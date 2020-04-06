ForceFlow MT5

Promoção: A partir de $100, o preço aumenta $100 a cada 5 unidades vendidas, com um preço final de $999.
MomentumHunter é um EA projetado especificamente para negociação de tendência. Ele combina análise de volatilidade com algoritmos inteligentes para capturar com precisão as tendências do mercado. Basta carregar o EA no gráfico e fazer algumas configurações simples, e você pode relaxar enquanto o EA cuida de tudo para você.

Período de tempo: M1

Par de negociação: XAUUSD (Ouro)

Diferente das estratégias tradicionais de Martingale, o MomentumHunter adota uma abordagem robusta de gerenciamento de risco. O EA não tenta recuperar as perdas dobrando a posição contra a tendência. Em vez disso, ele sempre controla a exposição ao risco de cada negociação. Através de cálculos científicos de posições e gestão de fundos, não é necessário ter uma conta com grandes fundos, sendo possível iniciar com apenas 10 dólares!

Configurações do EA:

Alavancagem: >= 1:100

Saldo: >= $10 (ou moeda equivalente)

Tipo de conta: Qualquer tipo de conta, mas contas ECN e Raw Spread são preferíveis

VPS: Por favor, escolha um VPS com menor latência

Proteção contra riscos:

Slippage_Protection: Proteção contra deslizamentos

Spread_Filter: Filtro de spread

Otimização a longo prazo e suporte técnico:
O MomentumHunter não só realizará regularmente otimizações de algoritmos e atualizações de versão para garantir que se adapte ao ambiente de mercado em constante mudança, mas também oferece suporte técnico de alta qualidade. Se os usuários encontrarem qualquer problema durante o uso, a equipe de suporte ao cliente fornecerá assistência pontual, garantindo a estabilidade e eficiência a longo prazo do EA.
