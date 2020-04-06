De Marker EA

Symbol: XAUUSD





Zeitrahmen: H1





Der DeMarker EA wurde sowohl für neue als auch für erfahrene Trader entwickelt. Er ist einfach einzurichten, vollständig automatisiert und lässt sich an verschiedene Handelsstile anpassen.

DeMarker EA verwendet Fixed Ratio Money Management, um Händlern zu helfen, ihre Konten stetig zu vergrößern, indem sie die Positionsgrößen nur dann skalieren, wenn die Gewinne dies rechtfertigen.





Geld-Management

(mmBalanceProportion) Dieser Parameter verknüpft die Losgröße direkt mit dem Kontostand. Er definiert, wie viel Guthaben erforderlich ist, um eine einzelne Lot-Erhöhung zu rechtfertigen.



