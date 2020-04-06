Btc Ea Mt5
Divisa BTCUSD
PLAZO 30M


BTC EA

BTC EA está diseñado para los operadores que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, BTC EA redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. El Bitcoin Robot MT5 está diseñado para ejecutar operaciones de Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de traders y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio y tendencia para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo de 30M, asegurando que usted nunca pierda oportunidades lucrativas. EA sólo abre una posición a la vez.

Productos recomendados
MT5Phoenix
Stephanos Massouras
5 (3)
Asesores Expertos
MT5Phoenix — Asesor Experto de Ruptura Multitemporal MT5Phoenix — Asesor Experto de Ruptura Multitemporal (MetaTrader 5) Precio con descuento. El precio se duplicará cada 5 compras. Precio final $499 Pareja recomendada: XAUUSD MT5Phoenix automatiza un enfoque de continuación simple. Evalúa un marco temporal superior para determinar el sesgo direccional y espera una señal de ruptura en un marco temporal inferior. Las órdenes se colocan con un riesgo predefinido y un método de salida seleccionado.
LibrabisEA
Miguel Kami Issobe Marques
Asesores Expertos
Librabis EA es un Asesor Experto robusto diseñado para utilizar una estrategia con una alta tasa de ganancias y características avanzadas de gestión de riesgos. Aprovechando las medias móviles para la identificación de tendencias, ofreciendo a los operadores precisión y flexibilidad. este EA asegura decisiones de trading controladas e informadas. Características principales: Filtros de Tendencia: Permite operar sólo en la dirección de una tendencia predefinida utilizando medias móviles. Trailing
EuroDex
Marco Resseghini
Asesores Expertos
ForexDex: ¡La Solución Inteligente para Operar en EUR/USD! ForexDex es el bot de trading automático diseñado para trabajar exclusivamente en el par EUR/USD con un marco temporal de M15. Creado para aquellos que buscan estrategias a largo plazo y la optimización del capital, ForexDex está diseñado para tomar decisiones calculadas y gestionar el riesgo de manera eficiente. Características principales: Marco temporal M15: Adecuado para aquellos que quieren un trading más dinámico, pero siempre ba
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Asesores Expertos
Descripción general   Thanos EA BETA es un bot de trading avanzado que utiliza tecnologías de vanguardia en inteligencia artificial y aprendizaje automático, diseñado específicamente para aplicaciones de trading. Equipado con algoritmos de inteligencia artificial modernos y de aprendizaje profundo, este EA ofrece capacidades predictivas superiores, superando a muchos modelos existentes en el campo. Esta versión beta gratuita es un entorno de desarrollo en el que continuamente integro nuevas fu
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Optimised Wilders Trend Following
Andreas Alois Aigner
Asesores Expertos
## Asesor Experto Optimizado Wilders Trend Following AutoAdjusting VixControlled ## Visión general El Asesor Experto Optimizado Wilders Trend Following AutoAdjusting VixControlled es un sistema de trading avanzado para MetaTrader 5 que implementa una sofisticada estrategia de seguimiento de tendencias basada en los conceptos de Welles Wilder, mejorada con modernas técnicas de gestión de riesgos. Este EA combina múltiples características innovadoras para adaptarse a las condiciones cambiantes
OrderBlock EA
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Descripción Order Block EA es un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en la lógica institucional de Order Block (OB) . El Asesor Experto analiza la estructura de precios, detecta Bloques de Órdenes alcistas y bajistas , y abre operaciones cuando se forma un impulso confirmado. La estrategia está totalmente basada en reglas y no se basa en martingalas, rejillas o técnicas de promediación. Todas las decisiones de trading se toman estrictamente en función del comportamiento de
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Asesores Expertos
GoldMiner EA Pro MT5 - Asesor Experto en Operaciones con Oro VISIÓN GENERAL GoldMiner EA Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. El EA utiliza múltiples métodos de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestiona las posiciones con una gestión de riesgos integrada. ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN Lógica de entrada - Análisis de confluencia de múltiples indicadores - Enfoque de seguimiento de tendencias
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Deflection MT5
Dmitry Homenkov
Asesores Expertos
Deflection MT5 (MT4 versión https://www.mql5.com/ru/market/product/63276) - un asesor experto en seguimiento de tendencias. Se basa en la estrategia de búsqueda de puntos de entrada en el inicio de una tendencia. Para determinar la señal se utilizan 2 EMA. Deflection tiene un sistema adaptativo de cálculo de objetivos de ganancias y pérdidas que se basa en la volatilidad actual. El control de los riesgos se gestiona mediante la relación TP/SL y a través de la fijación del riesgo por operación de
CatFather EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (3)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO EXNESS Descripción CatFather EA- Sistema Avanzado de Breakout para XAUUSD y BTCUSD CatFather EA es un Asesor Experto profesional multiactivo diseñado exclusivamente para operar con XAUUSD (Oro) y BTCUSD (Bitcoin). Esta estrategia de ruptura aprovecha los niveles de soporte y resistencia para colocar órdenes pendientes durante las sesiones clave del mercado, con gestión de riesgos incorporada y trailing stops para un rendimiento optimizado. Optimizado para pruebas retrospectivas ráp
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Aurora Flow
Viktoriia Liubchak
Asesores Expertos
Flujo Aurora Aurora Flow es un experto en trading automatizado diseñado para operar con oro (XAUUSD), optimizado específicamente para el marco temporal M1. El asesor se centra en el comercio intradía y está construido para manejar la alta volatilidad característica del mercado del oro. El experto no utiliza grid trading ni aplica estrategias de martingala. Todas las operaciones se ejecutan con un riesgo controlado y predefinido. Características principales Instrumento de negociación: XAUUSD Ma
Gold dragonball
Manh Tung Nguyen
Asesores Expertos
MT5 Asesor Experto Live Signals: https: //www.mql5.com/en/signals/2346707 Nota importante: Para "xauusdm", modifique las siguientes entradas: Stop loss: 30000 Take profit: 30000 Características principales 1. Detección avanzada de la fuerza de la tendencia El EA analiza múltiples indicadores del mercado para identificar con precisión tendencias fuertes y sostenibles . En lugar de reaccionar al ruido o a las fluctuaciones a corto plazo, se centra en el verdadero impulso del mercado para mejorar l
LT Moving Average EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
¡Potencie sus operaciones con nuestro Asesor Experto de Medias Móviles Super Cargado! ¿Está listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? La Media Móvil es una herramienta favorita de los operadores de todo el mundo, ¡y ahora la hemos llevado un paso más allá! Nuestro AE (Asesor Experto) está diseñado para impulsar su estrategia de operaciones integrando los tres enfoques de medias móviles más populares: Señales de Cruce: Reciba alertas cuando el precio cruce una media móvil. Cruce Doble
Layer Grid
Dominic Mbothu
Asesores Expertos
Layer Grid Expert Advisor - Descripción completa del producto SECCIÓN 1: Visión general ejecutiva Un sistema basado en la estructura, la inteligencia y la adaptabilidad Layer Grid es un Asesor Experto de última generación diseñado para operadores que exigen algo más que automatización: buscan sistemas arraigados en la estructura, refinados mediante la inteligencia y probados mediante la consistencia en el mundo real. A diferencia de los EA del mercado masivo construidos sobre plantillas rígidas
GTX Scalper
Vladimir Mametov
4.54 (52)
Asesores Expertos
GTX es un asesor de operaciones de Forex diseñado específicamente para operar con el par de divisas EURUSD . Esta herramienta de alta precisión analiza el mercado utilizando puntos pivote basados en zonas de sobrecompra y sobreventa. Equipado con 22 estrategias personalizables , ofrece una optimización flexible para adaptarse a varios corredores. Seña l Características principales Sistema Multi-Estrategia: 22 estrategias únicas totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades. Parámet
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que acepta
FX Ilan Plus
Denis Kudryashov
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto FX Ilan Plus - es un análogo de la EA, con la adición de muchos lógica adicional y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes de la EA. El Asesor Experto comercia en el sistema de Martingala con un aumento de los lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlos. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener las operaciones en función de las no
Palicent
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Asesor experto en múltiples divisas que trabaja simultáneamente en 15 pares de divisas principales EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. El Asesor Experto combina muchas estrategias simples que funcionan simultáneamente. Cada estrategia se basa en un algoritmo simple para abrir posiciones cuando la señal del indicador Parabolic SAR cambia con la confirmación de dos períodos más antiguos. Cada estrategia ha sido optimizada durante los últimos cinco años. El Asesor Experto utiliza el principio estadístico de l
VolumeEMAUS
Marouane Benhmidane
Asesores Expertos
Este robot de negociación se basa en una estrategia que combina la media móvil exponencial (EMA50), el análisis del volumen y horas de entrada específicas del mercado estadounidense. Está diseñado específicamente para el Nasdaq 100, optimizando las operaciones centrándose en señales de trading precisas. Recomendaciones de uso: Plazo recomendado: 2 minutos. Activo recomendado: Nasdaq 100. Condiciones de negociación: Activar el robot sólo cuando el mercado esté por encima de la media móvil de 200
Extremum Scalper
Tetyana Shcherba
4.17 (12)
Asesores Expertos
Extremum Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado, que utiliza un MM dinámico, análisis probabilístico y también estrategia de ruptura/rebote desde los niveles de extremos diarios y locales, y los máximos de las velas. Los máximos del precio y el volumen del tick sirven como parámetros analizados. Funciona en diferentes mercados con todos los modos de ejecución de operaciones. No utiliza martingala ni métodos ocultos para aumentar el volumen de la posición. El EA tiene 9 algoritmos d
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Asesores Expertos
INFORMATIVO No hay precio para este Sistema de Trading "AvA - 8 limitado" es gratuito. Tiene parámetros de entrada limitados y un número limitado de niveles para los módulos GAMMA y DELTA, pero tiene suficiente para que usted pruebe e incluso opere, es totalmente funcional. La versión de pago es, por supuesto, ideal para operar. Siendo traders profesionales y diseñadores de sistemas, decidimos que el mejor camino a seguir es ser lo más transparentes posible. Esto es en lo que respecta a cómo nu
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones con ftmo trading e a, el asesor experto en acción de precios de última generación diseñado para elevar su experiencia de trading a nuevas cotas. Aprovechando el poder de los algoritmos avanzados y el análisis meticuloso de los movimientos de precios, ftmo trading ea ofrece a los operadores una visión sin precedentes del mercado. Atrás han quedado los días de confiar únicamente en los indicadores o señales de retraso. Con ftmo trading ea, usted obtiene acceso a la interpre
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Asesores Expertos
Stacking King EA – Precisión, Fácil de usar Descripción: Stacking King EA es una potente herramienta de trading que te permite abrir múltiples operaciones al instante con un solo clic o apilar operaciones automáticamente cada minuto durante un tiempo determinado, directamente en tu terminal MT5. Tanto si eres scalper, seguidor de tendencias o apilador de rupturas, este EA te ofrece control total con el mínimo esfuerzo. Diseñado para traders reales, en mercados reales. No es solo un juguete par
Harmonica Basic
Pavel Golovko
4.67 (3)
Asesores Expertos
Harmonica Basic es un asesor experto gratuito que abre una malla de posiciones. No cierra ninguna posición, y es hasta usted para cerrar manualmente las posiciones rentables en su deseo. No hay opciones para configurar. La distancia entre las posiciones se establece automáticamente en función de las condiciones del mercado. Cuanto mayor sea el marco temporal, mayor será la distancia entre posiciones.
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Gold Mafia
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD/ DE30 /AUDJPY Marco temporal H1 AJUSTES Símbolo Mover SL a BE1 ProfitTarget1 XAUUSD 500.0 PIPS 200,0 PIPS DE30 500,0 PIPS 200,0 PIPS AUDJPY 5,0 PIPS 10.0 PIPS XAUUSD / DE30 & AUDJPY Tiene que abrir estos 3 gráficos y luego colocar el EA en cada gráfico. Requisitos mínimos y recomendaciones Broker: Cualquier broker con un swap bajo.Recomiendo Exness podrías calificar para una cuenta libre de swap. Depósito inicial recomendado: por encima de $2000 en cuentas con apalancamient
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Recomendaciones Marco temporal: 1H Depósito mínimo:$400 USD Par de Divisas Oro / XAUUSD Ajuste: Por defecto Asesor totalmente automático Peri Peri Gold no utiliza ningún método de negociación peligroso: No Grid , No martingala. La estrategia fue Back-tested Estable de 2018 a 2023 utilizando cada garrapata basada en garrapatas reales en MT4 utilizando Exness Real Ticks 100% de calidad de garrapata. Trading en vivo va bien en mi broker Exness y ic markets.
FREE
Sma Plus
Roberto Mubonane Muiambo
5 (1)
Indicadores
Una media móvil es simplemente una forma de suavizar las fluctuaciones de los precios para ayudarle a distinguir entre el "ruido" típico del mercado y la dirección real de la tendencia . Por "media móvil" se entiende la media del precio de cierre de un par de divisas durante el último número "X" de periodos. Como todo indicador técnico, un indicador de media móvil (MA) se utiliza para ayudarnos a prever los precios futuros.
FREE
RSI Alert Multi Symbol
Roberto Mubonane Muiambo
Utilidades
Qué hace Escanea Múltiples Símbolos Simultáneamente De todos los pares para la señal en tiempo real. Detecta condiciones de sobrecompra/sobreventa Usando umbrales RSI personalizables (por ejemplo, 80 para sobrecompra, 20 para sobreventa) y Te Alerta Instantáneamente . Te Envía Notificaciones a MT5 en tu TELÉFONO Usando MetaQuotes ID Alertas emergentes Mensajes Push de Telegram No importa si estás en tu escritorio o en movimiento, sabrás el momento en que llega una señal.
FREE
Fxx EA
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Ajustes Entradas Símbolos XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD Marco temporal 1H Gestión del dinero Anti-Martingale, Martingale ,Fixed Ratio (avanzado), Asegúrese de cambiar los símbolos a XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (separados por comas) antes de la prueba. Fxx Ea un Asesor Experto potente y flexible diseñado para los operadores profesionales que quieren escalar en posiciones rentables utilizando una estrategia piramidal a través de múltiples símbolos. El EA opera con múltiples símbolos simultáneamente - gesti
Trade mgr
Roberto Mubonane Muiambo
Utilidades
Esta herramienta está diseñada para automatizar uno de los aspectos más críticos de la gestión de operaciones - establecer y gestionar los niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop - directamente en su plataforma MetaTrader 5. Características principales: Colocación automática de SL, TSL y TP: Establece instantáneamente los niveles iniciales de Stop Loss y Take Profit en cualquier nueva posición basándose en parámetros personalizables, ayudando a aplicar una gestión disciplinada de ri
FREE
Signal Alerts Max
Roberto Mubonane Muiambo
Utilidades
Qué hace la herramienta SignalAlerts Max vigila varios indicadores: RSI MACD Estocástico CCI DeMarker RVI Filtro de tendencia EMA (opcional) Cada vez que cualquier indicador activado cruza por encima o por debajo de un nivel, la herramienta envía alertas: Terminal emergente Notificaciones Push Envía alertas al teléfono a través de la aplicación MT5. Cómo configurar las notificaciones push en Metatrader 4 y 5 - YouTube Notas Importantes Su PC debe estar conectado a Internet El escritori
FREE
Startup
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Recomendación Símbolo XAUUSD Marco temporal 15M O 30M Configuración Por defecto Corredores Cualquier El Asesor Experto opera basado en el indicador de Bandas de Bollinger y tiene un trailing stop, siéntase libre de jugar con pips de trailing stop y marcos de tiempo. características principales Trailing stop No Martingala No Grid La orden siempre está protegida por trailing stop. El precio se incrementará en $50 con cada 10 compras
Atomic EA MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Requisitos mínimos y recomendaciones Símbolo XAUUSD/Oro Marco temporal 1H Broker Cualquier Broker: Cualquier broker con un swap bajo. Depósito inicial recomendado: superior a 500 $ en cuentas con apalancamiento 1:500. Apalancamiento mínimo 1:100, recomendado 1:500 Tipo de cuenta: Cualquiera. Utilizar un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio). GESTIÓN MONETARIA Recomiendo empezar con 0.01 lotes y luego aumentarlo como mejor le parezca.
Trade assistan
Roberto Mubonane Muiambo
Utilidades
Analice fácilmente la configuración de la operación y realice ajustes antes de colocar cualquier orden. Esta herramienta le permite analizar si la operación merece la pena en función de su rentabilidad potencial. La Relación Riesgo-Recompensa (R:R) es uno de los conceptos más importantes para operar con éxito en el mercado de divisas y obtener rentabilidad a largo plazo. Mide cuánto puede ganar (recompensa) por cada unidad de riesgo que asume (riesgo).
MA Crossover Alerts
Roberto Mubonane Muiambo
Utilidades
Qué hace Escanea Múltiples Símbolos Simultáneamente De todos los pares para la señal en tiempo real. Detecta Condiciones de Sobrecompra / Sobreventa Usando Dos MA con entradas personalizables y Alertas Al Instante . Enviar notificaciones a MT5 en su teléfono usando MetaQuotes ID Alertas emergentes Mensajes Push de Telegram Ya sea que estés en tu escritorio o en movimiento, sabrás el momento en que llega una señal.
MACD Alerts Crossover
Roberto Mubonane Muiambo
Utilidades
Qué hace Escanea Múltiples Símbolos Simultáneamente De todos los pares para la señal en tiempo real. Detecta Condiciones de Sobrecompra / Sobreventa Usando MACD con entradas personalizables y Alertas Al instante . Enviar notificaciones a MT5 en su teléfono usando MetaQuotes ID Alertas emergentes Mensajes Push de Telegram No importa si estás en tu escritorio o en movimiento, sabrás el momento en que llega una señal.
Stochastic Crossover Alerts
Roberto Mubonane Muiambo
Utilidades
Qué hace Escanea Múltiples Símbolos Simultáneamente De todos los pares para la señal en tiempo real. Detecta Condiciones de Sobrecompra / Sobreventa Entradas Personalizables y Alertas Instantáneas. Te envía Notificaciones a MT5 en tu TELÉFONO Usando MetaQuotes ID Alertas emergentes Mensajes Push de Telegram Ya sea que estés en tu escritorio o en movimiento, sabrás el momento en que llega una señal.
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Divisas EURUSD Marco temporal 1H PRO EA es un Asesor Experto basado en la acción del precio que puede ser ajustado para trabajar en cualquier par de divisas Forex, marco de tiempo mediante el ajuste de su configuración. Con parámetros flexibles, puede adaptar USD PRO EA para operar con cualquier símbolo de Forex simplemente ajustando la configuración. Con los Ajustes de Límite de Tiempo, usted tiene control total sobre cuándo está activo el EA. Esto le permite ajustar las sesiones de negoci
De Marker EA
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Símbolo: XAUUSD Marco temporal: H1 Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, el EA DeMarker es fácil de configurar, totalmente automatizado y personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading. El EA DeMarker utiliza la Gestión Monetaria de Ratio Fijo para ayudar a los traders a hacer crecer sus cuentas de forma constante escalando el tamaño de las posiciones sólo cuando los beneficios lo justifiquen. Administración del Dinero (mmBalanceProportion) Este parámetro vin
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario