Knights of the Round

La mayoría de los EA de IA que se pueden backtestear fácilmente son una estafa

Todos sabemos que el uso de IA (es decir, modelos de lenguaje grandes) requiere enviar solicitudes. Sin embargo, la documentación de MQL5 indica claramente que la función WebRequest() no puede ejecutarse en el Probador de Estrategias.（WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）

Por lo tanto, aquellos EA de IA que pueden backtestearse fácilmente, en esencia, son una estafa. Al menos se puede decir que la IA en sus EA solo desempeña un papel decorativo, o incluso un papel prescindible.

Para aquellos EA de IA que, en los períodos posteriores a la fecha de la última actualización, aún pueden backtestearse fácilmente, podemos afirmar con certeza que son una estafa. Porque en los períodos anteriores a la fecha de actualización, todavía podríamos suponer de buena fe que incluyeron parte de las salidas de la IA dentro del archivo ejecutable del EA (y ni siquiera he visto un EA que haga esto). Pero después de la última fecha de actualización, ya no hay forma de explicarlo.

Knights of the Round puede backtestearse e incluso optimizarse

Knights of the Round es un asesor experto de trading de oro (XAUUSD) completamente impulsado por IA.

Mediante algunos medios técnicos, hemos logrado que Knights of the Round pueda backtestearse e incluso optimizar los parámetros de entrada. No es sencillo, pero es totalmente viable. Proporcionamos varios archivos de caché con las salidas de la IA, que puedes descargar para backtestear el rendimiento de la IA.

También puedes cambiar al modelo de IA que prefieras y optimizar automáticamente los parámetros de entrada del EA. Esto requiere el uso de nuestra herramienta gratuita para generar los archivos de caché de salida de la IA.

Para más detalles, consulta la documentación detallada.

Ejemplo de configuración

  • Modelo:
    • x-ai/grok-4.1-fast: coste de $0.05 por día de trading
  • Marco temporal: H1
  • Depósito inicial: mínimo $100
  • Instrumento de trading: XAUUSD
  • Apalancamiento: mínimo 1:30
  • Bróker: sin restricciones
  • Archivo de configuración (set file): descargar desde la documentación detallada
