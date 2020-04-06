Gold Mafia
Símbolo XAUUSD/ DE30 /AUDJPY
Marco temporal
 H1


AJUSTES

Símbolo Mover SL a BE1 ProfitTarget1
XAUUSD 500.0 PIPS 200,0 PIPS
DE30 500,0 PIPS 200,0 PIPS
AUDJPY 5,0 PIPS 10.0 PIPS

XAUUSD / DE30 & AUDJPY Tiene que abrir estos 3 gráficos y luego colocar el EA en cada gráfico.


Requisitos mínimos y recomendaciones

Broker: Cualquier broker con un swap bajo.Recomiendo Exness podrías calificar para una cuenta libre de swap.
Depósito inicial recomendado: por encima de $2000 en cuentas con apalancamiento 1:500.
Apalancamiento mínimo 1:100, recomendado 1:500
Tipo de cuenta: Cualquiera.
Utilizar un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).


GESTIÓN DEL DINERO
XAUUSD = O.01 Lotes
DE30 = 0.01 Lotes
AUDJPY = 0.05 Lotes
Recomiendo empezar con 0,01 y luego aumentarlo como mejor le parezca.

