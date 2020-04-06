ForceFlow MT5
- Uzman Danışmanlar
- Dong Chao Mo
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Zaman dilimi: M1
İşlem çifti: XAUUSD (Altın)
EA Ayarları:
Kaldıraç: >= 1:100
Bakiye: >= 10 $ (veya eşdeğer para birimi)
Hesap Türü: Herhangi bir hesap türü, ancak ECN ve Raw Spread hesapları tercih edilir
VPS: Daha düşük gecikmeli bir VPS seçin
Risk Koruması:
Slippage_Protection: Kayma Koruması
Spread_Filter: Spread Filtresi
Uzun Vadeli Optimizasyon ve Teknik Destek:
MomentumHunter , algoritma optimizasyonları ve sürüm güncellemelerini düzenli olarak gerçekleştirerek, sürekli değişen piyasa ortamına uyum sağladığından emin olur ve ayrıca yüksek kaliteli teknik destek sunar. Kullanıcılar kullanım sırasında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, müşteri destek ekibi zamanında yardımcı olacak ve EA'nın uzun vadeli istikrarını ve verimliliğini garanti edecektir.