Titanium Scalper Pro

Titanium Scalper Pro V1.0 – Smart Momentum Trading
Titanium Scalper Pro is a professional algorithmic trading system designed specifically for the MetaTrader 5 platform. This EA (Expert Advisor) focuses on high-probability momentum bursts, using a combination of Price Action analysis and RSI Dynamic Filtering to capture rapid market moves.
Why Titanium Scalper Pro?
No Dangerous Methods: Strictly NO Martingale, NO Grid, and NO Averaging. Every trade is protected by a dedicated Stop Loss.
Momentum Logic: The EA detects strong candle formations and enters only when the market shows clear direction.
Advanced Exit Strategy: Features a "Smart Trailing Stop" that secures profits as the price moves in your favor, protecting your gains from sudden reversals.
Spread Filter: Built-in protection to avoid entering trades during periods of high spreads or low liquidity.
Specifications:
Main Pairs: EURUSD, GBPUSD.
Timeframe: M5 or M15.
Minimum Balance: $100 (Recommended $500 for better risk management).

Account Type: ECN or Raw Spread with Low Latency VPS is highly recommended.


روبوت Titanium Scalper Pro V1.0 – ذكاء الزخم السعري

روبوت Titanium Scalper Pro هو نظام تداول آلي متطور مصمم خصيصاً لمنصة MetaTrader 5. يعتمد الروبوت في استراتيجيته على اقتناص فرص "الزخم السعري" السريعة، حيث يدمج بين تحليل حركة السعر (Price Action) وفلاتر مؤشر RSI الديناميكية لتحديد أدق نقاط الدخول.

مميزات تيتانيوم سكالبير برو:

أمان كامل لرأس المال: لا يستخدم الروبوت أي أساليب خطيرة مثل "المضاعفات" (Martingale) أو "التبريد" (Grid). كل صفقة محمية بأمر وقف خسارة (Stop Loss) محدد مسبقاً.

منطق حركة السعر: يقوم الروبوت بتحليل قوة الشموع السعرية ولا يدخل السوق إلا في وجود اتجاه واضح وقوي.

إدارة أرباح ذكية: يحتوي على نظام "ملاحقة الأرباح" (Trailing Stop) الذي يتحرك مع السعر لتأمين الأرباح وضمان عدم تحول الصفقة الرابحة إلى خاسرة.

فلتر السبريد: حماية مدمجة تمنع الروبوت من فتح صفقات في أوقات تقلبات السوق العنيفة أو اتساع الفارق السعري.

توصيات التشغيل:

الأزواج: EURUSD, GBPUSD.

الفريم الزمني: 5 دقائق (M5) أو 15 دقيقة (M15).

نوع الحساب: يفضل حسابات ECN لضمان أفضل تنفيذ.

اللمسة النهائية (Marketing Tips):

الأيقونة: ارفع الصورة التي صممناها (شعار Titanium) لتكون واجهة المنتج.

الصور (Screenshots): ارفع صورتين:

صورة للروبوت وهو يعمل على الشارت (اللوحة التي تظهر فيها كلمة Titanium).

صورة لتقرير الـ Backtest (الرسم البياني الصاعد للنتائج).

فيديو: إذا استطعت تسجيل فيديو قصير للشاشة أثناء عمل الـ Strategy Tester، فهذا يرفع نسبة المبيعات بـ 40%.

