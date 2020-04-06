De Marker EA

Símbolo: XAUUSD





Marco temporal: H1





Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, el EA DeMarker es fácil de configurar, totalmente automatizado y personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading.

El EA DeMarker utiliza la Gestión Monetaria de Ratio Fijo para ayudar a los traders a hacer crecer sus cuentas de forma constante escalando el tamaño de las posiciones sólo cuando los beneficios lo justifiquen.





Administración del Dinero

(mmBalanceProportion) Este parámetro vincula el tamaño del lote directamente al saldo de la cuenta. Define cuánto saldo se requiere para justificar el incremento de un lote.



