ForceFlow MT5
- Experts
- Dong Chao Mo
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Promoção: A partir de $100, o preço aumenta $100 a cada 5 unidades vendidas, com um preço final de $999. Não perca!MomentumHunter é um EA projetado especificamente para negociação de tendência. Ele combina análise de volatilidade com algoritmos inteligentes para capturar com precisão as tendências do mercado. Basta carregar o EA no gráfico e fazer algumas configurações simples, e você pode relaxar enquanto o EA cuida de tudo para você.
Período de tempo: M1
Par de negociação: XAUUSD (Ouro)
Configurações do EA:
Alavancagem: >= 1:100
Saldo: >= $10 (ou moeda equivalente)
Tipo de conta: Qualquer tipo de conta, mas contas ECN e Raw Spread são preferíveis
VPS: Por favor, escolha um VPS com menor latência
Proteção contra riscos:
Slippage_Protection: Proteção contra deslizamentos
Spread_Filter: Filtro de spread
O MomentumHunter não só realizará regularmente otimizações de algoritmos e atualizações de versão para garantir que se adapte ao ambiente de mercado em constante mudança, mas também oferece suporte técnico de alta qualidade. Se os usuários encontrarem qualquer problema durante o uso, a equipe de suporte ao cliente fornecerá assistência pontual, garantindo a estabilidade e eficiência a longo prazo do EA.