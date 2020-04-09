Signal Alerts Max
- Utilidades
- Roberto Mubonane Muiambo
- Versión: 1.0
Qué hace la herramienta
SignalAlerts Max vigila varios indicadores:
RSI
MACD
Estocástico
CCI
DeMarker
RVI
Filtro de tendencia EMA (opcional)
Cada vez que cualquier indicador activado cruza por encima o por debajo de un nivel, la herramienta envía alertas:
✔ Terminal emergente
|✔ Notificaciones Push
|Envía alertas al teléfono a través de la aplicación MT5.
Cómo configurar las notificaciones push en Metatrader 4 y 5 - YouTubeNotas Importantes
-
Su PC debe estar conectado a Internet
-
El escritorio MT5 debe estar corriendo (o en VPS)
-
NO es necesario mantener la aplicación móvil abierta
.