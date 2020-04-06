Gold Mafia
- Asesores Expertos
- Roberto Mubonane Muiambo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
|Símbolo
|XAUUSD/ DE30 /AUDJPY
|Marco temporal
|H1
AJUSTES
|Símbolo
|Mover SL a BE1
|ProfitTarget1
|XAUUSD
|500.0 PIPS
|200,0 PIPS
|DE30
|500,0 PIPS
|200,0 PIPS
|AUDJPY
|5,0 PIPS
|10.0 PIPS
XAUUSD / DE30 & AUDJPY Tiene que abrir estos 3 gráficos y luego colocar el EA en cada gráfico.
Requisitos mínimos y recomendaciones
Broker: Cualquier broker con un swap bajo.Recomiendo Exness podrías calificar para una cuenta libre de swap.
Depósito inicial recomendado: por encima de $2000 en cuentas con apalancamiento 1:500.
Apalancamiento mínimo 1:100, recomendado 1:500
Tipo de cuenta: Cualquiera.
Utilizar un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).
GESTIÓN DEL DINERO
XAUUSD = O.01 Lotes
DE30 = 0.01 Lotes
AUDJPY = 0.05 Lotes
Recomiendo empezar con 0,01 y luego aumentarlo como mejor le parezca.