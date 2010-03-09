Fxx EA
- Asesores Expertos
- Roberto Mubonane Muiambo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
|Ajustes
|Entradas
|Símbolos
|XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD
|Marco temporal
|1H
|Gestión del dinero
|Anti-Martingale, Martingale ,Fixed Ratio (avanzado),
Asegúrese de cambiar los símbolos a XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (separados por comas) antes de la prueba.
Fxx Ea un Asesor Experto potente y flexible diseñado para los operadores profesionales que quieren escalar en posiciones rentables utilizando una estrategia piramidal a través de múltiples símbolos.
El EA opera con múltiples símbolos simultáneamente - gestiona cada símbolo de forma independiente con seguimiento de operaciones por separado.
Los controles de margen incorporados evitan el fallo de la orden debido a fondos insuficientes. Mantiene su cuenta segura en todas las condiciones de mercado.