfassen. Laden Sie den EA einfach auf das Diagramm und nehmen Sie einige einfache Einstellungen vor, und Sie können sich entspannen, während der EA alles für Sie erledigt.

Zeitrahmen: M1

Handelspaar: XAUUSD (Gold)

Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien verwendet MomentumHunter einen robusten Risikomanagement-Ansatz. Der EA versucht nicht, Verluste durch das Verdoppeln der Position gegen den Trend auszugleichen, sondern kontrolliert stets das Risiko jeder Transaktion. Durch wissenschaftliche Positionsberechnung und Geldmanagement wird kein großes Kapital benötigt, ein Konto kann bereits mit nur 10 US-Dollar gestartet werden!

EA-Einstellungen:

Hebel: >= 1:100

Kontostand: >= 10 USD (oder äquivalente Währung)

Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber ECN- und Raw Spread-Konten werden bevorzugt

VPS: Bitte wählen Sie einen VPS mit niedrigerer Latenz

Risikomanagement:

Slippage_Protection: Slippage-Schutz

Spread_Filter: Spread-Filter

Langfristige Optimierung und technischer Support:
MomentumHunter führt nicht nur regelmäßig Algorithmus-Optimierungen und Versionsupdates durch, um sicherzustellen, dass es sich an die sich ständig ändernden Marktbedingungen anpasst, sondern bietet auch hochwertigen technischen Support. Wenn Benutzer während der Nutzung auf Probleme stoßen, steht das Kundenserviceteam bereit, rechtzeitig Unterstützung zu leisten, um die langfristige Stabilität und Effizienz des EA zu gewährleisten.

GoldenKnight
Dong Chao Mo
5 (1)
Experten
Es sind nur noch 1 Kopien zu einem Preis von 799 USD verfügbar. Der nächste Preis wird 1399 USD betragen. Bleiben Sie auf dem Laufenden und verpassen Sie es nicht. Der Endpreis wird 9999 USD betragen. Live-Signal  https://www.mql5.com/zh/signals/2325976?source=Site+Signals+My#!tab=account Sie benötigen keine komplizierten Einstellungen. Ziehen Sie es einfach auf das Diagramm und der EA verwendet automatisch die besten eingebauten Parameter. Sie können Ihre Arbeit zur Seite legen und in den Url
