ForceFlow MT5

MomentumHunter , trend takip ticareti için özel olarak tasarlanmış bir EA'dır. Piyasadaki trendleri doğru bir şekilde yakalamak için volatilite analizi ve akıllı algoritmalar kullanır. EA'yı grafiğe yükleyip birkaç basit ayar yaptıktan sonra, EA her şeyi sizin için hallederken rahatlayabilirsiniz.

Zaman dilimi: M1

İşlem çifti: XAUUSD (Altın)

Geleneksel Martingale stratejilerinin aksine, MomentumHunter sağlam bir risk yönetimi yaklaşımı benimsemektedir. EA, kayıpları telafi etmek için ters yönde pozisyonu iki katına çıkarmaya çalışmaz, bunun yerine her işlemdeki risk maruziyetini her zaman kontrol eder. Bilimsel pozisyon hesaplaması ve para yönetimi sayesinde, büyük bir hesap bakiyesi gerekmez ve sadece 10 dolarla başlatılabilir!

EA Ayarları:

Kaldıraç: >= 1:100

Bakiye: >= 10 $ (veya eşdeğer para birimi)

Hesap Türü: Herhangi bir hesap türü, ancak ECN ve Raw Spread hesapları tercih edilir

VPS: Daha düşük gecikmeli bir VPS seçin

Risk Koruması:

Slippage_Protection: Kayma Koruması

Spread_Filter: Spread Filtresi

Uzun Vadeli Optimizasyon ve Teknik Destek:
MomentumHunter , algoritma optimizasyonları ve sürüm güncellemelerini düzenli olarak gerçekleştirerek, sürekli değişen piyasa ortamına uyum sağladığından emin olur ve ayrıca yüksek kaliteli teknik destek sunar. Kullanıcılar kullanım sırasında herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, müşteri destek ekibi zamanında yardımcı olacak ve EA'nın uzun vadeli istikrarını ve verimliliğini garanti edecektir.

